Quién es Candela Arizaga, la joven que protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano: la encontraron desnuda en Barrancas de Belgrano

En febrero pasado, Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron captadas en medio de una cena romántica en la zona porteña de Puerto Madero (Puro Show - El Trece)

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Facundo Moyano, hijo del reconocido sindicalista Hugo Moyano, quedó en el centro de la escena este martes a la madrugada tras ser demorado por la policía en el barrio porteño de Belgrano. El episodio, que todavía genera confusión, ocurrió mientras el dirigente se encontraba junto a Candela Arizaga, una joven de 23 años que rápidamente captó la atención de los medios. La situación se volvió aún más mediática no solo por el nombre de Moyano, sino porque la historia de Candela ya había dado que hablar en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

Arizaga se destaca en Instagram y otras plataformas por su actividad como modelo e influencer, con una comunidad que supera los 300 mil seguidores. Su presencia digital la llevó a convertirse en una figura habitual de eventos, campañas y salidas nocturnas, y a ser noticia por sus relaciones sentimentales.

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Oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe, la joven de 23 años supo construirse un nombre propio en el mundo del espectáculo a partir de su actividad digital y su participación en diversos romances mediáticos. Su perfil de Instagram, donde se define como “modelo y creadora de contenido”, combina fotos de viajes de lujo, moda y su fanatismo por Rosario Central.

Candela Arizaga protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano

Oriunda de Rosario, Santa Fe, la joven de 23 años supo hacerse un lugar en el mundo del espectáculo y en las redes

Con más de 300 mil seguidores, la joven rosarina se destaca por su contenido de viajes y moda

Además de su faceta frente a cámara, trabajó como promotora en distintos eventos deportivos, especialmente en competencias del Turismo Carretera, donde comenzó a ganar visibilidad en el ambiente del automovilismo argentino.

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En 2024, su nombre ocupó portales y programas de espectáculo tras confirmarse su vínculo con L-Gante, uno de los referentes de la cumbia urbana. La relación, aunque breve, fue muy comentada tanto por fanáticos del cantante como por seguidores del mundo de la farándula y las redes. Ese noviazgo terminó rodeado de rumores, tras la visita de L-Gante a Wanda Nara, episodio que disparó especulaciones sobre celos y posibles infidelidades.

Durante el 2024, L-Gante mantuvo una relación amorosa con Candela Arizaga, quien luego fue vinculada con Facundo Moyano (Instagram)

En medio de ese clima mediático, en febrero pasado, la aparición de Candela junto a Facundo Moyano sorprendió a muchos. Las imágenes de ambos en salidas públicas y la viralización de nuevos encuentros despertaron todo tipo de versiones y comentarios en redes sociales, donde se especula si se trata de un romance formal o simplemente de un acercamiento social.

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Candela Arizaga, la joven de 23 años que se la vincula con Facundo Moyano

Arizaga durante uno de sus viajes por Italia, donde visitó la Fontana di Trevi en Roma

La pareja de Facundo Arana durante uno de sus viajes en Las Vegas, Estados Unidos

En paralelo, a fines de 2024, el nombre de Candela volvió a estar en boca de todos a raíz de un rumor que la vinculó sentimentalmente con Enzo Fernández, cuando estaba separado de su esposa, Valentina Cervantes. Las especulaciones surgieron luego de que ambos publicaran fotos en Londres, en los mismos lugares y horarios muy cercanos. Si bien nunca hubo confirmación oficial de un vínculo amoroso, las coincidencias alimentaron versiones de un posible romance y multiplicaron las búsquedas sobre quién era Arizaga, reforzando su perfil como figura emergente y con proyección en el espectáculo argentino.

Candela Arizaga, modelo y promotora, la mujer que protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano

A finales de 2024, la joven fue vinculada románticamente con Enzo Fernández luego de su ruptura con el músico de RKT

Con el tiempo, la pareja de Moyano volcó su actividad cada vez más al mundo digital. Aprovechó su estética y estilo de vida para crecer como influencer, generando contenido que va desde experiencias en destinos internacionales, hasta rutinas de belleza y momentos cotidianos. Su desembarco en Buenos Aires se produjo a muy corta edad, con el objetivo claro de hacer carrera en el modelaje, un sueño que fue consolidando con trabajos en distintos eventos y marcas.

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El vínculo con Facundo Moyano se hizo público en febrero pasado, durante una emisión del programa Puro Show (El Trece). En ese entonces, la imagen de ambos cenando juntos en un lujoso restaurante de Puerto Madero generó revuelo y comentarios en redes sociales. Pero lo que más llamó la atención fue el detalle aportado por la periodista Pochi de Gossipeame, quien relató:“Un detalle es que ellos cenan muy acaramelados y a los besos. Cuando se tuvieron que ir, sale primero él. Ella espera un rato y sale después. Se cuidaron”, aseguraron desde el ciclo. Ese tipo de actitudes alimentaron aún más la curiosidad en torno a la pareja y la posible intención de mantener el romance lejos de las cámaras.

En octubre de 2024, a poco tiempo de su separación de L-Gante, Candela Arizaga se sinceró sobre el particular comportamiento de Wanda Nara y cómo afectó el final de su relación (Socios del Espectáculo - El Trece)

En cuanto a la situación actual, según pudo saber Infobae, a las 8:40, Moyano sigue demorado en la comisaría 13A de la Policía de la Ciudad. La joven de 23 años se encuentra declarando en el Hospital Pirovano. Según trascendió todo se habría desencadenado por un brote producto del consumo de drogas. En paralelo, los investigadores buscan esclarecer los hechos y entender cómo se desarrolló la madrugada.

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En las últimas horas, según pudo saber este medio, el fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad. En principio quedaría alojado en la comisaría 13 A a la espera de las diligencias que disponga la Fiscalía