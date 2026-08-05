310 metros de casco medieval, una catedral con mezcla de estilos y un reloj lunar: así es Korčula, la isla que asegura ser cuna de Marco Polo

La isla de Korčula está ubicada entre Dubrovnik y Split y se conecta por barco con ambas ciudades o por transbordador desde Orebić, en la península de Pelješac (Wikimedia Commons)

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Cada atardecer de verano, el entrechocar de espadas de acero resuena al pie de la muralla de Korčula con una cadencia que lleva cuatro siglos sin interrumpirse. Es la moreška, una danza guerrera en la que un ejército rojo y uno negro se enfrentan por la princesa cristiana Bula, raptada por un rey moro. La escena condensa en pocos minutos lo que esta isla del Adriático ha sido durante siglos: un territorio de fronteras, influencias y memorias superpuestas encerrado en apenas 310 por 175 metros de casco viejo perfectamente conservado.

Situada a medio camino entre Dubrovnik y Split, en el corazón del archipiélago dálmata de Croacia, Korčula mantiene una posición estratégica que la vincula con otras grandes referencias del litoral, como la isla de Hvar o el parque nacional de Mljet. La mayoría de los visitantes llega en barco desde alguna de las dos grandes ciudades en alrededor de dos horas, aunque también es posible conducir por la península de Pelješac hasta el puerto de Orebić y cruzar en transbordador.

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Esa relativa dificultad de acceso ha contribuido a que Korčula permanezca al margen de los grandes circuitos turísticos, pese a concentrar un patrimonio que desde 2007 espera su reconocimiento por parte de la Unesco.

Un urbanismo de hace ocho siglos que adelantó los principios bioclimáticos

El casco viejo de Korčula ocupa una pequeña península elíptica que hasta la época moderna estuvo separada del resto de la isla por un foso artificial. Vista desde el aire, su trama de calles traza la silueta de una espina de pescado: las vías curvas del lado norte frenaban la bura, el viento frío del invierno; las más rectas del flanco sur canalizaban el mistral estival para ventilar los edificios.

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Ese diseño no fue casual, sino el resultado de un código urbanístico codificado a comienzos del siglo XIII que contemplaba hasta la altura máxima de las construcciones, independientemente de la fortuna de sus propietarios, para garantizar la movilidad, la ventilación y el drenaje del agua.

El posible nacimiento de Marco Polo en Korčula nunca fue confirmado y el único vínculo documentado con la isla es la batalla naval de Curzola de 1298 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 85 % de los edificios del casco antiguo son anteriores al siglo XVII, y cerca de la mitad se levantaron entre los siglos XV y XVI, cuando entre mil y dos mil personas habitaban este recinto hoy ocupado por apenas 250 vecinos. Las intervenciones contemporáneas no superan el 3 % del conjunto. La muralla y sus baluartes fueron parcialmente rebajados a comienzos del siglo XIX, pero torres, puertas y lienzos de piedra suficientes permiten leer con claridad el sistema defensivo original.

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Ese estado de conservación convierte a Korčula en un documento vivo de la Edad Media dálmata. La catedral de San Marcos, erigida en el tránsito del gótico al Renacimiento con rasgos venecianos y detalles de inspiración oriental, como animales de tradición asiática y un reloj lunar, sintetiza la mezcla cultural que definió a la isla. Frente al templo, el Museo Municipal del Palacio Gabrieli organiza la historia local a través de la navegación, los astilleros, el urbanismo y la cantería.

Un poco más allá, en la iglesia de Todos los Santos, iconos de tradición bizantina, cretense y veneciana, junto con maquetas navales, confirman esas conexiones orientales.

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El debate sin resolver sobre el nacimiento de Marco Polo

El vínculo entre Korčula y Marco Polo es uno de los más discutidos de la historia de los viajeros medievales. La teoría local sostiene que el explorador nació en la isla, y se apoya en la existencia de una casa noble de la familia Polo, también conocida como Depolo.

El único hecho documentado que conecta a Marco Polo con Korčula es la batalla naval de Curzola de 1298, librada entre Génova y Venecia frente a sus costas, durante la cual el viajero fue supuestamente capturado. Ese cautiverio genovés sí tuvo consecuencias comprobables: en prisión, Marco Polo relató sus viajes al escritor Rustichello da Pisa, lo que dio origen al Libro de las maravillas.

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Korčula conserva un casco antiguo medieval del siglo XIII y mantiene viva la moreška, una tradición documentada en la isla desde 1666 (Wikimedia Commons)

La leyenda, no obstante, ha tenido consecuencias tangibles sobre el territorio. En el corazón del casco viejo, el Centro Marco Polo ocupa lo que según la tradición habría sido su casa natal y alberga una exposición sobre su figura y la Ruta de la Seda, con acceso a una torre desde la que se divisa el estrecho entre la isla y Pelješac. Fuera de las murallas, el Museo Marco Polo reconstruye el periplo asiático del explorador mediante figuras de cera, efectos de luz y sonido y una audioguía.

En el Museo Marco Polo se puede revivir la fascinante historia del explorador a través de cuidadas recreaciones y tecnología.

La moreška y el litoral que se extiende más allá de las murallas

La moreška, documentada en Korčula al menos desde 1666, es una variante local de las tradiciones de moros y cristianos presentes en distintos territorios del Mediterráneo. Entre mayo y octubre se realizan representaciones en el cine de verano de la ciudad; en julio y agosto, un festival lleva los espectáculos gratuitos al pie de la muralla cuando cae el sol.

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La isla, con casi 50 kilómetros de longitud y un litoral de aproximadamente 182 kilómetros, ofrece mucho más que su capital amurallada. El extremo oriental concentra la zona de Lumbarda, donde la playa de arena de Vela Pržina convive con viñedos de variedades autóctonas como el Pošip y el Grk.

Desde allí, pequeñas embarcaciones llevan a los visitantes al monasterio franciscano de la isla de Badija o al islote de Vrnik. El cruce hacia el extremo occidental pasa por la reserva de Kočje, un laberinto de bloques dolomíticos cubiertos de musgo y encinas, y culmina en las playas de roca de Vela Luka, punto de partida hacia la isla de Hvar.

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