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Facundo Moyano imputado pero en libertad: cuáles son las restricciones que le impuso la Justicia

El ex diputado seguirá siendo investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su novia

Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a su pareja en Belgrano
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Luego de que la Justicia porteña dejara en libertad a Facundo Moyano, tras haber sido imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género por el episodio ocurrido este martes con su novia, Candela Arizaga, se confirmó que el ex diputado deberá cumplir con una serie de restricciones mientras avanza la investigación.

Según pudo saber Infobae, el hijo del líder de Camioneros no podrá acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros y tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal. En línea con esto, deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

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El hecho se conoció este martes tras un llamado al 911 que alertó sobre una joven que corría semidesnuda y descalza en la vía pública. Detrás de ella, el ex político trataba de alcanzarla mientras circulaban por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

El recorrido quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Tal como pudo constatar este medio, la secuencia comenzó a las 5.14 am, cuando la joven abandonó un edificio ubicado sobre la avenida Libertador al 5400, donde había pasado la noche con Moyano.

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Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a su pareja en Belgrano
Uno de los fragmentos donde se vio como el ex diputado perseguía a su novia por avenida del Libertador

Primero se la vio ir por la vereda detrás de su perro, pero poco después parecía estar en estado de alteración cuando pasó a desplazarse por la calle. Mientras que el imputado corría detrás de ella, en esos instantes, el encargado de un edificio ubicado sobre la misma cuadra donde reside el ex diputado dio aviso a la Policía.

Segundos después, el sistema de emergencias recepcionó otro llamado que describía la misma situación: una joven que corría desnuda mientras un hombre la seguía de cerca. A partir de estas alertas, el personal policial encontró a la pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

Al constatar el estado en el que Arizaga se encontraba, ambos fueron trasladados hacia la comisaría 13A. Mientras que Moyano quedó detenido, su pareja fue derivada hacia la guardia del Hospital Pirovano. Allí, le suministraron líquidos por vía intravenosa, luego de que el titular del SAME, Alberto Crescenti, revelara que la joven había reconocido que “venía de varios días de consumo”, durante un diálogo con TN.

Facundo Moyano - Candela
Facundo Moyano y Candela Arizaga

La causa, a cargo del fiscal Julián Pistone de la Unidad de Flagrancia Norte, se centra en esclarecer si existieron lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En este sentido, buscarán determinar qué ocurrió dentro del inmueble antes del arribo policial y establecer las circunstancias exactas del episodio.

En el expediente también interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa, quien aprobó la orden de allanamiento en el departamento de Moyano. Según supo Infobae, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y hallaron una jeringa, aunque los reactivos dieron resultado negativo para estupefacientes.

“Está todo aclarado”, dijo Facundo Moyano tras salir de la fiscalía

Mientras permanecía hospitalizada, Arizaga afirmó que el sindicalista “no le pegó” y que todo lo ocurrido fue “producto del consumo de drogas”. De hecho, las pericias darían crédito a su relato, ya que la médica legista solo constató una lastimadura en la rodilla, atribuida a una caída en la calle. A raíz de esto, cerca de las 17 le dieron el alta médica tras concluir las evaluaciones médicas.

Horas más tarde, concretamente a las 20, Moyano fue trasladado hacia la sede fiscal para declarar sobre el hecho. Luego de que compareciera ante las autoridades por casi una hora, recuperó la libertad, aunque el proceso penal seguirá su curso y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días.

“Está todo aclarado”, fue la escueta declaración que el ex diputado dio a los medios de comunicación al salir de la sede judicial ubicada en Saavedra. Asimismo, su abogado defensor, Miguel Molina, confirmó a este medio que se aguardan nuevas medidas de prueba, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a testigos.

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