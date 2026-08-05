Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez mencionó una fecha para la boda de Tini y De Paul

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La estadía de Tini Stoessel en París desató una ola de interpretaciones entre sus seguidores, quienes no pasaron por alto un detalle clave en sus publicaciones: el uso de un emoji de anillo de compromiso. La cantante, acompañada por su perra Fifi y su gran amiga Sofi Fernández, eligió la capital francesa para compartir una serie de imágenes que reavivaron los rumores sobre su casamiento con Rodrigo De Paul, a esta altura, casi un secreto a voces.

Una usuaria reaviva los rumores por el emoji de Tini Stoessel en París: “el mensaje estuvo en el emoji”

El revuelo no tardó en expandirse en redes sociales. Varios usuarios señalaron que, más allá de las postales típicas junto a la Torre Eiffel o en exclusivos cafés, “el mensaje estuvo en el emoji”, como escribió una usuaria en comentarios. Ese simple ícono bastó para que la conversación girara en torno a una supuesta boda y a la posibilidad de que la artista hubiera viajado a París a buscar su vestido de novia.

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Las redes sociales interpretaron que el emoji de anillo de compromiso fue una señal sobre una posible boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Durante su paseo por Francia, Tini se mostró sonriente y distendida en varias fotos que rápidamente sumaron miles de interacciones. La cantante no acompañó las imágenes con palabras, pero sí optó por el emoji de un anillo, lo que avivó aún más las conjeturas. “¿Se viene el casamiento?”, preguntó uno de sus seguidores, sintetizando el sentir de una parte de su público. La presencia de Sofi Fernández, amiga de toda la vida y confidente, aumentó las versiones relacionadas al vestido de novia.

La especulación sobre un posible compromiso con el futbolista de la Selección Argentina creció en las últimas semanas. Este viaje a París, destino emblemático para la moda y las celebraciones románticas, solo alimentó los comentarios sobre una inminente boda. Los rumores, según coinciden cuentas de fans y medios del espectáculo, vienen creciendo desde hace meses, pero ahora el gesto de Tini los llevó a otro nivel.

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La estadía de Tini Stoessel en París reavivó los rumores de casamiento con Rodrigo De Paul por el emoji de anillo de compromiso en sus publicaciones

Hasta el momento, ni la cantante ni De Paul confirmaron de manera oficial un compromiso o una fecha para una eventual celebración. La pareja, que mantiene una relación de alto perfil en la escena argentina, optó por el silencio a pesar de la insistencia de sus seguidores y de la prensa. Sin embargo, la ausencia de desmentidas directas también fue leída como una señal por quienes siguen de cerca sus movimientos.

En las imágenes difundidas, la presencia de Fifi, la mascota de Tini, fue otro elemento comentado. Muchos interpretaron que la inclusión de su perra en el viaje podía indicar que la cantante planeaba quedarse más tiempo en la ciudad, lo que reforzaría la teoría de una visita con un objetivo puntual, como la elección de un vestido de novia. “Viajar con tu perrita es porque tenés algo grande entre manos”, se leyó en una de las respuestas al posteo.

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La presencia de Fifi en las fotos de Tini Stoessel en París impulsó especulaciones sobre una estadía más larga vinculada a una posible boda

Las redes sociales se transformaron, una vez más, en el escenario donde los seguidores de la pareja buscaron pistas y compartieron teorías. El emoji de compromiso, para muchos, funcionó como “la prueba que faltaba” para dar por hecho que el casamiento es inminente. Otros, en cambio, pidieron cautela y recordaron que ni Tini ni De Paul dieron declaraciones públicas al respecto.

Ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul confirmaron un compromiso ni una fecha de casamiento pese a los rumores que crecieron en las últimas semanas

La reacción ante el emoji fue casi inmediata. “Ese anillo no es casualidad”, aseguraron varios seguidores, convencidos de que la publicación escondía un mensaje cifrado. Otros interpretaron la elección del ícono como una forma de Tini de jugar con las expectativas y mantener el misterio. Lo concreto es que todos los caminos conducen a la boda del año entre la cantante y el futbolista.

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Susana Giménez lo dijo sin querer...

Marley y Susana Giménez se refirieron al casamiento de Tini

El comentario de Susana Giménez durante una emisión de Por el Mundo desató una ola de reacciones en el mundo del espectáculo argentino. Mientras compartía un viaje en auto con Marley, la conductora dejó escapar un dato que fue interpretado por muchos como la confirmación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Sin rodeos y ante la observación de Marley sobre el “buen momento” sentimental del futbolista, Susana respondió: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”. La frase, breve pero reveladora, sorprendió tanto a su compañero como a los televidentes, que rápidamente viralizaron el momento en redes sociales.

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Susana Giménez dijo en Por el Mundo que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul “se casan ahora, el 19 de diciembre” y desató reacciones en redes

La afirmación de Susana Giménez se sumó al cúmulo de rumores que circulaban desde hace meses en los programas de espectáculos. Aunque la conductora prefirió no sumar más detalles, el dato del 19 de diciembre como fecha del enlace empezó a cobrar fuerza entre seguidores y medios. La filtración involuntaria de Giménez renovó el interés mediático, al punto de convertir la fecha en tendencia en plataformas digitales.