Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores

Martín Palermo se convirtió nuevamente entrenador de Platense (Foto: Télam)

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Martín Palermo se convirtió en el entrenador de Platense de cara al desafío de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero con otro objetivo también de urgencia: sumar puntos para evitar pelear el descenso en el torneo local. Así, quedaron descartadas las opciones de Gustavo Costas, Omar De Felippe y la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez.

A dos años y medio de su salida del Calamar, el DT de 52 años volverá a tomar el mando luego de la salida de Walter Zunino. A 960 días de su salida tras ser finalista de la Copa de la Liga 2023, el ex goleador estará acompañado en esta nueva gestión por su ex compañero de Boca, Diego Cagna, y Damián Leyes como ayudantes de campo, además de los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera. Su última experiencia había sido en Fortaleza de Brasil, donde lo mantuvo con chances de permanencia hasta la última jornada del Brasileirao 2025, donde se concretó su descenso. Luego estuvo cerca de arribar a San Lorenzo, pero finalmente el Ciclón se inclinó por Gustavo Álvarez.

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El Titán toma las riendas del Marrón en un terreno complejo por la mala racha del equipo a nivel local (no gana desde febrero y se ubica en el puesto 27° de la Tabla Anual), pero con la expectativa situada en la serie de octavos de Libertadores que abrirá como local ante Coquimbo de Chile la próxima semana. Será el segundo ciclo del ex goleador, recordando que el anterior terminó tras la derrota en la final de la Copa de la Liga Profesional 2023 ante Rosario Central. Su balance fue de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas.

"Bienvenido Titán": el anuncio de Martín Palermo en Platense

Hay que mencionar que Walter Zunino dejó de ser el DT de Platense después de la derrota por 4-0 ante Talleres, una salida acordada con la comisión directiva que expuso la crisis deportiva: el club de Saavedra suma 17 puntos en 19 partidos y es el cuarto peor equipo de la temporada. Zunino, de 44 años, había asumido en noviembre de 2025 en reemplazo de Cristian Kily González. Su ciclo abarcó 28 partidos entre el Trofeo de Campeones, la Copa Argentina, la Libertadores y los torneos Apertura y Clausura de este año. Sin contar los seis encuentros de copa internacional, Tense disputó 21 partidos en la temporada y ganó apenas cuatro, incluidos los de Copa Argentina. El resto de su registro muestra ocho derrotas y nueve empates.

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La derrota ante Talleres también dejó una escena de fuerte tensión interna. Los hinchas cantaron contra los jugadores, la barra brava se ubicó sobre el alambrado y el capitán Ignacio Vázquez tuvo que ser contenido por personal de seguridad cuando intentó enfrentar a dos plateistas que, según trascendió, habían agredido a su madre. Tras su salida, Zunino se refirió al clima de la noche en el estadio: “En los clubes hay gente buena y hay gente mala. Y hay gente que busca los disturbios, que le puede servir que haya ese revuelo que se armó ayer y para sacar algún beneficio. No me gustó lo que se vivió ayer en mi club”.

Zunino se despidió en vísperas de los octavos de final de la Libertadores, pero sumergido en una crisis futbolística a nivel local

El ex técnico también explicó por qué no puso reparos a su salida y vinculó esa decisión con su pertenencia a la institución: “Siendo del club, siendo de la casa, formado y con toda mi familia hincha del club, siempre iba a estar a disposición; si la dirigencia creía que no tenía que continuar en cualquiera sea el momento, conmigo no iba a haber ningún problema y nos íbamos a ir sin buscar tirar agonías o generar situaciones de roce porque no lo siento así”.

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Platense jugará la ida ante Coquimbo Unido el miércoles 12 de agosto en el estadio Ciudad de Vicente López y definirá la serie el miércoles 19 de agosto en Chile. Antes, Palermo tendrá su reestreno como técnico calamar este sábado, como visitante de Independiente (arrancará 21:30), por la cuarta jornada del Clausura.

EL COMUNICADO DE PLATENSE

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo.

Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para comenzar a preparar el partido del próximo sábado ante Independiente en Avellaneda.

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Junto a su cuerpo técnico compuesto por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los PFs Gastón Mendoza y Esteban Herrera, tendrán por delante triple competencia: Torneo Clausura, CONMEBOL Libertadores y Copa Argentina.

El flamante director técnico selló su vínculo con nuestra institución hasta diciembre de 2028.

En su etapa anterior en Vicente López dirigió 46 partidos, con un saldo de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas; cosecha de 54 puntos.

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¡El mayor de los éxitos, Titán!