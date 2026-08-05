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Irán dijo que alcanzó un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz

Trump aseguró que un acuerdo podría anunciarse “mañana o pasado”, mientras negociadores regionales confirmaron que el borrador ya está listo y solo resta el aval del líder supremo iraní

Vista aérea de la costa iraní y de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, el 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer
Vista aérea de la costa iraní y de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, el 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer
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Irán y Omán acordaron una ruta marítima para los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso, informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán.

“Las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes han sido acordadas”, declaró el portavoz Esmail Baqai, citado por la agencia estatal iraní IRNA, que precisó que los dos países trabajan en una “declaración conjunta”, siempre que algunos “terceros no obstaculicen el proceso”.

Trump: “Un acuerdo podría pasar mañana o pasado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al bajar del Air Force One en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, Nevada, el 4 de agosto de 2026. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al bajar del Air Force One en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, Nevada, el 4 de agosto de 2026. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El anuncio coincide con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que un acuerdo para reabrir el estrecho podría concretarse este mismo miércoles. Consultado por periodistas en California sobre una información del sitio Axios que anticipaba un anuncio para hoy, Trump respondió: “Podría pasar. Mañana o pasado. Se ha logrado mucho progreso”.

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Según dos funcionarios regionales citados por la agencia AP, los negociadores iraníes y omaníes ya finalizaron el borrador del acuerdo y solo resta la aprobación final del líder supremo de Irán. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, describieron el eventual pacto como una solución temporal a la disputa entre Washington y Teherán por el tránsito de buques por Ormuz, vinculada al acuerdo alcanzado en junio entre EEUU e Irán que buscaba poner fin a los combates, pero que finalmente colapsó.

Según explicaron, el esquema contempla que los barcos ingresen al golfo Pérsico por una ruta bajo control iraní y salgan por otra controlada por Omán, con el cobro de tarifas de servicio para garantizar la seguridad y la preservación del ambiente marino. Ni Omán ni Irán confirmaron oficialmente estos detalles.

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El gobierno de Trump había descartado previamente cualquier acuerdo que otorgue a Irán el control del estrecho, un paso internacional abierto antes de la guerra y cuyo tráfico se redujo a un goteo desde entonces. Trump reiteró el lunes su oposición pública al cobro de peajes: “No voy a dejar que cobren. Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros”, afirmó.

Washington levanta sanciones a tres empresas vinculadas a Irán

Al mismo tiempo, Estados Unidos levantó las sanciones a tres empresas vinculadas a Irán, entre ellas la aerolínea Fly Baghdad, sancionada en enero de 2024 por presunta asistencia a la Guardia Revolucionaria iraní y a grupos armados respaldados por Teherán en Irak, Siria y Líbano. Un funcionario del Tesoro estadounidense aclaró que la medida no refleja un cambio en la política de Washington hacia la República Islámica.

Pese al optimismo en torno a un posible acuerdo, los ataques contra buques en la región no cesaron. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, afirmaron este miércoles haber disparado misiles balísticos contra el petrolero saudita Wafa en el mar Rojo, frente al puerto de Yanbu, según el vocero militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, quien no aportó pruebas. Arabia Saudita no realizó comentarios inmediatos.

El episodio se enmarca en una reciente escalada entre los hutíes y Arabia Saudita que amenaza con reavivar la guerra civil en Yemen. En julio, los hutíes habían anunciado el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb para la navegación vinculada a Arabia Saudita, lo que presiona aún más al tráfico marítimo internacional. El martes, un buque comercial de bandera india se hundió en el mar Rojo frente a Yemen tras ser alcanzado por una embarcación cargada de explosivos; la guardia costera yemení rescató a la tripulación, sin reivindicaciones inmediatas. Horas antes, otro carguero había informado haber sido “alcanzado por un proyectil desconocido” cerca del puerto omaní de Al Khasab, en pleno estrecho de Ormuz.

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