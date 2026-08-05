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Luis Caputo: “Para todos los tarados que hablan de la industria: entre 2011 y 2023, cayó 10% a pesar de los subsidios”

El ministro de Economía criticó con dureza a quienes consideran que el modelo económico actual perjudica al sector manufacturero

Hombre de cabello gris con camisa azul claro y saco oscuro a cuadros, usando micrófono de solapa, gesticulando con ambas manos en un evento
Luis Toto Caputo, ministro de Economía (Maximiliano Luna)
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El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a quienes aseguran que el avance de los sectores primarios como la energía y el agro resulta perjudicial para la industria. “Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía espectacularmente. Era exactamente lo contrario”, sostuvo.

Las declaraciones del ministro se dieron durante el evento de la Cámara de Agente de Bolsa que se desarrolló este miércoles en el Hotel Sheraton. “La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas 10 veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria...”, sostuvo.

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Para Caputo, la industria estaba subsidiada durante las gestiones anteriores tanto a nivel de los servicios como por todos los argentinos al tener que pagar precios hasta 10 veces más caros que en cualquier lugar del mundo. Una situación que hoy -en su visión- cambió ya que se pueden encontrar en Argentina los mismo precios que en cualquier país del mundo. “Lo único que creía en el modelo anterior son los servicios públicos, que no es otro caso que el reflejo del déficit; regalábamos la energía”, planteó.

También el ministro apuntó contra aquellos que critican que solo crecen cuatro sectores de la economía, los vinculados con el comercio exterior como el petroleo, la minería y el agro. En su visión, ese argumento no tiene sentido ya que estos son los sectores que generan los dólares que benefician a todos. Y que permiten que las empresas pueden importar sin tener que pagar coima, girar dividendos y que los argentinos puedan comprar para ahorrar.

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Frente a los sectores que reclaman porque se nivele la cancha, como es el caso de la Unión Industrial Argentina (UIA), Caputo sostuvo que en los próximos dos años la infraestructura va ser muy diferente. Y planteó que es lo que necesita para poder aliviar la carga tributaria. “Nosotros, para seguir bajando impuestos, necesitamos que el país crezca y la economía se formalice”, detalló.

El consejo para Kicillof

Uno de los puntos más destacados de la exposición de Caputo fue la defensa de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. “La reforma de la carta orgánica del Banco Central es, probablemente, la reforma más importante de los últimos 100 años, es refundacional. A la gente en sus casas le es muy difícil que pueda interpretar la importancia real de esta Ley. Esta es la razón por la que Argentina tuvo esos 13.000.000% de inflación“, afirmó en haciendo referencia al cálculo del presidente Javier Milei.

“El otro día bromeaba con los chicos de que si yo fuera Kicillof y pasan esta ley no me tengo que presentar porque un degenerado fiscal, un tipo que solo puede tener déficit, solo lo podría financiar con deuda o emisión, deuda no le va a prestar nadie y si el banco central no le da pesos yo le diría como un consejo de amigo retirate porque no sé qué vas a hacer. Ya no van a poder hacer las locuras que hicieron en el pasado”, detalló el ministro.

En el cierre de su exposición, Caputo se refirió a las expectativas y a la confianza en el rumbo adoptado por el Gobierno: “Yo tengo mucha más información, yo sé lo que vamos a hacer y, obviamente, ustedes no, la gente no y el periodismo no. La situación de acá a un año dado, lo que vamos a hacer creo que va a ser bien diferente a lo que dicen consultores, economistas y demás. Cuando analizo todo eso, obviamente va a ganar el presidente porque la situación no va a ser en nada a la que esperan, y esto no quiere decir que estamos subestimando a la oposición, ni que estamos subestimando la situación, ni que creemos que está todo bien. Nosotros nunca dijimos que esto se arreglaba en dos años”.

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