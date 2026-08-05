De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2026

ANSES aplica en agosto un aumento del 1,89% a las Pensiones No Contributivas según el IPC de junio y el Decreto 274/2024.

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Las Pensiones No Contributivas (PNC) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) son prestaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social que no reúnen los aportes requeridos para acceder al sistema previsional contributivo. En agosto de 2026, estos beneficios se actualizan junto con el resto de las prestaciones que gestiona el organismo, en el marco de la fórmula de movilidad vigente.

El ajuste para este mes responde al Decreto 274/2024, que establece que el porcentaje de aumento de cada mes se calcula con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. El IPC de junio, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), arrojó una suba del 1,89%, que es el incremento aplicado a partir del 1° de agosto sobre todos los haberes y asignaciones, de acuerdo con ANSES. El mismo mecanismo que regula las jubilaciones y pensiones contributivas determina los incrementos de las PNC.

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Además del ajuste por movilidad, los titulares de haberes mínimos perciben un bono extraordinario de $70.000, que modifica el monto final de varias prestaciones. Las PNC se enmarcan en este mismo esquema: el haber base se actualiza por movilidad y, en los casos que corresponde, se suma el complemento adicional. El organismo precisó que los pagos se realizarán conforme al calendario habitual, sin modificaciones en los días de acreditación.

El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes mínimos y modifica el monto final de varias Pensiones No Contributivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES

En agosto de 2026, el haber actualizado de las PNC por Invalidez y por Vejez es de $293.843,15; sumando el bono extraordinario de $70.000, el monto total asciende a $363.843,15.

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La Pensión Madre de 7 Hijos equipara su valor al de la jubilación mínima. El haber base de esta prestación es de $419.775,93 y, con la adición del bono extraordinario, el total mensual asciende a $489.775,93.

Las Asignaciones Familiares para titulares de PNC también reciben la actualización del 1,89% este mes. La asignación por hijo para el primer rango de ingresos queda fijada en $75.433, conforme a los valores informados.

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Quiénes cobran las PNC

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones que ANSES otorga a personas en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con aportes al sistema previsional. El organismo administra tres modalidades principales: las PNC por Invalidez, las PNC por Vejez y la Pensión Madre de 7 Hijos.

Los titulares de estas prestaciones también acceden a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se pagan según el tipo de prestación y la situación familiar de cada beneficiario, de acuerdo con la normativa vigente.

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ANSES administra tres modalidades de Pensiones No Contributivas: Invalidez, Vejez y Pensión Madre de 7 Hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se cobran las PNC en agosto de 2026

El cronograma de cobro de las PNC en agosto de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular. Los pagos arrancan el lunes 10 de agosto y se completan el viernes 14 de agosto, según el calendario informado:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas siguen el mismo cronograma que las pensiones no contributivas, con pagos entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre, sin distinción adicional por terminación de DNI, de acuerdo con la información difundida por Infobae.

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