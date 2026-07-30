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El 80% de los salvadoreños prevé hacer turismo interno en las vacaciones agostinas, según la Defensoría del Consumidor

La encuesta sobre hábitos de consumo para 2026 muestra una preferencia mayoritaria por destinos nacionales, con desplazamientos a zonas cercanas y una inclinación por playas, lagos, montañas y centros recreativos en el país

El 80% de los salvadoreños planea disfrutar de las vacaciones agostinas con turismo interno en distintos destinos del país. (Foto cortesía ISTU)
El 80% de los salvadoreños planea disfrutar de las vacaciones agostinas con turismo interno en distintos destinos del país. (Foto cortesía ISTU)
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El 80% de los salvadoreños planea disfrutar de las vacaciones agostinas realizando actividades de turismo dentro del país, de acuerdo con los resultados de la encuesta “Hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para las vacaciones agostinas 2026”.

La tendencia revela un fuerte interés de la población por destinos nacionales, tanto en el Gran San Salvador como en playas, lagos, montañas y centros turísticos distribuidos en todo el territorio.

Los datos fueron divulgados por la Defensoría del Consumidor y explicados por su presidente, Ricardo Salazar, en la entrevista matutina realizada en el programa Diálogo 21.

El funcionario precisó que “más del 80% nos dijo de que iba a realizar turismo interno no solamente en San Salvador, sino en los diferentes atractivos como SívarLand, que también es otro punto importante que la gente resalta. Entre otros centros turísticos que hay a nivel nacional, tanto de lago como también de playa”.

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La Defensoría del Consumidor informó que más del 50% de la población prevé actividades de entretenimiento, dispersión y religiosas en las vacaciones agostinas. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La Defensoría del Consumidor informó que más del 50% de la población prevé actividades de entretenimiento, dispersión y religiosas en las vacaciones agostinas. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

La encuesta, presentada públicamente en la capital, muestra que más del 50% de la población tiene previsto participar en actividades relacionadas con entretenimiento, dispersión y también religiosas. Según los resultados divulgados, un 42% de los encuestados planea realizar actividades turísticas, mientras que un 10% señaló interés en actividades religiosas y un 48% manifestó preferencia por permanecer en casa, razones laborales o interés por ahorrar.

Ricardo Salazar resaltó que los salvadoreños han modificado sus hábitos de información y planificación para estas vacaciones. “Hoy en día las redes sociales viene a ser uno de los principales medios de información para poder planificar su entretenimiento o la vacación”, indicó. Además, destacó el crecimiento de la contratación de servicios de alojamiento a través de aplicaciones móviles para casas, apartamentos y hoteles.

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La encuesta también reflejó que la mayoría de las personas que viajarán lo harán a destinos cercanos, privilegiando el turismo interno sobre opciones internacionales.

La Defensoría del Consumidor reforzó la vigilancia en restaurantes, hoteles y comercios para prevenir cobros indebidos y verificar ofertas durante la temporada agostina. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La Defensoría del Consumidor reforzó la vigilancia en restaurantes, hoteles y comercios para prevenir cobros indebidos y verificar ofertas durante la temporada agostina. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Defensoría del Consumidor refuerza vigilancia durante las vacaciones

En el marco de la temporada agostina, la Defensoría del Consumidor ha implementado un plan especial de verificación y protección a los usuarios. El presidente de la institución detalló que, ante el incremento del consumo se intensifican las inspecciones en restaurantes, hoteles y comercios para garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor.

Entre las acciones que se están aplicando destacan la vigilancia sobre prácticas como el cobro indebido, la revisión de productos vencidos y la verificación de promociones y ofertas reales. “Nuestra institución está de cara a un trabajo en el que está buscando justamente evitar y erradicar ese tipo de prácticas que tiene un impacto no solamente en el bolsillo, sino que también en la salud de la población”, manifestó Salazar.

La Defensoría también ha dispuesto puntos de atención en lugares turísticos y centros comerciales, como SívarLand, donde los consumidores pueden presentar denuncias o solicitar orientación en caso de irregularidades. Para ello, la ciudadanía puede comunicarse al número 910 o al WhatsApp 7844-1482, canales que estarán activos durante todo el periodo vacacional.

Sívarland 2026 se instalará en los alrededores del Estadio Cuscatlán del 1 al 6 de agosto en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: @PrimeraLineaSLV).
Sívarland 2026 se instalará en los alrededores del Estadio Cuscatlán del 1 al 6 de agosto en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: @PrimeraLineaSLV).

El funcionario hizo énfasis en la importancia de que los usuarios conserven comprobantes y registros de sus compras o contrataciones de servicios, y recordó que después de cada periodo vacacional suele registrarse un aumento en las denuncias, principalmente relacionadas con incumplimiento de ofertas, mala calidad de productos o servicios y cobros indebidos.

La Defensoría ha resuelto más de 7,700 casos en lo que va del año y ha recuperado más de $12 millones de a favor de los consumidores. El plan de inspección y atención se extenderá durante toda la semana de vacaciones, con equipos desplegados en puntos estratégicos del país para atender cualquier situación que afecte a los salvadoreños que opten por el turismo interno o realicen compras en esta temporada.

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