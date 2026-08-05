República Dominicana recibió 7.7 millones de visitantes hasta julio, la mayor cifra del sector en ese periodo

El turismo en República Dominicana registró 7,700,118 visitantes entre enero y julio, la mayor cifra para ese período en la historia del país. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

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El turismo en República Dominicana ha marcado un nuevo hito al registrar la llegada de 7.7 millones de visitantes en los primeros siete meses del año, consolidando la posición del país como referente turístico en la región.

Estos resultados refuerzan el peso del sector en la economía local y confirman el atractivo del destino para viajeros internacionales, según los datos presentados por el Ministerio de Turismo.

Durante la conferencia mensual sobre el desempeño del sector, el ministro David Collado detalló el comportamiento del flujo turístico entre enero y julio. De acuerdo con el funcionario, el país recibió 5,885,259 turistas por vía aérea y 1,814,859 por vía marítima en ese periodo, lo que representa un crecimiento de 7 % frente a 2025, 10.4 % comparado con 2024 y un 69.6 % respecto a 2019.

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“Esas dos llegadas nos dan el gran número de 7,700,118 visitantes en solo 7 meses, la mayor cifra alcanzada en ese período en la historia del turismo dominicano”, puntualizó Collado.

El desempeño de julio resultó clave para alcanzar este récord. Según la información oficial, el país recibió 1,083,448 visitantes solo en ese mes, lo que se traduce en un incremento de 2.9 % respecto al mismo mes del año anterior, 6.4 % más que en 2024 y un 60.6 % por encima del registro de 2019.

El ministro precisó que 921,718 turistas llegaron por vía aérea en julio, reflejando un aumento de 6.7 % frente al mismo periodo del año pasado, mientras que 161,730 cruceristas arribaron por los diferentes puertos del país.

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El Ministerio de Turismo informó que República Dominicana recibió 5,885,259 turistas por vía aérea y 1,814,859 por vía marítima en los primeros siete meses del año. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El análisis del flujo turístico muestra una marcada preferencia por parte de viajeros de Estados Unidos, que representaron el 48 % de los visitantes en julio. Le siguieron Canadá (7 %), Argentina y Colombia (6 % cada uno), Puerto Rico (5 %), México y Reino Unido (3 % cada uno), y España (2 %). El informe del Ministerio de Turismo también destaca el desempeño de los aeropuertos: Punta Canaconcentró el 58 % de los vuelos internacionales, seguido de Las Américas (24 %), Cibao (13 %), Puerto Plata (3 %), La Romana y Samaná (1 % cada uno).

En cuanto a la conectividad aérea, la mayor cantidad de vuelos durante julio tuvo origen en Estados Unidos (50 %), Panamá (7 %), Colombia y Puerto Rico (6 % cada uno), Canadá (5 %), Perú y España (3 % cada uno), así como Argentina, México y Cuba (2 % cada uno). Este panorama evidencia la diversificación de los mercados emisores y la consolidación de República Dominicana como destino clave en el Caribe.

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El dinamismo turístico también se refleja en la ocupación hotelera. De acuerdo con Collado, en julio los hoteles alcanzaron un 76 % de ocupación, mientras que el nivel de satisfacción reportado por los turistas se ubicó en 4.4 sobre 5 puntos. El funcionario destacó que estos resultados fortalecen la confianza de los inversionistas y operadores sobre el potencial del sector para continuar generando empleos y divisas. “Debido a ese nivel de satisfacción el 91 % de los visitantes afirman que regresarían y el 59 % recomendarían el destino”, afirmó Collado durante su intervención.

Con rincones de bosque nublado, lagunas y arte rupestre, la propuesta oficial invita a descubrir diversidad fuera del clásico sol y mar (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

El crecimiento sostenido del turismo ha incidido directamente en los negocios relacionados con la hospitalidad, el transporte y los servicios turísticos. Las cifras del Ministerio de Turismo muestran un impacto positivo no solo en la ocupación hotelera, sino también en la demanda de excursiones, gastronomía y comercio local. El sector privado ha respondido con nuevas inversiones y proyectos de expansión, enfocados en mejorar la oferta.

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El reporte presentado por Collado ante los principales actores del sector refleja el compromiso de las autoridades y empresarios para mantener la ruta de crecimiento y consolidar la posición de República Dominicana como líder turístico en la región. Los datos oficiales, junto con las declaraciones de los funcionarios, perfilan un escenario de dinamismo y oportunidades de negocio para los próximos meses en el país caribeño.