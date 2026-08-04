Europa en tren para viajeros silver: el arte de recorrer el Viejo Continente a tu propio ritmo

El tren en Europa gana terreno entre la generación silver como forma de viaje por su confort, autonomía y tiempo propio. Christoph Soeder/Pool via REUTERS

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Las estaciones ubicadas en el centro de las ciudades, la posibilidad de viajar con mayor comodidad y la ausencia de restricciones severas para el equipaje convierten al tren en una alternativa cada vez más elegida por los viajeros seniors que recorren Europa. El periodista especializado en turismo Damián Umansky explicó que esa forma de viajar permite disfrutar tanto del destino como del trayecto y recomendó optar por pasajes punto a punto cuando se realizan hasta cuatro recorridos o por el Eurail Global Pass Senior para mayores de 60 años.

Umansky planteó que la experiencia ferroviaria modifica incluso la relación con las ciudades. “La comodidad de salir del centro de una gran capital y desembarcar, sin sobresaltos ni demoras, en el corazón histórico de la siguiente, transforma por completo la experiencia de viaje”, afirmó.

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Viajeros esperan para abordar un tren de alta velocidad ICE de Deutsche Bahn en la estación central de Berlín, Alemania. REUTERS/Lisi Niesner

El diagnóstico del periodista apunta a un perfil definido de viajero: personas maduras, con tiempo y presupuesto, interesadas en disfrutar tanto el trayecto como el destino. Bajo esa lógica, el tren se consolida, según dijo, como “el principal medio de transporte en Europa”.

Las estaciones céntricas y el equipaje cambian la lógica del viaje

Una de las razones que Umansky destacó para ese público es la ubicación de las terminales ferroviarias. “Se evitan los traslados costosos y demorados desde aeropuertos alejados”, explicó al mencionar estaciones como Gare de Lyon en París, Atocha en Madrid, Milano Centrale y la estación de Ámsterdam, todas conectadas con las principales zonas hoteleras e históricas.

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Estación Milano Centrale, uno de los principales centros ferroviarios de Europa. Milán, Italia.

El valor de esa cercanía, en su planteo, no se reduce a una cuestión geográfica. Implica bajar del tren e incorporarse de inmediato al ritmo urbano, sin sumar traslados extensos ni tiempos muertos entre la llegada y el comienzo efectivo del recorrido.

A esa ventaja sumó condiciones de viaje que contrastan con la dinámica aérea. Habló de “asientos amplios y reclinables”, espacio para las piernas, libertad para levantarse y la presencia de un vagón restaurante para tomar un café o almorzar durante el trayecto.

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También subrayó el papel del equipaje en la experiencia. “A diferencia de las aerolíneas de bajo costo, no existen restricciones severas de peso ni cobros adicionales por equipaje”, señaló. La única condición que fijó fue práctica: llevar un volumen razonable que permita moverse con agilidad en las estaciones.

El paisaje deja de ser un intervalo y pasa a formar parte del itinerario

Umansky remarcó que muchos tramos ferroviarios europeos funcionan como una excursión en sí misma. “Muchos trayectos son excursiones turísticas en sí mismas, atravesando los Alpes suizos, los valles vinícolas del Rin o la pintoresca costa del Mediterráneo”, dijo.

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Las rutas ferroviarias que cruzan los Alpes suizos convierten el paisaje en parte de la experiencia de viaje.

Ese punto organiza una parte central de su recomendación: el viaje no se piensa solo como conexión entre destinos, sino como un espacio con valor propio. La ventana del tren, en ese esquema, reemplaza la lógica del traslado utilitario por una experiencia continua.

El periodista propuso tres recorridos para materializar esa idea. El primero es el clásico de alta velocidad: Madrid, Barcelona, París y Londres, una ruta para quienes priorizan grandes capitales culturales con servicios de Renfe, TGV y el cruce del Canal de la Mancha en Eurostar.

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Pasajeros descienden de un tren regional en la estación ferroviaria de Lucerna, Suiza. REUTERS/Denis Balibouse

El segundo itinerario se concentra en Zúrich, Lucerna y Milán. Al describirlo, indicó que Suiza ofrece “la red ferroviaria más puntual y espectacular del mundo” y añadió que allí se puede optar por trenes panorámicos como el Gotthard Panorama Express o el Glacier Express, con techos acristalados y tramos combinados con travesías en barco por los lagos antes de llegar al norte de Italia.

El tercer recorrido que propuso es el itinerario imperial entre Viena, Praga y Budapest. Según explicó, se trata de una alternativa para quienes buscan trayectos cortos por Europa Central sin resignar patrimonio histórico ni comodidad. “Una travesía suave de distancias cortas por el corazón de Europa Central, repleta de historia, música clásica y arquitectura deslumbrante. Los trenes Railjet unen estas tres joyas imperiales en trayectos que no superan las cuatro horas, permitiendo viajar sin desgaste físico”, afirmó.

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El histórico tren SchafbergBahn asciende al monte Schafberg, en Austria, a través de una de las rutas ferroviarias panorámicas más emblemáticas de los Alpes.

En la misma línea, recomendó evaluar la primera clase cuando la compra se hace con tiempo. Según explicó, la diferencia de tarifa suele ser moderada y se compensa con más espacio, silencio y servicio a bordo.

En la etapa de planificación, Umansky aconsejó evitar combinaciones ajustadas entre servicios. Su sugerencia fue dejar entre 30 y 45 minutos de margen entre un tren y otro para suprimir la prisa en las estaciones y disponer de tiempo para una pausa.

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La recomendación, en su planteo, no obedece solo a una prevención logística. También responde a una idea más amplia del viaje, donde la espera no debe vivirse como una interrupción molesta.

Un tren regional TER ingresa a la estación ferroviaria de Nantes al amanecer. Reuters/Stephane Mahe

“Cada estación europea tiene personalidad propia. Algunas son verdaderos monumentos arquitectónicos. Otras cuentan con mercados gastronómicos, librerías o pequeños cafés donde vale la pena detenerse”, sostuvo. Y agregó: “Llegar unos minutos antes no debería vivirse como una espera, sino como parte del viaje”.

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