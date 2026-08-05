Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra: “Está todo claro entre nosotros”

Tuli Acosta, en charla con Moria Casán, discutió rumores sobre su relación con Luck Ra, aclarando que es una amistad

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La reciente separación entre Luck Ra y La Joaqui puso en el centro de la escena a Tuli Acosta, señalada como la supuesta tercera en discordia. Frente a las especulaciones, la joven negó cualquier romance y explicó en profundidad la verdadera naturaleza de su vínculo. En una entrevista televisiva con Moria Casán, la artista ofreció detalles sobre la relación que los une y abordó cómo la exposición mediática y los rumores afectan tanto su entorno personal como profesional.

Desde el inicio de la conversación para La mañana con Moria, Tuli dejó claro que solo mantiene una amistad profunda con Luck Ra. “Lo que sea que intenten interpretar que salga de la amistad es falso. Nuestras intenciones siempre fueron desde ahí, desde la amistad, y como te digo, hay mucha confianza también. Entonces es lógico que nos vean juntos, que nos vean compartir, pero realmente nunca hubo más que eso, más que amistad”, afirmó desde el estudio con la One.

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Aseguró que el vínculo está lejos de cualquier sentimiento romántico y describió a Luck Ra como “uno de mis mejores amigos”: “Yo lo siento como mi hermano y pongo las manos en el fuego que eso no es así”. La artista insistió en que puede distinguir cuando alguien siente algo diferente y que, en este caso, no hubo ni hay lugar para esa sospecha. Además, sostuvo que se trata de una amistad genuina nacida en Córdoba y fortalecida por años de trabajo y convivencia en el ámbito musical y de streaming.

Más allá de la negación, Tuli compartió cómo la exposición pública y los comentarios infundados repercuten en su vida privada. Reconoció que desde el inicio de la pandemia, cuando su carrera comenzó a ganar visibilidad, fue aprendiendo a lidiar con la fama y las consecuencias que conlleva. “No hay un libro que te explique cómo son las cosas de la exposición”, contó.

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A principios de julio, Tuli Acosta fue consultada por su relación con Luck Ra cuando convivían juntos y el fragmento resurgió luego de que el artista rompiera con La Joaqui (Mano a Mano - Resumido)

La artista, originaria de Río Ceballos, Córdoba, detalló el desafío de proteger a su familia, especialmente a su madre, de las repercusiones mediáticas. “Mi límite siempre es cuando yo veo que mi mamá se pone triste”, confesó. Explicó que, aunque intenta procesar sola los comentarios y rumores, le preocupa el efecto que puedan tener en sus seres queridos, quienes están alejados de la dinámica del ambiente artístico y mediático.

En este sentido, subrayó que la fama fue un proceso de aprendizaje constante y que en muchas ocasiones optó por callar para no agravar la situación. “Intenté no hablar justamente porque creía suficiente la palabra de ellos y que a puertas adentro las cosas siempre estuvieron claras”, afirmó.

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Al recordar los inicios del vínculo de amistad, relató que “con Facu siempre nos cruzamos porque somos los dos de Córdoba. Nos cruzamos entre grupos de amigos, salíamos y nos veíamos primero en las salidas del boliche, como todo cordobés”. Durante la pandemia, el grupo decidió mudarse a Buenos Aires, donde continuaron con la dinámica de convivencia y trabajo conjunto en una casa dedicada al streaming. “Cuando todo esto empezaba y no se entendía muy bien qué era el streaming, empezaba mucho más de entre la ranchada de amigos, entre las juntadas”, contó.

La convivencia ayudó a forjar un lazo más fuerte, pero, según la propia Tuli, nunca hubo situaciones de intimidad fuera del grupo. “La única vez que con Facu decimos que dormimos juntos, no éramos solo nosotros dos. Dormíamos con la pata del otro acá”, explicó, aclarando que siempre se trató de un grupo de amigos y que las cámaras estaban encendidas como en un reality.

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Tuli Acosta ofreció declaraciones sobre su relación de amistad con Luck Ra y el proceso de duelo del cantante tras su reciente separación de La Joaqui

Al analizar por qué surge el rumor que la involucra como “la tercera en discordia”, reflexionó sobre la tendencia de los medios y la sociedad a poner el foco en la mujer en este tipo de situaciones. “Creo que es algo que siempre sucede, que se le pone el ojo a la piba más que al chabón”, sostuvo.

A lo largo de la entrevista, la artista insistió en que su intención siempre fue mantenerse al margen del conflicto y respetar tanto la historia de lo que fue la pareja como la propia amistad que la une al cantante. Reveló que incluso llegó a hablar con La Joaqui para aclarar cualquier posible malentendido y que nunca existió ese tipo de sospecha entre ellas. “Nunca existió ni siquiera ese pensamiento entre ninguno de los que se nos nombra”, aseguró.

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Frente a la consulta sobre situaciones puntuales que circularon en redes y medios, como supuestas giras compartidas o comentarios de allegados, Tuli fue tajante: “Lo que sea que intenten interpretar que salga de la amistad es falso”, al recalcar que la confianza y la transparencia fueron siempre pilares de su relación con Luck Ra.