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De París a Budapest: cuáles son las 10 ciudades con la mejor comida callejera del mundo según un ranking global

El relevamiento, difundido por Euronews, evaluó 6.897 puestos y locales en 100 destinos turísticos, con indicadores como densidad por kilómetro cuadrado, opciones económicas, variedad de cocinas y dietas especiales

Puesto de mercado con toldo a rayas, panes, quesos, embutidos, verduras, cartel de Radical Storage y edificios parisinos.
La clasificación analizó 6.897 puestos y locales en 100 destinos turísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio que analizó casi 7.000 puestos gastronómicos en las 100 ciudades más visitadas del planeta determinó que París es la mejor ciudad del mundo para comer en la calle, según reveló un ranking global citado por Euronews. A diferencia de lo que se creía, esta lista sorprende a quienes solían asociar ese primer puesto con destinos asiáticos o latinoamericanos.

La ciudad francesa obtuvo una puntuación de 7,2 sobre 10, con 401 locales relevados y el 69,1% de ellos valorados con cuatro estrellas o más. A esa cifra se suma una densidad de 3,82 puestos de comida callejera por kilómetro cuadrado, un indicador que la firma ponderó con el mayor peso dentro de su metodología: el 30% del puntaje total.

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La metodología detrás del ranking

Para elaborar la clasificación, la startup italiana para viajeros Radical Storage examinó 6.897 puestos en las 100 ciudades con mayor afluencia turística del mundo. El equipo consideró el número de locales con puntuación superior a cuatro estrellas, la variedad de cocinas disponibles, la presencia de opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, la proporción de propuestas económicas y la densidad de vendedores por kilómetro cuadrado.

Primer plano de un taco de camarón dorado con queso y vegetales sobre un plato de cerámica, acompañado de rodajas de limón y salsa en un tazón, con un mercado al fondo.
Una firma italiana evaluó casi 7.000 puntos de venta en las ciudades más visitadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Euronews, el estudio incluyó tanto puestos y camiones de comida como restaurantes con mesas que sirven bocados propios de la gastronomía callejera. En cuanto al peso de cada variable, la densidad de vendedores concentró el 30 % de la puntuación final, seguida por la proporción de locales económicos con el 20 %. El número de vendedores con más de cuatro estrellas, la valoración media, la variedad de cocinas y las opciones para distintas dietas aportaron cada una el 10 % restante.

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Los destinos griegos y la lista completa

Detrás de París se ubicaron dos ciudades griegas: Atenas y Tesalónica. La capital griega logró 6,9 puntos sobre 10 gracias a la cantidad de cocinas disponibles —29 tipos distintos— y a su densidad de puestos, de 4,21 por kilómetro cuadrado, la más elevada entre todas las ciudades del podio.

Tesalónica, por su parte, alcanzó 6,1 puntos y se distinguió por su accesibilidad económica: el 77,1% de sus opciones de comida callejera fueron clasificadas como asequibles. La presencia griega en el top tres del ranking convierte a ese país en la gran revelación de este estudio.

Multitud de personas paseando y comiendo entre puestos iluminados en el Mercado Nocturno 626 de Los Ángeles.
El indicador, que concentró el 30% de la puntuación final, registró 3,82 puntos de venta por kilómetro cuadrado en la capital francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barcelona completó el podio ampliado en el cuarto lugar con 5,9 puntos, destacada por sus más de 70 opciones plant-based; mientras que Londres se ubicó quinta con 5,4 puntos y el liderazgo en diversidad culinaria. En tanto, Rodas se posicionó en el sexto puesto por sus locales por encima de las cuatro estrellas; Roma llegó séptima, Hanói quedó octava como único representante asiático del ranking, Budapest novena y Ámsterdam cerró con la décima posición.

Las ciudades que se destacan en categorías específicas

Más allá del podio general, el relevamiento identificó a otras ciudades como líderes en rubros puntuales. Rodas, también en Grecia, encabezó el listado en cuanto a calidad percibida por los usuarios: el 82% de sus locales reunió una puntuación de cuatro estrellas o más, el porcentaje más alto de todo el estudio.

Londres, por su parte, logró destacarse en el ámbito de la diversidad gastronómica. La capital de Reino Unido pone a disposición de los comensales opciones de platos que representan 39 diferentes tipos de cocina, lo que constituye la cantidad más alta registrada dentro de todas las ciudades que fueron incluidas en el análisis.

Este hecho de brindar una diversidad culinaria única permite que la ciudad británica sea considerada el destino con mayor variedad para aquellas personas interesadas en descubrir y experimentar numerosas tradiciones culinarias distintas durante una misma visita por el destino.

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