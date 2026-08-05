Sorpresa en Francia por la revelación sobre los controles antidopaje a la selección que ganó el Mundial 1998: “No debía molestar”

Francia fue campeón del mundo por primera vez en 1998 (REUTERS/File Photo)

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Barthez, Lilian Thuram, Desailly, Lebouef, Lizarazu; Deschamps, Karembeu, Petit, Djorkaeff, Zinedine Zidane y Guivarc’h. Esa fue la formación que logró el primer título en un Mundial en la historia de la selección de Francia. En 1998, en el torneo que organizó el país europeo se dio una recordada definición entre los galos y Brasil que terminó con un histórico 3-0 en el Stade de France de París. Hoy, cuando ya pasaron casi 30 años de aquella gesta para Le Bleus, se conoció una noticia que generó impacto en el fútbol francés.

La ex ministra de Deportes de Francia Marie-George Buffet reconoció que suspendió los controles antidopaje sorpresa que se le hacían a la selección de Francia antes de la Copa del Mundo en el 98, una decisión que contradice lo que ella misma había declarado bajo juramento ante una comisión del Senado en 2013, lo que volvió a abrir el debate sobre la preparación del conjunto que dirigió Aimé Jacquet antes del torneo que ganaron como anfitriones.

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La confesión se conoció en declaraciones difundidas el lunes durante un documental que difundió la cadena BFMTV, y quedó reforzada por el testimonio de Alain Garnier, ex médico de la selección enviado por el Ministerio de Deportes para realizar los análisis. Según relató, recibió la orden de no volver a intervenir hasta después de la Copa del Mundo. Reconocidos medios como L’Equipe tildaron el episodio de “controvertido”, mientras que Le Parisien inició su artículo con una contundente frase: “Tras negarlo durante 28 años, lo admite”.

El episodio ocurrió durante una concentración en Tignes el año previo (1997) a la máxima cita de la FIFA, cuando un control antidoping sorpresa a los jugadores del plantel desató la indignación del plantel. Todos los análisis de orina que se le realizó a los citados en aquel entonces dieron negativo, pero el rechazo interno llevó a que no se repitieran esas pruebas durante la preparación.

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La ex ministra del deporte francés hizo esa admisión en el documental “Zidane, la creación de una leyenda”, centrado en el nuevo seleccionador francés y campeón como jugador en aquel Mundial. Allí, al ser confrontada con el recuerdo del por entonces seleccionador, fue tajante en su respuesta: “Si el Dr. Garnier lo dice, entonces sí, debe ser cierto”. Además, Buffet añadió que no recordaba con exactitud las palabras utilizadas, pero aceptó el fondo de la instrucción: “No lo dijimos así, pero viene a ser lo mismo”. También reconoció el alcance de esa medida: “Fue un paso atrás” para ella en la lucha contra el dopaje.

Durante el segmento, el propio Garnier sostuvo que la indicación fue clara: “No debía molestar más a la selección francesa hasta el Mundial. En otras palabras, nada de controles sorpresa”. Según explicó, esa instrucción sólo le fue comunicada de manera verbal. Quien tuvo a su cargo el deporte en Francia entre el 97 y 2002, afirmó que, una vez terminada la competencia, “retomamos la lucha” contra el dopaje. La dirigente política que hoy tiene 77 años fue la impulsora en 1999 de la primera ley que organizó esa política en Francia.

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Zidane, figura de Francia en la Copa del Mundo que Le Bleus conquistó como anfitriona (REUTERS/File Photo)

La conmoción política y deportiva que se generó en Francia se explica porque Buffet había negado durante años haber dado una directiva de ese tipo. “Nunca dimos ninguna directiva en ese sentido”, dijo bajo juramento ante una comisión del Senado en 2013. Ahora, al ser consultada sobre el origen de la decisión, sugirió que la instrucción pudo venir de niveles superiores del Estado. “Debimos haber recibido instrucciones de los ministerios”, dijo, mientras el ex médico sostuvo que la orden procedía del despacho del primer ministro.

Luego de ausencias en las ediciones de 1990 y 1994, Francia se clasificó automáticamente y conformó un plantel que combinó experiencia y juventud, en una camada de jugadores que fueron figuras en las ligas más importantes del mundo. En el debut superó 3-0 a Sudáfrica con goles de Christophe Dugarry, un autogol de Pierre Issa y un tanto de Thierry Henry. El equipo mantuvo el impulso tras golear 4-0 a Arabia Saudita gracias a dos tantos de Henry, uno de David Trezeguet y otro de Bixente Lizarazu. La primera fase se cerró con una victoria 2-1 sobre Dinamarca, lo que garantizó el primer puesto del grupo.

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En octavos de final, la selección local enfrentó un duro desafío ante Paraguay. El partido se resolvió en tiempo suplementario con el primer gol de oro en la historia de los Mundiales a manos del defensor Laurent Blanc tras una jugada de Robert Pirès. Luego de eso, superó a Italia por los cuartos de final en la tanda de penales tras un 0-0. Francia avanzó 4-3, tras el fallo de Luigi Di Biagio. La semifinal ante Croacia tuvo momentos dramáticos. Davor Suker adelantó a su equipo y Thuram revirtió el marcador con dos tantos, los únicos de su carrera internacional. Le Bleus concluyó ese encuentro con un hombre menos por la expulsión de Blanc, pero mantuvo la ventaja hasta el final.

La final, disputada ante Brasil, marcó un hito para el fútbol francés. Zidane abrió el marcador con dos goles de cabeza en la primera parte, ambos tras jugadas de tiro de esquina. Con el partido casi definido, Emmanuel Petit anotó el tercer tanto en tiempo de descuento, sellando el resultado y desatando la celebración nacional. Más de un millón de personas se congregaron en los Campos Elíseos en una noche histórica para el deporte francés.

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