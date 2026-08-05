La postura de Eva Bargiela sobre el arresto de Facundo Moyano: la historia de su matrimonio que terminó en escándalo

Eva Bargiela evitó hablar sobre Facundo Moyano y respondió que no le interesaba hacer declaraciones sobre el tema (Video: PrimiciasYa, AméricaTV)

Guardar

La detención del exdiputado y sindicalista Facundo Moyano en la madrugada del martes 4 de agosto, en el marco de una causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, llevó a la prensa a buscar la palabra de su exesposa. Eva Bargiela fue abordada por el cronista de Primicias Ya (América TV) y optó por no dar declaraciones sobre el caso, aunque respondió con brevedad para no cortar el diálogo.

El episodio que derivó en la detención de Moyano ocurrió pasadas las 5 de la mañana en el barrio porteño de Belgrano, cuando el personal policial llegó al edificio de Avenida Libertador y Sucre tras un llamado al 911. El encargado del edificio declaró que vio al sindicalista y a su pareja, la modelo e influencer Candela Arizaga, de 23 años, salir corriendo del edificio.

PUBLICIDAD

Arizaga fue vista por testigos tambaleándose semidesnuda por las calles de Barrancas de Belgrano, gritando y pidiendo ayuda. “Ella estaba muy alterada. Parecía que tenía un brote psicótico porque quería huir de él y no quería que nadie la ayudara”, describió el encargado. Moyano fue trasladado a la Oficina Central de Identificación para el fichaje y la verificación de antecedentes, mientras la fiscalía ordenó analizar cámaras de seguridad y tomar declaraciones testimoniales.

La detención de Facundo Moyano se produjo en una causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

Ante ese escenario, la prensa fue a buscar a Bargiela. La modelo respondió con cautela y dejó en claro desde el principio que no quería involucrarse en el tema. Cuando el periodista le preguntó a la actual pareja de Gianluce Simeone por la situación de su exmarido, ella fue terminante: “No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema. No me interesa hablar”. Ante una nueva insistencia sobre si durante su matrimonio Moyano había tenido actitudes similares a las que se investigan ahora, Eva puso fin al intercambio: “No me interesa hablar del tema”, dijo, y entró al edificio donde se emite el streaming La Casa, en el que participa del programa Que alguien le avise. Antes de retirarse, agregó: “Les juro que me da vergüenza cortarles el rostro, porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada que decir”.

PUBLICIDAD

La relación entre Bargiela y Moyano tiene una historia larga y turbulenta. Se conocieron en 2016 cuando ella era azafata del programa A todo o nada, conducido por Guido Kaczka en eltrece. Iniciaron un noviazgo que atravesó una primera crisis en 2017, período durante el cual el sindicalista mantuvo un breve romance con la modelo Nicole Neumann. La reconciliación llegó en enero de 2019 y en octubre de 2021 se casaron. El matrimonio duró dos años.

La relación entre Eva Bargiela y Facundo Moyano comenzó en 2016, tuvo una crisis en 2017, se reanudó en 2019 y terminó tras dos años de matrimonio

La ruptura fue tan mediática como el vínculo. En septiembre de 2023, Moyano anunció en el programa político Verdad/Consecuencia que estaba separado, mientras Bargiela participaba del Bailando de ShowMatch. La modelo se enteró de la noticia en vivo, mientras cenaba con amigas. Lo que siguió fue un proceso judicial extenso y conflictivo, centrado en la división de bienes y la validez de un acuerdo prenupcial que Moyano intentó hacer valer para evitar el reparto de activos. La defensa de Bargiela cuestionó ese convenio en Tribunales y ella reclamó además una compensación económica por el perjuicio laboral que, según sostuvo, sufrió al acompañar el proyecto político de su exmarido. El divorcio se firmó formalmente el 20 de agosto de 2025, tras casi dos años de disputa judicial.

PUBLICIDAD

En ese contexto, los usuarios de redes sociales reflotaron un video en el que Bargiela contaba, sin nombrar directamente a Moyano, cómo se había enterado de que la engañaba. El relato lo había dado en el programa Que alguien le avise: su expareja le había dicho que tenía un viaje de trabajo y que no iba a poder estar pendiente del teléfono. Ella decidió no insistir para no parecer “una loca insoportable”. Días después, una seguidora le escribió por Instagram para contarle que lo había visto cenando en Mendoza con otra mujer. “Era un viaje de trabajo, que se desvirtuó, se ve. Quiero aclarar que ese fue el final”, relató en esa oportunidad.