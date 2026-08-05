El piloto y pintor uruguayo que retrata el mundo desde las alturas

El artista Mikael Boudakian, que cruzó la aviación con el arte, presenta su serie “Desde el Aire” en Dolores Valdés Art

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La serie Desde el Aire del artista uruguayo Mikael Boudakian llegará este jueves 6 de agosto a Buenos Aires con una exhibición en Dolores Valdés Art, en Recoleta, donde el pintor y piloto presenta óleos basados en paisajes de Maldonado y Miami vistos desde vuelos que él mismo piloteó.

La muestra marca una nueva escala de un circuito internacional que continuará en diciembre en Red Dot Miami, durante la semana de Art Basel.

Antes de su desembarco en la capital argentina, la serie ya pasó por Narbona, en Punta del Este, en noviembre de 2025; por la feria Aqua Art Miami durante la semana de Art Basel, con una obra especial para el Faena Hotel Miami Beach, en diciembre de 2025; por Palm Beach, en enero de 2026; por José Ignacio, en el Kemay Hotel, en febrero de 2026; y por el JW Marriott Marquis de Miami entre mayo y julio de 2026, bajo representación de Galería Azur.

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La exhibición reúne una serie de óleos que reinterpretan paisajes de José Ignacio, La Barra, Laguna Garzón y Punta del Este, junto con escenas de las playas de Miami, a partir de una perspectiva aérea obtenida durante vuelos reales.

La exhibición reúne una serie de óleos que reinterpretan paisajes de José Ignacio, La Barra, Laguna Garzón y Punta del Este, junto con escenas de las playas de Miami

El origen del proyecto estuvo en un vuelo al atardecer entre el aeropuerto de Jagüel y José Ignacio. Desde la cabina, Boudakian observó olas que trazaban patrones sobre la arena, sombras alargadas por la luz rasante, puentes convertidos en formas geométricas y superficies marinas que, vistas desde altura, se transformaban en campos de color.

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De esa experiencia surgió lo que el artista define como realismo abstracto. A distancia, las obras pueden leerse como composiciones de color y geometría; al acercarse, aparecen embarcaciones, sombrillas, construcciones y personas que exponen el nivel de observación que sostiene cada escena.

A partir de esa búsqueda, Boudakian acuñó el término Alturismo, que no se trata de una corriente artística sino de una manera de mirar paisajes conocidos desde una perspectiva distinta.

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Boudakian explicó el punto de partida de su trabajo con una definición centrada en la experiencia del vuelo: “Cada obra nace de fotografías tomadas durante vuelos reales a donde busco capturar mucho más que un paisaje: la luz, la atmósfera y la emoción de un instante irrepetible visto desde las alturas”.

A partir de esa búsqueda, Boudakian acuñó el término "Alturismo", que no se trata de una corriente artística sino de una manera de mirar paisajes conocidos desde una perspectiva distinta

Entre 2024 y 2025 trasladó su práctica de plein air a París, Madrid, Venecia, México y Brasil. Esa experiencia se sumó a una producción que hoy toma como materia principal escenas observadas desde el aire y convertidas en pintura a partir de registros fotográficos propios.

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La serie también recibió un respaldo institucional: fue declarada de Interés Departamental por la Intendencia de Maldonado. Ese reconocimiento acompaña un recorrido poco frecuente para un artista uruguayo emergente dentro del circuito de galerías, con presentaciones encadenadas entre Uruguay, Argentina y Estados Unidos.

La trayectoria de Boudakian se desarrolla en paralelo en tres ámbitos. Antes de consolidar esta etapa en la pintura, fue bajista fundador de Snake, una de las bandas de rock uruguayas más reconocidas desde 1995, y además se desempeña como gerente comercial en el sector de telecomunicaciones.

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Su vínculo con el dibujo y la pintura comenzó a los tres años. A los siete inició estudios formales con Edgardo Cárgias, y en 2015 se perfeccionó con Luis Melo en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo.

*“Desde el Aire”, de Mikael Boudakian, en Dolores Valdés Art dentro de Bresson Brokers, Av. Callao 1880, Recoleta. Inauguración: jueves 6 de agosto, 18 a 21 hs , en exhibición hasta el jueves 3 de septiembre.

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