-Fue la palabra clave porque fue el año de las concreciones, pero la conectividad fue parte de nuestra visión desde el primer día. Recién asumidos, en enero del 2016, durante la primera feria en la que salimos en el exterior, el Fitur en Madrid, me preguntaron en un foro de prensa qué era para nosotros el turismo en Argentina y dije "conectividad o muerte". Somos un país tan grande como Europa y no tenemos forma de conectarnos cuando el turismo funciona hoy por escapadas, pocos días pero muchas veces al año, todas las que podemos, y además somos el país más austral del mundo, estamos lejos de todo, con lo cual si no desarrollamos la infraestructura de conectividad no tenemos ninguna chance de crecer. Ahí había que poner el foco antes que nada.