Apps que convierten tu móvil en un metro digital: mide distancias y objetos fácilmente desde el celular

Uno de los métodos más avanzados es el uso de aplicaciones de realidad aumentada. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso del teléfono móvil ha transformado la manera en que las personas resuelven tareas cotidianas, permitiendo que funciones tan simples como medir distancias o dimensiones de objetos puedan realizarse desde la pantalla o la cámara del dispositivo.

Actualmente, existen diversas aplicaciones para Android que convierten el móvil en una herramienta precisa para calcular longitudes, alturas, áreas y volúmenes, facilitando tanto trabajos domésticos como actividades profesionales o estudiantiles.

PUBLICIDAD

Aplicaciones para medir objetos con el móvil

El teléfono móvil puede emplearse para medir objetos de diferentes maneras, dependiendo de la tecnología disponible en cada modelo y de la precisión que se necesite. Uno de los métodos más avanzados es el uso de aplicaciones de realidad aumentada que, a través de la cámara, permiten calcular distancias, ángulos, áreas y volúmenes en tiempo real.

El uso del teléfono móvil ha transformado la manera en que las personas resuelven tareas cotidianas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Solo es necesario enfocar el objeto y marcar los puntos de referencia en la pantalla para obtener los datos solicitados.

PUBLICIDAD

Para que estas aplicaciones funcionen correctamente, el dispositivo debe ser compatible con la tecnología de realidad aumentada. Muchos modelos actuales ya lo incorporan y permiten acceder a herramientas como ARuler, que ofrece funciones gratuitas y resultados bastante precisos. El único requisito es mantener el objeto inmóvil durante la medición para evitar errores.

Además de la realidad aumentada, existen aplicaciones que se basan en principios de trigonometría para calcular la distancia y la altura de objetos a partir de la posición de la cámara y el ángulo que se marca en la pantalla.

PUBLICIDAD

Las aplicaciones que aprovechan la realidad aumentada han ganado popularidad por su capacidad para medir de manera precisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas opciones resultan útiles, sobre todo, para medir distancias grandes en exteriores, aunque pueden requerir una calibración cuidadosa para evitar desviaciones significativas en los resultados.

Por último, para quienes necesitan medir objetos pequeños, existen aplicaciones de regla digital. Estas permiten utilizar la propia pantalla del móvil como una regla tradicional, mostrando líneas graduadas y posibilitando la medición directa de monedas, tarjetas u otros objetos de tamaño reducido.

PUBLICIDAD

Cómo usar aplicaciones de realidad aumentada para medir distancias con el móvil

Las aplicaciones que aprovechan la realidad aumentada han ganado popularidad por su capacidad para medir de manera precisa y rápida distintos parámetros de objetos con solo enfocar la cámara del móvil. Una de las opciones destacadas en este rubro es ARuler, disponible de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de Google Play.

Para quienes necesitan medir objetos pequeños, existen aplicaciones de regla digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta permite medir no solo distancias lineales, sino también ángulos, áreas y volúmenes, facilitando tareas que antes requerían instrumentos físicos tradicionales.

PUBLICIDAD

El procedimiento para utilizar estas aplicaciones es sencillo: se coloca el objeto a medir en una superficie estable, se enfoca con la cámara y se marcan los puntos de inicio y fin sobre la imagen capturada. A partir de estos datos, la aplicación calcula y muestra la longitud, el área o el volumen solicitado. Para que el resultado sea fiable, es clave que el objeto permanezca inmóvil durante el proceso de medición.

La precisión de estas herramientas depende tanto de la calidad de la cámara como de la compatibilidad del dispositivo con la tecnología de realidad aumentada.

PUBLICIDAD

Telémetro y otras apps basadas en trigonometría para calcular distancias

Entre las alternativas que no requieren realidad aumentada, destacan aplicaciones como Smart Measure, que funcionan a partir de la trigonometría básica. Estas herramientas permiten medir la distancia entre el usuario y un objeto, así como la altura del mismo, utilizando la cámara y variando el ángulo de enfoque.

Para medir objetos de pequeño tamaño, existen aplicaciones que convierten la pantalla del móvil en una regla virtual. (Imagen ilustrativa Infobae)

El usuario debe situar la cámara a una altura definida y marcar una referencia en la pantalla. Posteriormente, al mover el móvil y modificar el ángulo, la aplicación calcula la distancia recorrida. Aunque el procedimiento es relativamente simple, la precisión puede verse afectada por movimientos involuntarios o errores en la calibración.

PUBLICIDAD

Smart Measure resulta útil especialmente para medir distancias largas en espacios abiertos, como jardines o terrenos. La aplicación se puede descargar de manera gratuita, aunque la versión completa incluye más funciones y elimina la publicidad a cambio de un pago único.

Medir objetos pequeños desde la pantalla

Para medir objetos de pequeño tamaño, existen aplicaciones que convierten la pantalla del móvil en una regla virtual. Estas herramientas son ideales cuando se requiere determinar la longitud de elementos como monedas, tarjetas o llaves, ya que muestran divisiones en centímetros y milímetros directamente sobre la pantalla.

PUBLICIDAD

El funcionamiento es simple: se coloca el objeto sobre la pantalla y se utilizan los límites y marcas de la regla digital para determinar sus dimensiones. Algunas aplicaciones ofrecen reglas con dos ejes, facilitando la medición de ancho y largo simultáneamente. Otras integran la función de regla dentro de una caja de herramientas digital que incluye niveles, plomadas y otras utilidades.

La elección depende del tipo de medición que se requiera y de las características técnicas del dispositivo móvil utilizado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Principales aplicaciones para medir con el móvil

En el mercado de aplicaciones para Android existen numerosas opciones para convertir el teléfono en una herramienta de medición portátil. Entre las más reconocidas se encuentran ARuler, destacada por su uso de realidad aumentada y disponibilidad gratuita; Smart Measure, especializada en distancias y alturas mediante trigonometría.

Por su parte, Medir y alinear - 3D Plomada añade funciones para verificar la verticalidad y horizontalidad. Asimismo, la app de regla digital Physics Toolbox Sensor Suite y Ruler son gratuitas y fácilmente descargables desde la tienda oficial.

Cada una de estas apps responde a necesidades diferentes, desde mediciones avanzadas de volúmenes hasta tareas básicas como comprobar la longitud de un objeto cotidiano. La elección depende del tipo de medición que se requiera y de las características técnicas del dispositivo móvil utilizado.

La app Medición, integrada de forma nativa en dispositivos Apple, permite calcular longitudes, alturas y la estatura de personas de manera automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las apps para medir distancias y áreas desde tu iPhone

La app Medición, integrada de forma nativa en dispositivos Apple, permite calcular longitudes, alturas y la estatura de personas de manera automática, especialmente en objetos rectangulares. No contiene publicidad, es gratuita y posibilita guardar imágenes con las mediciones anotadas. En modelos avanzados, el escáner LiDAR aumenta notablemente la precisión de los resultados.

Por otro lado, GPS Fields Area Measure está pensada para usuarios de iOS que necesitan medir distancias, perímetros y áreas en espacios abiertos como terrenos o campos, incluso sin conexión a internet. Esta app ofrece la opción de colocar marcadores, guardar fotografías del lugar y compartir los resultados de manera sencilla.