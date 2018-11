"No solo estaba en ruinas la casa, sino que los libros estaban tirados en el piso, el jardín era una jungla… y había habido varios proyectos de restauración que fracasaron", recordó Heft sobre la situación con la que se encontró antes de comenzar con el proceso de puesta en valor. "Viajé a Francia, hablé con especialistas que me dieron sus recomendaciones, vi cómo habían puesto en valor monumentos similares, hablé con expertos de acá, y pusimos en marcha una metodología, cuya línea general era que la casa no debía estar al servicio de la contemplación ni aislada de todo, pero sí mantener su espíritu. Debía ser algo muy conectado con el mundo moderno, y no ser algo puramente nostálgico. Cuando traés el pasado al presente tenés que traer la emoción".