Descubrir lo poco o mucho que podemos cambiar, decidir a qué cosas quisiéramos destinar más tiempo, abrir nuevos espacios para el descanso y recargarnos de energías. Que el dinero no compra la felicidad ni la paz es algo que ya sabemos, pero el downshifting llegó para recordarnos que priorizar el trabajo no es saludable, que vivir saliendo de compras no es disfrutar la vida y que apagar de vez en cuando las pantallas nos permite volver a humanizarnos.