15 rostros, una sola nación: El Salvador inicia su camino hacia Miss Universo 2026 en Puerto Rico

ARCHIVO: El sueño universal tiene un nuevo destino: Puerto Rico Las 15 candidatas ya iniciaron su preparación para conquistar el título nacional y representarnos en la gala mundial a finales de 2026.REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo

El Salvador ha dado el primer paso firme en la búsqueda de su próxima representante para el certamen de belleza más importante del planeta.

La organización de Miss Universo El Salvador, bajo la visión estratégica de su directora nacional y propietaria de la franquicia, Andrea Aguilar, ha revelado oficialmente los nombres de las 15 candidatas que competirán por la corona nacional.

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Este ciclo 2026 no es una edición cualquiera; marcará un antes y un después en la historia de los concursos de belleza en el país, consolidando un mensaje de unidad que trasciende las fronteras geográficas.

El anuncio más impactante de esta edición ha sido la inclusión, por primera vez en la historia, de una banda dedicada exclusivamente a la Diáspora. Este reconocimiento histórico recae en Sofía Córdova, quien tiene la misión de representar a los millones de salvadoreños que residen fuera del territorio nacional, especialmente en los Estados Unidos.

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Esta decisión de la organización busca honrar a los “hermanos lejanos” que, a pesar de la distancia, mantienen vivas las raíces, la cultura y el orgullo nacional.

Con la banda de la Diáspora, el certamen reconoce que la esencia salvadoreña no se limita a los 21,041 kilómetros cuadrados del territorio, sino que palpita con fuerza en cada rincón del mundo donde un salvadoreño lucha por sus sueños.

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Sofía Córdova hace historia como la primera representante de la Diáspora en Miss Universo El Salvador (Cortesía Miss Universo El Salvador).

Un proceso marcado por la transparencia y la tecnología

El camino para llegar a estas 15 finalistas fue exigente. Todo comenzó con una convocatoria digital masiva donde el primer contacto fue un portafolio de fotografías y videos de presentación.

Tras una depuración exhaustiva, el grupo se redujo a 44 aspirantes, quienes fueron convocadas a un casting presencial por invitación directa los días 27 y 28 de abril.

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En un esfuerzo por garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, la organización transmitió estas jornadas en vivo a través de sus plataformas digitales. El público salvadoreño pudo ser testigo de cómo cada joven fue evaluada en oratoria, seguridad y proyección, eliminando las dudas que suelen rodear a las selecciones a puerta cerrada. El resultado es un grupo diverso de mujeres preparadas, con perfiles que van desde el activismo social hasta el emprendimiento y el surf profesional.

Las candidatas no solo representan un nombre, sino la riqueza cultural de sus respectivos departamentos. A continuación, el listado oficial de las aspirantes que buscan la corona:

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Iris Ayala (Usulután): Representando la belleza de las bahías y el espíritu del oriente.

Griselda Morales (Santa Ana): La elegancia de la ciudad heroica y su arquitectura gótica.

Eleonora Calderon (Ahuachapán): Tierra de cafetales y tradiciones profundas.

Valeria Ortiz (La Paz): Reflejando la serenidad de las costas y la paz del departamento.

Ellen Interiano (San Salvador): El dinamismo y la modernidad de la capital.

Pamela García (San Vicente): La resiliencia y cultura bajo la sombra del volcán Chichontepec.

Michelle Henríquez (Cuscatlán): Tradición y calidez de sus pueblos auténticos.

Nicole Zaldaña (San Miguel): La energía vibrante de la capital del oriente.

Georgina Munoz (Morazán): Símbolo de valentía y raíces históricas.

Alexia Pacheco (Sonsonate): La alegría vibrante de la costa y las tradiciones ancestrales.

Mariana Quintanilla (La Unión): Esperanza y conexión con el mundo a través del mar.

Michelle Cardoza (La Libertad): La esencia de Surf City y la modernidad costera.

Jessica Guty (Chalatenango): La fortaleza de las montañas y la tenacidad de su gente.

María José Portillo (Cabañas): Sencillez, naturaleza y raíces auténticas.

Sofía Córdova (Diáspora): El corazón salvadoreño que late en el extranjero.

15 departamentos, una sola nación y un hito histórico (Cortesía Miss Universo El Salvador).

La emoción apenas comienza. Andrea Aguilar confirmó que el proceso de preparación de las finalistas será transmitido en formato de reality show.

Este programa permitirá que los salvadoreños conecten emocionalmente con las candidatas, conociendo sus historias de vida, sus debilidades y sus fortalezas. Los espectadores verán las clases de pasarela, el entrenamiento físico y, sobre todo, la formación intelectual necesaria para portar la banda de El Salvador ante el mundo.

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