Estos son los precios de los carros más vendidos en Colombia durante abril de 2026: hay modelos desde los $75 millones

Los carros más vendidos de Colombia en abril de 2026 alcanzan precios que superan los $136 millones, impulsados por el auge de las SUV y los vehículos eléctricos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Comprar carro en Colombia sigue siendo una de las decisiones financieras más importantes para miles de familias. Y aunque el mercado automotor vive uno de sus mejores momentos en ventas, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto vale realmente uno de los carros más vendidos del país?

Abril de 2026 dejó cifras históricas para el sector automotor colombiano. Según datos del Runt y de la alianza Fenalco-Andi, modelos como el Tesla Model Y, Renault Duster, Kia K3 y Toyota Corolla Cross dominaron las matrículas en el país.

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Sin embargo, más allá del número de unidades vendidas, lo que llamó la atención fue el rango de precios que hoy manejan los vehículos más apetecidos por los colombianos.

Actualmente, comprar uno de los carros más vendidos del mercado implica invertir entre 75 y 136 millones de pesos en sus versiones base. Y en algunos casos, las versiones full equipo pueden costar mucho más.

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Tesla Model Y: desde $119 millones

El Tesla Model Y se convirtió en el carro más vendido de Colombia en abril de 2026, consolidando el crecimiento de los vehículos eléctricos en el país - crédito Tesla

El carro más vendido de Colombia en abril fue el Tesla Model Y. El vehículo eléctrico estadounidense logró superar las 2.200 unidades matriculadas y confirmó el crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica en el país.

En Colombia, el precio base del Tesla Model Y arranca desde los $119.990.000, aunque dependiendo de la batería, la autonomía y la configuración tecnológica puede superar ampliamente esa cifra.

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El modelo se volvió atractivo para muchos compradores por el ahorro en combustible y los beneficios tributarios que tienen los carros eléctricos.

Toyota Corolla Cross, el más caro del ranking

Entre los diez carros más vendidos, el Toyota Corolla Cross aparece como uno de los más costosos.

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La SUV japonesa tiene un precio base cercano a los $136.200.000, especialmente en versiones híbridas, que son las más buscadas actualmente por quienes quieren ahorrar gasolina sin pasar completamente a un vehículo eléctrico.

La Toyota Corolla Cross figura entre los modelos más costosos y apetecidos del mercado colombiano, especialmente en sus versiones híbridas - crédito Distoyota

A pesar de su precio, sigue siendo uno de los modelos favoritos en ciudades grandes por su espacio, comodidad y bajo consumo.

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Chevrolet Onix y Suzuki Swift, los más “económicos”

En la parte baja del ranking aparecen dos modelos que siguen siendo populares por su relación entre precio y equipamiento.

El Chevrolet Onix tiene un valor inicial de aproximadamente $75.790.000, convirtiéndose en el carro más barato dentro del top de ventas. Por su parte, el Suzuki Swift arranca desde los $78.990.000 y sigue siendo una opción fuerte para quienes buscan un vehículo compacto para ciudad.

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Aunque siguen siendo los más accesibles de la lista, ambos modelos ya están muy por encima de lo que costaban hace apenas tres o cuatro años, reflejando el aumento general en los precios del sector automotor.

Kia y Mazda mantienen precios altos en SUV y sedanes

Kia fue la marca más vendida del país durante abril y varios de sus modelos se mantienen entre los favoritos de los colombianos.

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El Kia K3, uno de los sedanes más vendidos, tiene un precio base desde $79.990.000, mientras que la SUV Kia Sportage se mueve alrededor de los $128 millones en sus versiones de entrada.

El Kia K3 se posicionó como uno de los sedanes más vendidos en Colombia gracias a su precio competitivo y equipamiento tecnológico - crédito KIA

Mazda, otra de las marcas más fuertes en Colombia, también sigue apuntándole a segmentos de gama media y alta.

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La Mazda CX-30, una de las SUV más populares del mercado, comienza en aproximadamente $113.150.000, mientras que el Mazda 2 parte desde los $83.300.000.

BYD entra fuerte al mercado colombiano

Otro de los nombres que empezó a sonar con fuerza en 2026 es BYD. La marca china logró meter al Yuan UP entre los carros más vendidos del país, impulsada por el auge de los eléctricos.

Este modelo tiene un precio cercano a los $115 millones, dependiendo de la versión y autonomía.

El crecimiento de BYD refleja cómo las marcas chinas ya están compitiendo directamente con fabricantes tradicionales en Colombia, especialmente en el segmento eléctrico.

El mercado automotor colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos. Las ventas crecieron más del 49% en el primer cuatrimestre del año y todo apunta a que 2026 podría cerrar como uno de los años más fuertes para la industria en la última década.