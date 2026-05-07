“Me hago la desmayada”: la insólita reacción de Nazarena Vélez por un blooper en una peluquería

Nazarena Vélez relató el insólito accidente que le ocurrió mientras estaba en una peluquería (Video: Bondi Live)

Nazarena Vélez regaló uno de esos momentos inolvidables al aire de Bondi Live cuando, fiel a su estilo desinhibido y directo, compartió una anécdota cargada de humor y desparpajo. La escena comenzó con Vélez relatando, entre risas y gestos, una situación inesperada que vivió el año pasado en una peluquería. El episodio, lejos de pasar desapercibido, terminó por convertirse en un blooper que la propia protagonista supo transformar en una historia para contar.

Todo se inició con la llegada de unas prendas de regalo. Nazarena recordó: “Me habían llegado ropa de unos emprendedores. Esto no es que me pasó hace mucho,fue el año pasado. Y entonces me llegó un pantaloncito que a mí me encantaba, pero me quedaba exigidito”. Con esa sinceridad tan característica, la actriz admitió que, aunque el pantalón era de sus preferidos, no era la talla más cómoda. A pesar de eso, decidió usarlo para su cita en la peluquería.

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Vélez se sentó durante tres horas en la silla de su peluquero, mientras le realizaban diversos tratamientos. “Estuve tres horas sentada en la peluquería mientras me hacían no sé qué, y cuando me paro, había un montón de gente haciendo un vivo”, relató. El clima distendido de la peluquería se transformó de inmediato cuando Nazarena se levantó de la silla y escuchó: “Naza, vení”. Fue entonces cuando notó que el pantalón había cedido y, como ella misma describió, “tenía todo el culo abierto”.

Nazarena Vélez contó un blooper que le ocurrió en una peluquería y estallaron las risas en el estudio

La reacción fue inmediata y colectiva. El equipo de Bondi Live, sorprendido por la imagen mental, no pudo contenerse de la risa: “No, no, no”. Nazarena, lejos de achicarse, continuó entre carcajadas: “Se me había explotado el pantalón y tenía todo el culo abierto. Sí, una cosa... En ese momento digo: ‘Me hago la desmayada’”. El comentario despertó aún más risas en el estudio y entre quienes escuchaban en la peluquería. “Pensé: ‘Me hago la desmayada’”, insistió Vélez, jugando con la idea de desaparecer del lugar como única salida posible.

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El equipo de Bondi acompañó la escena con humor: “Buena idea, desmayo. El desmayo salva cualquier cosa”. Nazarena agregó detalles sobre el entorno: “Y estaba toda la gente que trabajaba en la peluquería cagándose de la risa”. La situación fue tan inesperada que ni siquiera el calor a causa de las hormonas impidió el desenlace. “Y yo, que estoy perimenopáusica, estaba con los calores y no me quise poner la bata, porque si tenía la bata, me zafaba”, confesó, dejando en evidencia el detrás de escena que solo ella puede narrar con tanta soltura.

La historia no terminó allí. Tras el episodio, Nazarena tuvo que seguir su rutina laboral y la solución improvisada fue un clásico de su humor: “Después me tuve que ir a LAM. Entonces Cristian, me dio una bata de él negra larga y me fui a LAM con la bata negra. Yo te llegué con la bata...”. La imagen de Vélez llegando con una bata ajena a un estudio de televisión sumó un nuevo capítulo a la anécdota, elevando el tono entre lo absurdo y lo entrañable.

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Nazarena Vélez tiene una capacidad para reírse de si misma y transformar una anécdota en un blooper que desata carcajadas

La espontaneidad de Nazarena y la forma en que narra sus vivencias conectan de inmediato con quienes la escuchan. No esquiva las situaciones incómodas, sino que las convierte en relatos memorables, llenos de humanidad y cercanía. Su capacidad para reírse de sí misma se transforma en un puente directo con el público, que encuentra en sus historias una mezcla de identificación y alivio.

En medio de la anécdota, Vélez dejó en claro que la vergüenza dura poco cuando se comparte con humor. El pantalón roto, el vivo en la peluquería y la improvisación con la bata negra tejieron una de esas postales que solo alguien con su desparpajo puede protagonizar. Y si bien el recuerdo de la situación aún la hace reír, también demuestra que afrontar los bloopers de la vida con naturalidad termina desarmando cualquier incomodidad.

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