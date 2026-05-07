Qué hay detrás de los duros cruces entre Luis Caputo y Domingo Cavallo: cepo, controles e impuestos

El economista Fausto Spotorno desglosa el programa económico del gobierno y se enfoca en el debate sobre el cepo cambiario. Explica por qué es uno de los temas más difíciles de resolver y cómo su existencia afecta directamente las decisiones de inversión en el sector privado.

El economista Fausto Spotorno se refirió en Infobae en Vivo a la discusión abierta en los últimos días entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ex ministro Domingo Cavallo. Consideró que ambos tienen un punto de vista válido pero, al mismo tiempo, es necesario generar expectativas positivas para los inversores.

En términos simples, Spotorno explicó que Cavallo está diciendo: “Liberá el cepo, terminá de liberarlo. De esa manera vas a saber cuál es el valor real del dólar. Vas a despejar todas las dudas que pueda tener alguien para invertir —más allá de las dudas políticas, sobre las que no se puede hacer demasiado—, limpiás un poco el panorama y generás expectativas más claras”.

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Ahora bien, la posición de Caputo es distinta porque entiende que “si libera el cepo, aun teniendo dólares, tiene el riesgo de una corrida, porque las empresas pueden sacar la plata del sistema y salir a demandar dólares. Entonces sube el dólar y puede suceder algo parecido a lo que pasó el año pasado. Después, el nivel de agresión es otra cosa”, relató Spotorno.

El economista Fausto Spotorno

Asimismo, el economista señaló que, en el fondo, el argumento de Cavallo es: si no se levanta el cepo ahora, ¿cuándo se va a hacer? Porque difícilmente pueda hacerse en la segunda parte del año, cuando haya menos dólares disponibles.

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A su vez, Spotorno ilustró que, si se permitiera a las empresas convertir sus dividendos retenidos en dólares y transferirlos al exterior, el impacto sobre el mercado cambiario sería significativo. La demanda de divisas estimada por ese motivo es entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, un monto que presionaría al alza las cotizaciones.

El especialista señaló que, al analizar el rumbo del programa económico, existen aspectos que generan consenso, como el ajuste fiscal, la organización de las cuentas públicas, la política monetaria, el reordenamiento de los precios relativos, especialmente en las tarifas de los servicios públicos, la apertura económica y la unificación del mercado cambiario. Según el especialista, estas directrices no suelen generar mayores controversias.

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Sin embargo, advirtió que las mayores diferencias aparecen en los detalles, en lo que definió como “la microafinación”, y remarcó que el cepo cambiario representa uno de los puntos más complejos.

Explicó que este tema resulta clave a la hora de decidir inversiones y que, aunque dentro del sector privado argentino se comprende el funcionamiento de mecanismos como el contado con liquidación o el dólar blue, trasladar esos conceptos a interlocutores de Wall Street resulta mucho más difícil. “Imaginate explicarle el CCL a un ingeniero de Oregon, que es el jefe de una empresa”, planteó.

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Spotorno ilustró que, si se permitiera a las empresas convertir sus dividendos retenidos en dólares y transferirlos al exterior, el impacto sobre el mercado cambiario sería significativo

En ese sentido, Spotorno afirmó que el cepo cambiario afecta especialmente a las nuevas inversiones extranjeras, ya que los inversores evalúan no solo el ingreso de capital, sino también la posibilidad de retirar dividendos.

Spotorno sostuvo que, pese a ciertos avances, persisten restricciones: los dividendos generados por empresas internacionales en 2022 y 2023 permanecen retenidos en el país, lo que impide girarlos al exterior. Además, persisten algunos obstáculos vinculados a la deuda comercial intraempresas previa a 2024.

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El economista indicó que, si bien las utilidades generadas por nuevas inversiones podrán transferirse fuera del país, las restricciones para los dividendos acumulados en años anteriores continúan siendo un factor de preocupación.

Spotorno recordó que durante la gestión de Federico Sturzenegger en el Banco Central, en el gobierno de Mauricio Macri, se implementó un sistema intermedio que permitía a las empresas girar hasta 2 millones de dólares por mes al exterior.

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Consideró que ese mecanismo resultó útil porque permitía administrar el flujo de divisas y prever el peor escenario posible. Además, destacó que en aquel período, muchas compañías optaron por mantener los fondos en el país o reinvertirlo.

El origen de la discusión

En una entrevista en el canal Ahora Play, Cavallo había planteado un mensaje claro al Gobierno: la condición para que el riesgo país siga descendiendo es eliminar el cepo cambiario y habilitar la libre circulación de capitales. “El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir”, sostuvo.

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En su análisis, Cavallo también recomendó modificar la estrategia respecto a las reservas internacionales. “Tienen que decir ‘vamos a acumular reservas’ y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio”, indicó. En tal sentido, consideró que una baja eventual del dólar permitiría al Banco Central aumentar su stock de reservas genuinas.

Al mismo tiempo, el exfuncionario señaló que una mejora en la calificación argentina generaría efectos positivos para la gestión financiera oficial: “La baja del riesgo país va a significar que el Gobierno va a poder renovar los vencimientos, sobre todo el capital que vaya venciendo de la deuda, sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés, como las que está pagando ya el sector privado al que le han dado un régimen cambiario de esta naturaleza”.

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Por su parte, Caputo respondió con extrema dureza las declaraciones del su colega: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, en relación al tributo a los débitos y créditos bancarios, aún vigente.

“Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decirhorrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor”, sentenció el jefe de la cartera económica.

Análisis del fuerte cruce en redes sociales entre el ministro Luis Caputo y el exministro Domingo Cavallo sobre la necesidad de levantar el cepo. El economista explica las implicancias económicas de la medida y desglosa los argumentos de cada parte

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