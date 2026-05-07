“Super RIGI”: Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para dar más beneficios a los grandes inversores

El Presidente Javier Milei, ayer, durante su conferencia en el Milken Institute, en California. REUTERS/Mike Blake

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley al que denominó “Súper RIGI”, en el que prevé brindar a las empresas que tengan inversiones de relevancia más ventajas de las que posee el actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Milei señaló: “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

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“De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, agregó el Presidente, quien cerró su mensaje con las siglas MAGA y VLLC, referidos a Make Argentina Great Again y a su habitual frase “Viva la libertad, carajo”, respectivamente.

Este es el tuit que publicó el presidente Javier Milei con el anuncio del Super Rigi

El Presidente está regresando a la Argentina de su 17° viaje a EEUU desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. El mandatario desarrolló una agenda de menos de 24 horas en suelo norteamericano. Además de la exposición ante la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, la visita incluyó dos instancias previas: una reunión con el presidente de la institución anfitriona, Michael Milken, y un encuentro posterior con un grupo reducido de empresarios, entre ellos los representantes de Chevron, que anunciaron una inversión de USD 10.000 ligada al RIGI.

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“Nos reunimos junto con Pablo Quirno y Alejandro Oxenford con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones”, escribió este miércoles en su cuenta de X el ministro de Economía, Luis Caputo, quien acompañó a Milei durante su viaje.

El RIGI es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un esquema creado a través de la Ley Bases para atraer proyectos de inversión de gran escala, especialmente en sectores como energía, minería, infraestructura e industria. El objetivo del Gobierno es fomentar el ingreso de capitales y acelerar proyectos que requieren desembolsos millonarios.

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El régimen ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a las empresas que adhieran, entre ellos estabilidad tributaria por varios años, reducción de impuestos y mayores facilidades para acceder y girar divisas al exterior. Entre los puntos que más atraen a las empresas es la baja del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de acreditar el IVA en la etapa pre-operativa y el acceso a arbitraje internacional en caso de conflictos jurídicos.

El monto total ingresado al RIGI alcanza los USD 94.965 millones entre las iniciativas aprobadas y las que aún se encuentran en evaluación, pero los proyectos pendientes de aprobación son 22 y totalizan inversiones por USD 67.755 millones. La mayoría de las iniciativas se concentran en energía y minería, en consonancia con el crecimiento exponencial de estos sectores y la necesidad de expandir las exportaciones.

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Los proyectos ya aprobados totalizan USD 27.210 millones y son los siguientes:

1) YPF Luz – Parque solar fotovoltaico “El Quemado”

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La empresa YPF Luz desarrollará un parque solar en Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. El proyecto tendrá una potencia instalada de 305 MW y generará 384 empleos entre directos e indirectos.

2) Vaca Muerta Sur (VMOS) – Consorcio liderado por YPF

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El proyecto impulsado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell contempla una inversión inicial de USD 2.900 millones. Incluye la construcción de infraestructura en Río Negro para duplicar las exportaciones de petróleo. El oleoducto podría alcanzar los 700.000 barriles diarios, con exportaciones estimadas en USD 16.600 millones anuales (a USD 65 por barril). Generará 3.108 empleos.

3) Southern Energy – Proyecto GNL

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La firma Southern Energy, propiedad de Pan American Energy y Golar LNG, prevé instalar una barcaza en el Golfo de San Matías (Río Negro) para producir Gas Natural Licuado. La inversión total asciende a USD 15.156 millones a lo largo de 20 años. Generará 836 empleos.

4) Rincón – Río Tinto

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Río Tinto invertirá USD 2.744 millones para ampliar su proyecto de litio en Salta. El plan prevé elevar la producción a 60.000 toneladas anuales de litio grado batería mediante nuevas plantas y tecnología de recuperación adicional. Se crearán 1.985 empleos.

5) Sidersa

La compañía Sidersa invertirá USD 286 millones en una planta siderúrgica de última generación en San Nicolás (Buenos Aires). La instalación producirá 360.000 toneladas anuales de aceros largos con enfoque en acero “verde”. Generará 3.800 empleos.

6) Parque eólico Olavarría – PCR y Acindar

El proyecto conjunto de PCR y Acindar contempla una inversión de USD 276 millones para un parque eólico en Buenos Aires. En su primera etapa producirá 180 MW y generará 165 empleos.

7) Hombre Muerto Oeste – Galán Lithium

La minera Galán Lithium invertirá USD 292 millones en Catamarca. El proyecto producirá cloruro de litio de alta calidad y proyecta exportaciones por USD 374 millones anuales. Generará 670 empleos

8) Proyecto Los Azules – McEwen Copper

La empresa McEwen Copper invertirá USD 2.672 millones en San Juan para la explotación de cobre. El proyecto generará 7.391 empleos.

9) Terminal Multipropósito Timbúes

Terminales y Servicios SA invertirá USD 277 millones en una terminal portuaria en Santa Fe. Contará con dos muelles y capacidad para agrograneles, cargas generales y líquidos. Generará 9.700 empleos

10) Nuevo Gualcamayo

La empresa Minas Argentinas invertirá USD 665 millones para reactivar la mina de oro Gualcamayo en San Juan. El proyecto generará 4.500 empleos.

11) Veladero – Ampliación

El consorcio Minera Andina, integrado por Barrick Gold y Shandong Gold, invertirá USD 436 millones para ampliar la producción en San Juan. Se estiman exportaciones por USD 3.800 millones. Generará 1.048 empleos

12) Diablillos – AbraSilver

La compañía AbraSilver invertirá USD 764 millones en un proyecto de oro y plata en Salta y Catamarca. Generará 2.013 empleos.

13) Expansión Fénix Fase 1B – Río Tinto

Río Tinto destinará USD 531 millones para ampliar su producción de litio en Catamarca. El proyecto generará 1.273 empleos.