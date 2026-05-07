Sociedad

“Es una zona de destrucción total”: así fue el devastador tornado que dejó cuatro heridos y destruyó una casa en Las Flores

Una fuerte tormenta azotó el paraje rural de Harosteguy y afectó el suministro eléctrico de la zona. “Nunca vi algo así”, dijo uno de los bomberos de la localidad bonaerense

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El bombero Matías Pais, del cuerpo de Las Flores, brindó detalles sobre la magnitud del tornado (TN)

Un tornado generó serios destrozos en el paraje Harosteguy, en el partido bonaerense de Las Flores, y dejó a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico durante la jornada de ayer miércoles.

La magnitud de este fenómeno climático, que impactó en una zona rural a 12 kilómetros del casco urbano, se reflejó en la destrucción total de una vivienda de material antiguo.

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Matías Pais, segundo jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, confirmó en TN que la alerta por la emergencia se recibió a las 18:25 y motivó un despliegue inmediato de brigadistas y servicios de salud, quienes al arribar hallaron un escenario de desolación total. “La casa era de material, de construcción vieja. El viento arrasó el monte y todo lo que había. Es una zona de destrucción total, nunca vi algo así”, explicó Pais, resaltando la gravedad del episodio.

Así quedaron los restos de la vivienda (X: @___saint michael)
Así quedaron los restos de la vivienda (X: @___saint michael)

El colapso de la vivienda provocó que una familia integrada por tres adultos y un menor quedara atrapada bajo los escombros. Tras la intervención de los equipos de rescate, las cuatro personas fueron evacuadas y trasladadas al hospital local, donde permanecen en observación con politraumatismos pero se encuentran fuera de peligro, según detalló Pais.

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El bombero además detalló que aunque no se dispone de registros sobre la velocidad exacta del viento, la zona de afectación fue rural y el fenómeno pasó “muy cerca” del casco urbano. Si hubiese llegado a la región más habitada podría haber sido un desastre.

Tornado en Las Flores
El detalle de la estela del tornado que se formó en Las Flores

El operativo, desarrollado contra reloj, fue acompañado por el corte del suministro eléctrico en sectores rurales como Pardo y El Trigo, una medida coordinada con la Cooperativa de Electricidad de Las Flores y el personal de emergencia, aclarando que la empresa provincial TRANSBA S.A. fue la responsable de ordenar la suspensión, para resguardar la seguridad en el área donde operaban los bomberos voluntarios.

Los videos del tornado

Automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 3, en las inmediaciones de Las Flores, captaron imágenes de una columna descendiendo de las nubes en plena tormenta, generando un fuerte impacto visual y confirmando la presencia de un tornado.

Hasta el momento, se registraron cuatro heridos sin riesgo de vida (X: @cindymfernandez)

El fenómeno, ocurrido en medio de un persistente temporal que afectó a la región, mantuvo a la ciudad bajo alerta naranja por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las fotografías y videos rápidamente se difundieron en redes sociales e incrementaron la preocupación de la comunidad, sumándose a los reportes oficiales.

Aún habría varios sectores sin energía eléctrica (X: @Leonard00072356)

El SMN recomendó resguardarse ante eventuales tormentas eléctricas y ráfagas de viento, asegurar objetos en el exterior y mantenerse atentos a los comunicados oficiales. “Recomendamos a los vecinos tomar precauciones y seguir los avisos oficiales”, notificó el organismo.

El SMN anticipó que las mejoras en las condiciones meteorológicas llegarían recién hacia el fin de semana, aunque el descenso de temperatura persistirá producto del sistema de tormentas.

El SMN informó que la temperatura mínima prevista para hoy es de 13 grados, con una máxima de 19 grados, mientras que para el viernes se espera un descenso marcado, con mínimas de 6 grados y máximas de 12 grados. Además, la alerta bajaría de naranja a amarillo al día siguiente, principalmente por la persistencia de vientos intensos y el ingreso de una masa de aire frío.

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