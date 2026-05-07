México analiza la solicitud de Guatemala para exportar electricidad

(Crédito: Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo informó que se está evaluando la posibilidad de exportar a Guatemala, enfatizando que la prioridad es cumplir antes con las responsabilidades nacionales.

La mandataria mexicana señaló que, en la actualidad, las exportaciones hacia ese país se realizan por medio del sector privado.

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