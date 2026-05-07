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Sofía Jaramillo reveló detalles sobre la recuperación de su hermana Angélica, internada por consumo de sustancias: “Esto no es fácil”

Tras meses de rumores y especulaciones, la familia de Angélica Jaramillo optó por revelar la realidad del proceso de rehabilitación de la modelo, quien en 2024 confesó públicamente su lucha contra las drogas

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Angélica Jaramillo enfrenta un proceso de recuperación: así lo contó su hermana Sofía - crédito Canal RCN - @angelica_jaramillov/Instagram
Angélica Jaramillo enfrenta un proceso de recuperación: así lo contó su hermana Sofía - crédito Canal RCN - @angelica_jaramillov/Instagram

La situación de Angélica Jaramillo, conocida por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, volvió a atraer la atención pública tras las declaraciones de su hermana, Sofía Jaramillo, quien ofreció detalles sobre el proceso de recuperación que enfrenta la modelo y empresaria.

En una reciente entrevista para el programa radial Los Impresentables de Los 40, Sofía se refirió abiertamente al estado actual de Angélica y al impacto que esta situación ha tenido en el entorno familiar. La conversación surge meses después de que la propia Angélica publicara un video en sus redes sociales en agosto de 2024, donde habló sobre su lucha con el consumo de sustancias y la importancia de contar su verdad públicamente.

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En esa ocasión, Angélica expresó: “Sentía la necesidad de contar la verdad y dejar de esconder lo que estaba viviendo”, mensaje que generó múltiples reacciones y abrió un debate sobre salud mental y adicciones.

Angélica Jaramillo
Angélica Jaramillo reconoció su lucha con el consumo de sustancias y abrió un debate sobre salud mental con su testimonio en redes sociales en 2024 - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

A raíz de esa confesión, se supo que Angélica fue internada en un centro de rehabilitación, decisión tomada por su familia en un momento crítico. Posteriormente, la modelo reconoció que inicialmente no estuvo de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo esa intervención, aunque con el tiempo retomó el contacto con sus seguidores y compartió mensajes enfocados en la recuperación y el bienestar emocional.

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Sofía Jaramillo habló sobre el desafío de acompañar a un ser querido en un proceso de adicción. “Está en un proceso de recuperación, eso no es fácil, pero ya hay voluntad y está en ese proceso, trabajando en ella”, afirmó. Explicó también que uno de los retos más grandes es la resistencia que suele existir por parte de la persona afectada: “Muchas las personas que tienen este tipo de adicciones, no permiten que uno de involucre, uno les puede decir cualquier cosa y ellos no ceptan y se ponen agresivos”, detalló Sofía.

El testimonio de Sofía reflejó el desgaste emocional que atraviesan las familias en estos escenarios y recordó que, en el pasado, intentaron intervenir para ayudar a Angélica, lo que provocó conflictos y distanciamientos. Sin embargo, aseguró que la situación ha cambiado y que ahora existe una mayor apertura para recibir apoyo profesional y familiar, aspecto que considera fundamental en el proceso de recuperación.

Laura, Sofía y Angélica Jaramillo
Las hermanas Jaramillo fueron señaladas en redes sociales por la lucha por la que estaba atravesando Angelica - crédito @laujaramillov - @angelica_jaramillov/Instagram

“Gracias a Dios, ella ya ha tenido como la voluntad de hacerlo, en este punto ya escucha, pero antes no. Incluso nosotros intentamos ayudarla a ella y fue un problema porque ella se vino en contra de nosotras, pero ya las cosas son distintas”, explicó Sofía Jaramillo.

Por otro lado, Sofía mencionó la presión adicional que ha traído la exposición mediática del caso. Comentó que, debido al parecido físico entre ambas, en diversas ocasiones recibe mensajes de personas que la confunden con su hermana y le dejan comentarios negativos en redes sociales. “Hay mucha gente que es cruel, me confurnden con ella y me escriben: ‘ve a meterte tal cosa’ o me dicen ‘vos sos una viciosa’, la gente es muy cruel, pero la verdad yo estoy bañana como en aceite, a mi me resbala, eso solo se queda en opiniones y ya”, explicó.

Actualmente, según sus palabras, Angélica Jaramillo avanza en su proceso de recuperación, con voluntad y trabajo personal, respaldada tanto por profesionales como por su familia.

Las declraciones de Sofía recordaron que a inicio del 2026, con su entrada en La casa de los famosos del Canal RCN, frente a una de las cámaras de la casa estudio confesó que habpia recibido criticas por haber “abandonado” a Angelica en medio de su proceso.

Jaramillo confesó que por problemas con el esposo de su madre la sacaron de la casa a los 15 años - crédito cortesía Canal RCN
Sofía Jaramillo afirmó que nunca abandonó a su hermana, pese a las críticas recibidas por parte del público tras su participación en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

En el momento comento: “Yo no sé por qué la gente tiene esa percepción de que yo la abandoné porque realmente, nunca la abandoné. Incluso, nosotras estuvimos con mi hermanita Laura en todo ese proceso de capturarla porque ella por voluntad propia no quería entrar al crentro de rehabilitación”, dijo Sofía en La casa de los famosos.

“Nosotros no la abandonamos, lo que pasa es que ella se puso en una posición de ‘no quiero que se metan en mi vida, déjenme mi vida en paz, no se involucren, no sean esto o lo otro’,ella no estaba en una buena posición”, agregó Jaramillo en enero del 2026.

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