Ciencia

La Agencia Espacial Europea impulsa un sistema capaz de distinguir entre efectos de tormentas solares y desastres naturales

Un nuevo proyecto respaldado por la agencia europea se propone fortalecer la capacidad de las infraestructuras para anticiparse a riesgos ocasionados tanto por fenómenos espaciales como por eventualidades originadas en la Tierra

Guardar
Google icon
Infografía horizontal de la Tierra con satélites orbitando, el sol brillando, auroras, volcanes en erupción y olas en el océano, mostrando un entorno global diverso.
Esta infografía detalla el sistema Swarm-AWARE, impulsado por la Agencia Espacial Europea, que distingue entre el impacto de tormentas solares y desastres naturales en la infraestructura, mediante datos satelitales y terrestres para mejorar la alerta temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Espacial Europea lanzó Swarm-AWARE para mejorar la predicción del impacto de las tormentas solares sobre tecnología e infraestructura terrestre y satelital, según informó el portal científico Phys.org. El proyecto, financiado por el programa de observación terrestre Earth Observation Science for Society de la ESA, busca separar las señales electromagnéticas del clima espacial de las generadas por desastres naturales con el fin de proteger sistemas críticos y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Un evento de clima espacial de intensidad moderada o,currido el 3 de febrero de 2022, destruyó 38 de los 49 satélites Starlink que SpaceX había lanzado días antes, lo que demostró que incluso tormentas geomagnéticas no extremas pueden provocar consecuencias graves para la infraestructura orbital. El incidente puso en evidencia la urgencia de mejorar los sistemas de monitoreo y pronóstico para proteger tanto los activos en órbita como las redes eléctricas y de comunicación terrestres.

PUBLICIDAD

El proyecto Swarm-AWARE —acrónimo de Swarm Investigation of Space Weather and Natural Hazards Effects— fue presentado en la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU26), celebrada en Viena entre el 3 y el 8 de mayo de 2026. Georgios Balasis, investigador principal, explicó que la integración de datos de los satélites Swarm con observaciones terrestres y mediciones del Copernicus Sentinel-5P permite distinguir las señales electromagnéticas originadas en tormentas solares de las vinculadas a fenómenos geológicos como erupciones volcánicas o terremotos, cuyo impacto sobre la ionosfera varía según la latitud.

De acuerdo con el abstract presentado en EGU26, los satélites Swarm producen mediciones físicas directas sobre el campo magnético terrestre, densidades y temperaturas del plasma y campos eléctricos, variables que describen el estado de la ionosfera en tiempo real. El equipo complementa esas mediciones con datos de la red de magnetómetros terrestres SuperMAG y cámaras de cielo completo.

PUBLICIDAD

A partir de ese conjunto de datos, el proyecto construye índices específicos relacionados con la actividad de subtormentas magnetosféricas, corrientes alineadas al campo magnético (field-aligned currents, FACs), actividad de tormentas magnéticas, ondas de plasma de frecuencia ultra baja (ULF) y eventos de Spread-F ecuatorial, también conocidos como burbujas de plasma.

La combinación de esas fuentes, mediciones e índices genera una imagen más precisa de las alteraciones en el entorno cercano a la Tierra y evita confundir los efectos del clima espacial con los causados por desastres naturales terrestres.

El Sol, a la derecha, emite energía roja y azul hacia la Tierra, visible a la izquierda con una aurora verde. Al fondo, una galaxia espiral. Todo en un espacio estrellado.
Swarm-AWARE permite distinguir las señales electromagnéticas generadas por tormentas solares de las originadas por fenómenos geológicos como erupciones volcánicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hunga Tonga como caso de estudio

Uno de los episodios de referencia del equipo es la erupción del volcán Hunga Tonga de 2022. “La erupción no solo inyectó toneladas de agua del océano Pacífico Sur en la estratósfera, sino que generó ondas que alcanzaron la alta atmósfera. Esto provocó alteraciones en la densidad ionosférica”, precisó Balasis.

El investigador añadió que “las ondas generaron campos eléctricos que se desplazaron a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre, causando cambios instantáneos en el lado opuesto del océano Pacífico”. Todos esos fenómenos quedaron registrados por los magnetómetros de los satélites Swarm.

Nuevos índices y datos de la misión

Swarm-AWARE genera series de tiempo más extensas del índice SFAC —que cuantifica las corrientes alineadas al campo magnético— junto con los índices geomagnéticos Swarm AE y Swarm SYM-H. Esas series prolongadas permiten estudiar con mayor resolución la asimetría ionosférica entre el hemisferio norte y el sur, en particular en latitudes altas, sobre las que el proyecto busca arrojar nueva luz.

El equipo explora además conceptos para nuevos productos de datos de la misión Swarm orientados a caracterizar el impacto de los riesgos geológicos sobre la ionosfera en latitudes medias y bajas.

La erupción del volcán Hunga Tonga sirve como caso de estudio para comprender el impacto de eventos geológicos sobre la ionosfera y el clima espacial
La erupción del volcán Hunga Tonga sirve como caso de estudio para comprender el impacto de eventos geológicos sobre la ionosfera y el clima espacial

Alerta en tiempo casi real

Swarm-AWARE avanza en la capacidad predictiva del clima espacial mediante aprendizaje automático y análisis avanzados de series temporales. Los riesgos que busca anticipar tienen consecuencias directas sobre sistemas de posicionamiento GNSS —entre ellos GPS y Galileo—, redes de telecomunicaciones y redes de distribución eléctrica.

Balasis indicó que el objetivo es que estas tecnologías contribuyan en tiempo casi real a la toma de decisiones de organismos públicos y privados ante eventos que pueden afectar desde la navegación satelital hasta el suministro de energía.

El sistema de observación satelital y procesamiento de datos busca diferenciar de manera confiable la naturaleza de cada riesgo para anticipar daños como los registrados en el episodio de Starlink o la erupción del Hunga Tonga.

Google icon

Temas Relacionados

Agencia Espacial EuropeaSwarm-AWAREClima EspacialSatélites de ObservaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El metal raro que impulsó el origen de la vida en la Tierra

Una investigación reveló que los primeros microorganismos aprovecharon el molibdeno hace más de 3.000 millones de años, mucho antes de que los océanos lo tuvieran en grandes cantidades

El metal raro que impulsó el origen de la vida en la Tierra

Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo

Científicos usaron átomos y láseres para estudiar cómo el universo podría saltar de un estado aparentemente estable a otro más profundo. Por qué el estudio ayuda a entender mejor qué tan frágil es la realidad que se conoce

Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo

Avanza la ciclogénesis: por qué el fenómeno meteorológico provoca vientos de hasta 100 km/h y olas de más de 10 metros

Cuáles son los factores detrás de este proceso atmosférico y cuándo se espera que finalicen los efectos más severos

Avanza la ciclogénesis: por qué el fenómeno meteorológico provoca vientos de hasta 100 km/h y olas de más de 10 metros

El consumo de ultraprocesados puede elevar hasta un 65% el riesgo de morir por una enfermedad del corazón

Un consenso clínico de expertos de Europa revisó más de 75 estudios con seguimiento de hasta 357 mil personas. Por qué advierten que el riesgo no proviene solo del azúcar o las grasas, sino también de los aditivos y los contaminantes del empaque

El consumo de ultraprocesados puede elevar hasta un 65% el riesgo de morir por una enfermedad del corazón

Científicos y expertos reabrieron la discusión sobre si Plutón debería recuperar su condición de planeta

Las recientes declaraciones de Jared Isaacman, administrador de la NASA, impulsaron nuevamente el intercambio académico en torno a los criterios establecidos por la Unión Astronómica Internacional, mientras astrónomos cuestionaron la definición vigente y propusieron nuevas formas de clasificación para los cuerpos celestes del sistema solar

Científicos y expertos reabrieron la discusión sobre si Plutón debería recuperar su condición de planeta
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Preocupación de legisladores y académicos por la presión china para impedir la presentación de un libro en una universidad argentina

Preocupación de legisladores y académicos por la presión china para impedir la presentación de un libro en una universidad argentina

La mexicana Gabriela Rodríguez finaliza en el top 5 de la Copa del Mundo de Escopeta en Kazajistán

Shakira anunció la fecha de estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial en 2026

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: muestran el impactante video de la autopsia de Diego y Gianinna pidió salir para no ver

Estos son los precios de los carros más vendidos en Colombia durante abril de 2026: hay modelos desde los $75 millones

INFOBAE AMÉRICA

El escándalo del falso Nobel: un profesor francés creó un premio, se lo adjudicó y ahora será juzgado

El escándalo del falso Nobel: un profesor francés creó un premio, se lo adjudicó y ahora será juzgado

El metal raro que impulsó el origen de la vida en la Tierra

15 rostros, una sola nación: El Salvador inicia su camino hacia Miss Universo 2026 en Puerto Rico

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo

ENTRETENIMIENTO

Premios Platino 2026: lista de nominados y primeros ganadores

Premios Platino 2026: lista de nominados y primeros ganadores

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

"Megan Thee Stallion es un personaje": la confesión de la artista sobre su vida privada

Kesha y sus amuletos extremos: del colgante de placenta a colecciones insólitas con dientes de sus seres queridos

Bonnie Tyler, ícono de los años 80, fue hospitalizada tras cirugía de emergencia en Portugal