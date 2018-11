-Nuestra realidad interior no tiene límites.

-Esa existencia la creás vos mismo, no tu entorno.

-Tanto la experiencia como el conocimiento se pueden alcanzar gracias a la guía intuitiva que tenemos cuando llegamos a ese estado de conciencia superior.

-Podemos crear nuestra suerte dejando de lado el concepto de que algunas personas son más afortunadas que otras.

-La vida no es caótica, sino que nuestro orden mental puede guiar esa desorganización.