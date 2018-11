En las relaciones con los hijos, con los padres, con la pareja y con los amigos, el perdón tiene un poder curativo. Pero a veces nos es muy fácil perdonar a ciertas personas, pero a otras no. Según la licenciada Adriana Martínez, psicoanalista y coordinadora asistencial de Fundación Buenos Aires, el concepto de perdón es singular, y no hay dos personas que lo consideren de la misma manera. Por eso, lo que cada uno pueda perdonar o no dependerá de esa misma noción.