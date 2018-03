"Las gotas de Omega 3 constituyen la forma más económica de aportar este nutriente al organismo. El pescado de aguas profundas también lo aporta, pero el problema en la actualidad, es que el salmón (el pescado que se consume mucho en Argentina), no es el salvaje, proviene de criaderos y prácticamente no aporta Omega 3 -apuntó Graschinsky-. El otro inconveniente del pescado y del suplemento de aceite de pescado es el contenido de mercurio y que las concentraciones suelen no ser las óptimas. La mejor fuente de Omega 3 es el aceite de krill antártico, certificado por no tener contaminantes (en Argentina está aprobado como Capskrill y cuenta con el reconocimiento de la Fundación Cardiológica Argentina)".