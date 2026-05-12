Exmilitar recibe 304 años de prisión y expolicía, aún prófugo, 60 años por crímenes en El Salvador

El exsoldado Denis Hernández González, alias la vaca, recibió 304 años de prisión por nueve homicidios agravados cometidos como parte de un grupo de exterminio en San Miguel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exsoldado Denis Alexander Hernández González, alias la vaca (presente durante el juicio), fue condenado a 304 años de prisión por su participación en nueve homicidios agravados, dos robos agravados y agrupaciones ilícitas.

La sentencia, dictada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado J2 de San Miguel, se suma a las penas impuestas a un civil, un expolicía y otro civil que integraban un grupo de exterminio responsable de delitos cometidos en 2016, incluyendo asesinatos y asaltos a instituciones financieras y comercios.

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La estructura criminal, integrada por distintos perfiles, cometió hechos de extrema violencia, como el cuádruple asesinato ocurrido durante una velación en el cantón El Amatón. Luis Antonio Lara del Cid, alias Toño (rebelde), fue sentenciado a 450 años por 14 homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, mientras que José Alberto Ramírez Serpas, alias chepe (presente), recibió 155 años de prisión y el expolicía Jaime Ernesto Bonilla Martínez, alias jaimito (rebelde), fue condenado a 60 años por dos homicidios. Ángel Adalberto Ramírez Mercado, alias la bonita (presente), deberá cumplir 10 años por proposición y conspiración en homicidio agravado.

La Fiscalía General de la República resaltó que los crímenes fueron planificados y ejecutados con violencia extrema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República detalló que los crímenes fueron planificados y ejecutados con violencia, lo que provocó un fuerte impacto social y motivó la actuación severa del tribunal.

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Pandilleros de la clica Nejapa Locos Salvatruchos reciben condenas

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 2, sentenció a 23 miembros de la clica Nejapa Locos Salvatruchos, de la MS-13, a penas que alcanzan los 81 años de prisión. Las pruebas demostraron que entre 2011 y 2017, estos sujetos participaron en seis homicidios y en el delito de agrupaciones ilícitas en Nejapa, San Salvador Oeste.

Veintitrés miembros de la clica Nejapa Locos Salvatruchos de la MS-13 recibieron penas de hasta 81 años por seis homicidios y agrupaciones ilícitas en Nejapa. (Foto: FGR)

Las víctimas fueron seleccionadas por negarse a integrarse a la pandilla, por ser acusadas de colaborar con grupos rivales o por supuestas faltas de respeto. Entre los condenados con las penas más altas se encuentran William Alexander Castillo Zaldaña, alias Monge o Saiper, y Daniel Adonías Ochoa Carranza, alias calle o callejero, ambos con 81 años. Jonathan Gerardo Sánchez Farfán, alias tigre de Nejapa, recibió 56 años, y otros integrantes, entre 31 y 55 años. Algunos participantes fueron penados con entre cuatro y seis años solo por agrupaciones ilícitas.

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La Fiscalía relató que las víctimas fueron privadas de libertad y asesinadas con armas de fuego o blancas. Los crímenes esclarecidos incluyen hechos en 2011, 2016 y 2017. Las sentencias fueron dictadas en presencia de los imputados.

Sentencias de 40 y 22 años por delitos sexuales en Chalatenango Sur

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Concepción Quezaltepeque, Chalatenango Sur, entre 2017 y 2021.

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Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que Jacobo Galdámez, vecino de la víctima, abusó sexualmente de la niña desde los diez hasta los catorce años, utilizando la fuerza y amenazas para introducirla a su casa y violarla. Calles Menjívar, pareja de un familiar, aprovechaba las visitas familiares para agredirla y violarla.

Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a Cristian Jacobo Galdámez y José Calles Menjívar por delitos sexuales cometidos contra una menor entre 2017 y 2021. (Foto: FGR)

El tribunal dictó la condena en ausencia de los imputados tras valorar pruebas documentales, periciales y testimoniales. Jacobo Galdámez recibió 40 años por violación y agresión sexual continuada en menor o incapaz, mientras que Calles Menjívar fue sentenciado a 14 años por violación y ocho por agresión sexual. La sentencia refuerza la actuación judicial ante delitos sexuales contra menores.

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Condena a violador en Sonsonate tras abuso agravado a menor

El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate sentenció a Kevin Eduardo García Hernández a 26 años de prisión por violación agravada contra una niña de once años en Jayaque, La Libertad Oeste. De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado contactó a la menor por redes sociales en abril de 2025, la acosó y manipuló hasta acordar un encuentro.

Kevin García Hernández recibió 26 años de prisión por violar y embarazar a una niña de once años en Jayaque, tras contacto inicial por redes sociales. (Imagen: FGR)

La menor fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones en un predio baldío y, como consecuencia de estos abusos, quedó embarazada. La madre de la niña, al conocer la situación, acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia, lo que permitió la captura del responsable por parte de la Policía Nacional Civil. Durante el juicio, el tribunal consideró suficiente la prueba documental, pericial y testimonial presentada, confirmando el compromiso de la justicia salvadoreña con la protección de menores víctimas de delitos sexuales.

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Mujer es condenada a 16 años de prisión por extorsión agravada en San Salvador

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso a Odaly Aracely Pineda Ochoa una condena de 16 años de prisión por extorsionar durante tres años a una comerciante en Cuscatancingo, San Salvador Centro.

Odaly Aracely Pineda Ochoa fue sentenciada a 16 años de prisión por extorsión agravada a una comerciante durante tres años en Cuscatancingo, San Salvador. (Foto: FGR)

Según la investigación de la Fiscalía General de la República, en 2021 la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle pagos mensuales bajo amenaza de atentar contra su vida o la de sus familiares.

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Para intimidarla, Pineda Ochoa se identificó como integrante de la MS-13 y mantuvo la exigencia de dinero hasta 2024. Finalmente, la víctima decidió denunciar el caso, lo que permitió a las autoridades iniciar la investigación y girar una orden de detención.

La condena fue dictada en ausencia y se hará efectiva cuando la imputada sea capturada. Durante el proceso, la Fiscalía presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial, y el testimonio de la víctima resultó clave para acreditar la responsabilidad de la acusada.

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