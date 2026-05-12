Paloma Valencia cuestionó al Gobierno y afirmó que garantizará el pago de pensiones si llega a la Presidencia: “Se seguirá pagando”

Paloma Valencia aseguró que no existirá la posibilidad que plantea el Gobierno de Gustavo Petro de “suspender los pagos” - crédito Sergio Acero/REUTERS

La decisión del Consejo de Estado de suspender el giro de $5 billones de fondos privados a Colpensiones provocó inquietud en el país y generó diversas reacciones, entre ellas la de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En su cuenta oficial de X, la candidata cuestionó al Gobierno nacional y afirmó que garantizará el pago de pensiones si llega a la Presidencia. Además, aseguró que no existirá la posibilidad que plantea el Gobierno de Gustavo Petro de “suspender los pagos”.

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“En nuestro gobierno la pensión de los colombianos se seguirá pagando y no existirá la posibilidad que plantea este gobierno de suspender los pagos a los mencionados (sic)”, expresó Valencia.

Paloma Valencia cuestionó al Gobierno nacional y afirmó que garantizará el pago de pensiones si llega a la Presidencia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La candidata afirmó que, si asume la Presidencia, se garantizará el cumplimiento de la ley y el pago de las pensiones durante la transición de la reforma pensional, siempre que esta no sea anulada.

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“Nuestro gobierno cumplirá con la ley. Garantizará el pago de pensiones, mientras se hace la transición que se estableció en la reforma, si esta no se cae (sic)“, afirmó Valencia.

Paloma Valencia afirmó que, durante su gobierno, se garantizará el cumplimiento de la ley y el pago de las pensiones - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia ya había publicado en su cuenta oficial de X una respuesta al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la decisión del Consejo de Estado presuntamente pone en riesgo las pensiones en Colombia.

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Presidente Gustavo Petro “no mienta. La decisión del Consejo de Estado no pone en peligro el pago de las pensiones”.

Según Paloma Valencia, Colpensiones tiene los recursos suficientes para para pagar las pensiones

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“Colpensiones tiene suficientes recursos y les sobra para pagar las pensiones. De los +120 mil trasladados. +20mil están pensionados y +100 siguen cotizando. Las pensiones de los +20mil pensionados cuestan 450mil millones de pesos al año. Las cotizaciones de los +100 mil que no se han pensionado le aportan 600 mil millones de pesos al año (sic)”, afirmó.

La candidata presidencial del Centro Democrático indicó que Colpensiones después de descontar cotos administrativos queda con “1,25 pesos de cotizaciones por cada 1 peso que tiene que pagar de pensión”.

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Paloma Valencia indicó que Colpensiones después de descontar cotos administrativos queda con “1,25 pesos de cotizaciones por cada 1 peso que tiene que pagar de pensión” - crédito @PalomaValenciaL/X

Declaraciones del Ministro de Trabajo