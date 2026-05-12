Colombia

Creadoras de contenido abrieron un sobre del álbum del Mundial y se sorprendieron al encontrar a dos referentes: “No puedo creerlo”

En el video confesaron que, pese a no tener el álbum, lo único que buscaban era sentir la emoción de los fanáticos del fútbol

Guardar
Google icon

La obtención simultánea de las láminas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un solo sobre del álbum del Mundial 2026 desató la euforia de dos jóvenes en Medellín, cuya reacción quedó registrada en un video viral de TikTok, sorprendiendo a coleccionistas y aficionados por la escasa probabilidad de este hallazgo - crédito fab_guerrero12 / TikTok

La sorpresa se apoderó de dos jóvenes en Medellín cuando abrieron un sobre de láminas del álbum del Mundial 2026 y obtuvieron a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo paquete, un hecho que la estadística ubica como poco probable. La escena quedó registrada en un video que ha sumado miles de visualizaciones en TikTok, y la reacción de ambas se convirtió en tendencia.

El breve registro muestra cómo, entre risas y expectativa, las jóvenes se sentaron en una zona de un centro comercial y decidieron probar suerte con un sobre. Una de ellas anunció: “Bueno, compramos un sobrecito entonces”, mientras la otra añadió: “Y vamos a ver qué nos sale. Manifestando, manifestando”.

PUBLICIDAD

Aunque admitieron no tener el álbum, la curiosidad prevaleció. “Solo queremos saber cómo qué se siente”, confesaron antes de abrir el paquete.

La secuencia dejó ver la incredulidad inicial al revisar las primeras láminas. “Bueno, ese quién es?”, preguntó una, seguida de la respuesta: “No sé. Ni idea”. Todo cambió cuando apareció la estampa del capitán argentino. “Marica. Messi, Messi, Messi”, gritó una de ellas, desatando la emoción y el asombro de su compañera: “Es Messi. Messi. Dios. No, en shock, no puedo creerlo”.

PUBLICIDAD

Sin dar tiempo a procesar el hallazgo, continuaron pasando láminas hasta que la sorpresa volvió a dispararse con otra figura legendaria. “Chun, chan, chun, chan”, bromearon, hasta que la emoción explotó: “Gonorrea”, exclamó una, seguida de la otra: “Cristiano. No, increíble. Marica, cómo nos pasaron esos”.

El video cerró con ambas mostrando las láminas a la cámara, entre saltos y carcajadas, mientras se preguntaban cómo fue posible obtener a los máximos referentes en un solo sobre. Para los coleccionistas del álbum del Mundial 2026, la obtención simultánea de estas figuras resulta un logro tan inesperado como codiciado.

Temas Relacionados

Álbum PaniniLionel MessiCristiano RonaldoMundial 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yuli Ruiz habló sobre su relación con Alejandro Estrada tras semanas de su salida de ‘La casa de los famosos’ y sorprendió con su mensaje

A pocos días de la recta final del ‘reality’, la exparticipante abrió un espacio en redes sociales para hablar sobre el vínculo sentimental que tuvo con el actor y respondió si se arrepiente de haber compartido gran parte de su experiencia frente a las cámaras junto a él

Yuli Ruiz habló sobre su relación con Alejandro Estrada tras semanas de su salida de ‘La casa de los famosos’ y sorprendió con su mensaje

Giro de Italia 2026 Etapa 4 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La tradicional prueba ciclista conectará a dos ciudades emblemáticas, Catanzaro y Cosenza, a través de montañas, ríos y patrimonio, brindando un escenario único al pulso competitivo de los corredores

Giro de Italia 2026 Etapa 4 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Investigación vincularía al concejal Jorge Rodríguez, del Centro Democrático, con organización neonazi internacional presente en Bogotá

El caso revela el presunto avance de redes extremistas en la política latinoamericana y expone nuevas amenazas en el entorno digital y legal

Investigación vincularía al concejal Jorge Rodríguez, del Centro Democrático, con organización neonazi internacional presente en Bogotá

Senador del Centro Democrático se enfureció contra el policía que mató a un perro en Antioquia: “Hasta hoy dije ‘Dios y Patria’”

Andrés Guerra solicitó que el agresor del canino, aunque ya fue removido de su cargo, reciba una sanción conforme a las herramientas judiciales vigentes en Colombia

Senador del Centro Democrático se enfureció contra el policía que mató a un perro en Antioquia: “Hasta hoy dije ‘Dios y Patria’”

Muerte de Germán Vargas Lleras: la historia de los dos perros que fueron envenenados antes de la llegada de Mancho, Toño y Henry

A mediados de 2025, Mancho, el padre de los otros dos bulldog franceses que acompañaban permanentemente al exvicepresidente colombiano, falleció. Sin embargo, años antes, una tragedia mayor le había quitado a dos de sus más cercanos compañeros caninos

Muerte de Germán Vargas Lleras: la historia de los dos perros que fueron envenenados antes de la llegada de Mancho, Toño y Henry
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

El hijo de Blessd ya tiene nombre: Manuela QM reveló nuevos detalles sobre la llegada del bebé que tendrá con el cantante

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Tatán Mejía enfrentó a paisas y rolos y fue elogiado por no despreciar a la capital: “Los rolos tienen clase”

“La vida rueda rápido, mijitos”: Rigoberto Urán volvió a histórico lugar en el que empezó a creer que sí podía cumplir sus sueños

Deportes

Esta sería la fecha en la que Néstor Lorenzo publicará la lista de convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta sería la fecha en la que Néstor Lorenzo publicará la lista de convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Giro de Italia 2026 Etapa 4 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Excompañero de Freddy Rincón en el Real Madrid reveló que la leyenda de la selección Colombia lo agredió durante una cena