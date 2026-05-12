Creadoras de contenido abrieron un sobre del álbum del Mundial y se sorprendieron al encontrar a dos referentes: “No puedo creerlo”

La obtención simultánea de las láminas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un solo sobre del álbum del Mundial 2026 desató la euforia de dos jóvenes en Medellín, cuya reacción quedó registrada en un video viral de TikTok, sorprendiendo a coleccionistas y aficionados por la escasa probabilidad de este hallazgo - crédito fab_guerrero12 / TikTok

La sorpresa se apoderó de dos jóvenes en Medellín cuando abrieron un sobre de láminas del álbum del Mundial 2026 y obtuvieron a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo paquete, un hecho que la estadística ubica como poco probable. La escena quedó registrada en un video que ha sumado miles de visualizaciones en TikTok, y la reacción de ambas se convirtió en tendencia.

El breve registro muestra cómo, entre risas y expectativa, las jóvenes se sentaron en una zona de un centro comercial y decidieron probar suerte con un sobre. Una de ellas anunció: “Bueno, compramos un sobrecito entonces”, mientras la otra añadió: “Y vamos a ver qué nos sale. Manifestando, manifestando”.

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Aunque admitieron no tener el álbum, la curiosidad prevaleció. “Solo queremos saber cómo qué se siente”, confesaron antes de abrir el paquete.

La secuencia dejó ver la incredulidad inicial al revisar las primeras láminas. “Bueno, ese quién es?”, preguntó una, seguida de la respuesta: “No sé. Ni idea”. Todo cambió cuando apareció la estampa del capitán argentino. “Marica. Messi, Messi, Messi”, gritó una de ellas, desatando la emoción y el asombro de su compañera: “Es Messi. Messi. Dios. No, en shock, no puedo creerlo”.

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Sin dar tiempo a procesar el hallazgo, continuaron pasando láminas hasta que la sorpresa volvió a dispararse con otra figura legendaria. “Chun, chan, chun, chan”, bromearon, hasta que la emoción explotó: “Gonorrea”, exclamó una, seguida de la otra: “Cristiano. No, increíble. Marica, cómo nos pasaron esos”.

El video cerró con ambas mostrando las láminas a la cámara, entre saltos y carcajadas, mientras se preguntaban cómo fue posible obtener a los máximos referentes en un solo sobre. Para los coleccionistas del álbum del Mundial 2026, la obtención simultánea de estas figuras resulta un logro tan inesperado como codiciado.

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