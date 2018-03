Realizar todas las comidas del día. Más aún si se sabe que se va a comer afuera, esto permitirá no llegar con hambre voraz y ser más cuidadosos con las porciones y las elecciones. De esta forma, se podrán planificar reemplazos más saludables, que sean de agrado, pero no desborden de calorías y grasas. Por ejemplo, en lugar de elegir helados de crema, se podrá optar por opciones light, de agua o dos bochas en lugar de un cuarto kilo; en vez de una milanesa con papas fritas preferirla al horno con puré mixto; reemplazar la hamburguesa completa por un sándwich de pechuga o lomo en pan árabe con vegetales; por último, preferir porciones pequeñas de los alimentos más calóricos, compartir y reducir la porción. No olvidarse, además, de elegir métodos de cocción que permitan ahorrar calorías como horno, plancha, vapor o rocío vegetal.