Colombia

Los bancos dieron buenas noticias para los ahorradores con relación al 4x1.000: usuarios podrán contar con varias cuentas exentas, según Asobancaria

Un conjunto de instituciones financieras ha ajustado sus procesos, lo que posibilitará que más personas distribuyan el beneficio tributario, aunque la incorporación plena depende del esfuerzo coordinado con las cooperativas supervisadas por la Supersolidaria

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Hasta el 98% de los bancos colombianos ya está listo para aplicar la nueva norma del 4x1.000 y facilitar la exención en varias cuentas, expresó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón - crédito @JoMalagon/X
Hasta el 98% de los bancos colombianos ya está listo para aplicar la nueva norma del 4x1.000 y facilitar la exención en varias cuentas, expresó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón - crédito @JoMalagon/X

Hasta el 98% de los bancos colombianos está listo para implementar la nueva norma del 4x1.000, un cambio que permitirá a los usuarios tener más de una cuenta exenta del gravamen, según datos revelados por Asobancaria.

Este avance representaría una transformación significativa en la movilidad de recursos dentro del sistema financiero del país, al flexibilizar el tope de exención fijado en 350 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales, un beneficio que utilizan actualmente 29 millones de personas.

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La asociación gremial encabezada por Jonathan Malagón precisó a La República que el 2% del sistema que aún no está preparado corresponde a cooperativas de ahorro y crédito bajo supervisión de la Supersolidaria, las cuales no disponen de la infraestructura tecnológica para sumarse a la transición.

Malagón sostuvo que: “La Ley 2277 de 2022 no desmontó el 4x1.000 ni creó una exención nueva. Modificó la forma de aplicar una exención ya existente para movimientos mensuales que no superen las 350 UVT y que actualmente utilizan 29 millones de personas”.

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La flexibilización en la exención del 4x1.000 permitirá a los usuarios utilizar hasta 350 UVT mensuales en diferentes cuentas bancarias - crédito Luisa González/Reuters
La flexibilización en la exención del 4x1.000 permitirá a los usuarios utilizar hasta 350 UVT mensuales en diferentes cuentas bancarias - crédito Luisa González/Reuters

La mencionada norma, en su artículo 65, exige que la suma exenta del gravamen —limitada a 350 UVT, es decir, $18.330.900— se reparta entre todas las cuentas de un mismo titular.

Tal mudanza obliga a consolidar la información de cada ciudadano en todo el sistema financiero y cooperativo, lo que plantea exigencias de interoperabilidad, trazabilidad y seguridad.

Para ello, Malagón remarcó que “se requiere la disposición de 100% de las entidades”, pero reconoció que hoy, como advirtió el gremio Fintech, el proceso avanza con una entrada escalonada y el acompañamiento de las entidades ya preparadas.

Los principales bancos del país confirman su capacidad para operar con la nueva regulación. El Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda declararon a estar listos para implementar la exención de la norma del 4x1.000.

Por su parte, Ignacio Giraldo, presidente de Lulo Bank, recalcó en la necesidad de enfocar la discusión en la “construcción de un sistema financiero en el que las personas puedan mover su plata libremente”.

Así mismo, el presidente de AV Villas, Gerardo Hernández, destacó a La República que la entidad está plenamente preparada tras “un trabajo coordinado y responsable con toda la industria financiera”, y añadió que la población requiere “mayor flexibilidad al movilizar su dinero y tomar mejores decisiones”.

Mano insertando una tarjeta bancaria en un cajero automático de cerca
Los principales bancos como Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda confirmaron haber finalizado los ajustes tecnológicos necesarios para el 4x1.000 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Por parte del Bbva, la entidad comunicó que su infraestructura tecnológica ha sido ajustada para facilitar una experiencia “más simple y transparente” a los clientes.

En cuanto al Banco Falabella, este resaltó su respaldo al llamado para materializar el desmonte del 4x1.000, mientras que Finandina aseguró que fue una de las primeras en certificarse para cumplir la nueva normativa. Banco Popular también confirmó su completa disponibilidad operativa.

La proyección de Asobancaria estima que la tasa de política monetaria podría cerrar el año en 8,5%, con posibilidad de ajustes al alza - crédito Asobancaria
El proceso de transición hacia la exención múltiple del 4x1.000 requiere alta interoperabilidad, trazabilidad y seguridad en el sistema financiero colombiano, indicó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón - crédito Asobancaria

La entrada efectiva de la norma depende de que se sume el 2% restante del sector, compuesto por cooperativas bajo la vigilancia de la Supersolidaria. Según Juan Pablo Díaz, abogado especialista en Holland & Knight, el cambio debió ejecutarse el 13 de diciembre de 2024, pero su aplicación exige cooperación gremial e impulso desde el Gobierno nacional.

Díaz estimó que la demora de ese segmento puede generar “una afectación menor”, dijo al medio citado, pero enfatizó la importancia de la coordinación entre todos los actores para el éxito final de la reforma.

La adaptación a la nueva normativa del 4x1.000 requiere, según explicó Jonathan Malagón, que los pilares de interoperabilidad, trazabilidad y seguridad guíen el proceso de consolidación de las transacciones de cada ciudadano. Esto representa el mayor reto operativo para la inclusión total del sistema financiero colombiano.

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