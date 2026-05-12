La fortuna de Elon Musk ya supera al PBI de países enteros: crece el debate por el poder de los multimillonarios

Los supermillonarios aumentan su influencia en la política internacional, ocupando espacios clave en gobiernos como el de Estados Unidos

Elon Musk cuenta con un patrimonio de USD 684.000 millones, una cifra superior al Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina, Suecia o Singapur según datos del Banco Interamericano de Desarrollo para 2024. En el mismo período, Argentina produjo USD 638.000 millones, Suecia USD 600.000 millones y Singapur USD 547.000 millones. Esta tendencia evidencia una creciente concentración de riqueza.

Según la analista política María Migliore, “este es un tema que se viene empezando a tocar cada vez más fuerte: los supermillonarios, los superricos, cómo eso empieza a afectar en la dinámica de las redes sociales y los tecnofeudalismos. Creo que está empezando a haber mucha conversación”, dijo en Infobae en Vivo A las Nueve. La discusión, planteada en varios foros políticos este año, gira en torno al rol de los Estados ante este avance de fortunas privadas.

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Concentración de riqueza y su impacto en el poder estatal

“El 75% de la riqueza global está concentrada en el 10% más rico y el 2% de la riqueza global se distribuye entre el 50% más pobre”, explicó Migliore. Para ella, la acumulación y concentración de recursos no es una anomalía sino una característica estructural del sistema económico actual, que exige analizar cómo los Estados pueden mantener su soberanía.

La fortuna de Elon Musk supera el PBI de Argentina, Suecia y Singapur, reflejando la creciente concentración de riqueza global

Ejemplos recientes ilustran cómo el papel de los superricos se volvió central en la política internacional. En la asunción presidencial de Donald Trump en enero de 2025, multimillonarios como Mark Zuckerberg y Jeff Bezos ocuparon lugares más cercanos al mandatario que varios funcionarios de alto rango.

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Además, la compra de medios de comunicación por empresarios —Jeff Bezos adquirió The Washington Post y también se mencionan operaciones sobre Los Angeles Times y Twitter, ahora X, por parte de Musk— muestra cómo la incidencia de las grandes fortunas se extiende a la opinión pública y al debate político.

En Estados Unidos, uno de cada seis dólares de las campañas electorales proviene solo de las cien familias multimillonarias, según precisó la analista.

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Desafíos democráticos y el rol de los supermillonarios

Para Migliore, “los multimillonarios tienen cuatro mil veces más probabilidades de acceder a un cargo político”. También sostiene que los Estados con mayor desigualdad económica “tienen siete veces más probabilidades de erosión democrática” y pueden perder capacidad de regulación frente a intereses privados. Esto plantea el interrogante de si el Estado dispone de herramientas efectivas para controlar a actores cuyo poder económico supera incluso el de gobiernos nacionales.

Ante el desafío, surgen propuestas como la del economista Gabriel Zucman, quien postula: “Hay que cobrar un 2% anual sobre las distintas fortunas que sean mayores a mil millones de dólares”. Sin embargo, Migliore señaló las complejidades de implementar este tipo de impuestos globales y la dificultad de coordinar políticas fiscales entre Estados, ya que el capital transnacional puede desplazarse en busca de mejores condiciones.

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Los supermillonarios aumentan su influencia en la política internacional, ocupando espacios clave en gobiernos como el de Estados Unidos REUTERS/Manuel Orbegozo TPX IMAGES OF THE DAY

Tecnología, concentración de poder y nuevas reglas para la democracia

La irrupción de la inteligencia artificial introduce un nuevo elemento. Migliore indicó que empresas tecnológicas con capacidad económica y tecnológica superan a los Estados en algunos aspectos: “Cuando esta concentración se da en empresas que manejan inteligencia artificial, empiezan a tener más capacidades que el Estado, y esto empieza a moldear muchas cosas del sistema político”.

Personajes como Peter Thiel y Alex Karp, fundadores de Palantir, promueven debates que cuestionan la vigencia de la democracia tradicional y plantean la necesidad de nuevos sistemas de organización social y política.

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Para Migliore, no se trata solo de la acumulación de capital sino de “repensar las reglas del sistema y jugar un juego distinto”. En este escenario, la pregunta central es qué herramientas tienen los Estados para regular a los nuevos protagonistas globales y garantizar el acceso a bienes públicos.

Estados, regulación y el futuro de la sociedad

Migliore sostuvo que los Estados aún mantienen un poder regulatorio, por ejemplo, en la “regulación de la inteligencia artificial”, aunque reconoció que la capacidad de legislar en esta materia avanza a un ritmo muy inferior al de la innovación tecnológica.

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La falta de regulación efectiva facilita que actores privados con grandes recursos asuman funciones que otrora solo desempeñaban los Estados, como proveer infraestructura o definir la asignación de recursos. “Creo que es necesario discutir qué herramientas tiene el Estado para no perder soberanía frente a intereses privados que hoy superan a muchos países en términos económicos”, expresó Migliore.

La analista advirtó, además, sobre la urgencia de fortalecer a los actores sociales del siglo XXI, ya que las estructuras tradicionales —sindicatos, organizaciones comunitarias— han perdido peso frente al avance de las grandes empresas tecnológicas y sus fundadores. Recomendó pensar en alianzas regionales y en la construcción de redes sociales más sólidas para enfrentar los desafíos de la concentración y la desigualdad estructurales.

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“Lo que hay que traer es la discusión sobre cómo se reorganiza el mundo con algo que va a cambiar los Estados de manera estructural. Pensar que volvés para atrás es imposible”.

El fenómeno de superricos con patrimonios similares o superiores a los PBI de varios países redefine el poder global, modifica la relación del Estado con el sector privado y abre interrogantes sobre la capacidad de los sistemas tradicionales para responder a los nuevos desafíos de la democracia y la justicia social.

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