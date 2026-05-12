El Congreso de Guatemala cierra su primer periodo ordinario con divisiones y reformas pendientes

El Congreso de Guatemala finaliza su primer período ordinario de 2025 con solo 14 decretos aprobados, marcado por divisiones entre bancadas y dejando importantes reformas pendientes para la próxima etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República de Guatemala concluye este 15 de mayo, tras cuatro meses de actividad legislativa marcada por diferencias políticas y agendas pendientes que, según sus protagonistas, seguirán condicionando el trabajo parlamentario. Mientras algunos diputados defienden que se lograron avances significativos, otros cuestionan la limitada producción de leyes y advierten que la fragmentación y el clima preelectoral minaron el desempeño de los legisladores, según diputados entrevistados.

Al cierre de esta etapa, la cifra que define el año legislativo cobra especial relevancia: según el primer vicepresidente de Junta Directiva del Congreso, Nery Ramos, la presente legislatura acumulan hasta hoy 14 decretos aprobados en este año y sesenta y cuatro en los dos anteriores, una cantidad que, afirmó, “es una producción bastante significativa frente a otras legislaturas”. Ramos agregó que la diversidad de la décima legislatura implica negociar con diecisiete bloques distintos y cerca de treinta y dos líderes de bancada, lo que obliga a buscar consensos para encauzar la agenda.

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En el arranque de 2026, el Congreso celebró sesiones plenarias, aprobó decretos y ha debatido iniciativas entre el 14 de enero y el 15 de mayo, conforme al artículo 158 de la Constitución. A partir del 16 de mayo, los diputados entran en receso y solo podrán ser convocados a sesiones extraordinarias mediante la Comisión Permanente, hasta el retorno de las sesiones ordinarias el 1 de agosto. La ley antilavado, las reformas portuarias y la modernización normativa, entre otros temas, aún permanecen en discusión este martes cuando se celebra la última plenaria para la aprobación de decretos, ya que los días jueves se ha dispuesto para la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

Representación visual de las 14 leyes aprobadas por el Congreso de Guatemala, simbolizando la actividad legislativa y la gobernanza del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diputados dividen su evaluación: de “improductivo” a “el más fructuoso”

Para la diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, la producción legislativa quedó muy por debajo de lo esperado. Gutiérrez enfatizó al ser entrevistada: “Muy improductivo desde mi punto de vista, porque solamente son catorce decretos los que hasta ahora ha aprobado el Congreso”. La diputada atribuye este resultado al ambiente preelectoral y la tensión entre bancadas: “Cada quien quiere llevar agua a su molino y no estamos viendo realmente los temas de interés nacional”.

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En contraste, Lucrecia Marroquín, de la bancada Unionista, afirmó a que la labor parlamentaria fue “el periodo legislativo más fructuoso de toda la décima legislatura”. Marroquín destacó el trabajo en temas de educación, como leyes para escuelas por cooperativismo y escuelas normales, y celebró las condiciones abiertas al diálogo bajo la presidencia de Luis Contreras: “Ha sido una presidencia que ha permitido el diálogo, que nos ha respetado a todos los diputados sin ver la bandera que tenemos”.

Byron Rodríguez, de la bancada TODOS, también defendió la productividad del Congreso. En diálogo relató: “Considero que el primer periodo ordinario de este año 2025, en términos bastante concretos, fue muy productivo. Se cumplieron los objetivos tal como el calendario que presentó Junta Directiva, encabezado por el presidente Luis Contreras, establecía”. Además, reconoció la necesidad de avanzar en temas pendientes como reformas a la Ley de Enero y la normativa portuaria nacional.

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Para el diputado Sergio Celis, de la bancada CABAL, el período fue positivo, aunque dejó materias inconclusas. Celis recordó que el receso “no es feriado, no son vacaciones” y subrayó logros en consensos, pero especificó que aún falta aprobar leyes clave como la de lavado de dinero, la de USI y la ley de puertos.

La ley antilavado y la fragmentación parlamentaria condicionan la agenda

El debate sobre la ley antilavado expone la fragmentación del Congreso. Sonia Gutiérrez advirtió que “varias bancadas han condicionado sus votos”, asociando su apoyo a la aprobación de reformas al Ministerio Público: “Están obstruyendo la aprobación, más allá de que las enmiendas no estén de acuerdo, o queriendo colocar enmiendas que no vienen a fortalecer la ley, sino a flexibilizarla, obviamente a sus intereses”.

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En cambio, Lucrecia Marroquín expresó confianza en que el proyecto avance en la próxima etapa. “Nosotros esperamos que pase la ley del lavado, porque realmente es una ley muy importante para el país. Con esta estaríamos cerrando el periodo”, sostuvo.

Sergio Celis remarcó que la aprobación depende de acuerdos para no incumplir con las exigencias internacionales: “Recuerde que nosotros tenemos que hacer no solo lo que el país demanda, sino también lo que internacionalmente se demanda para no quedarnos fuera de todos los estándares internacionales”.

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Persisten los retos en calidad y consensos legislativos

Gutiérrez puntualizó que el desempeño del Congreso debe juzgarse más por la calidad que por la cantidad de decretos: “Lo que pienso también es que hay que evaluar en el Congreso no tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Aunque sean cinco decretos, pero son de interés y de beneficio del país, eso tiene un impacto significativo”.

El peso de las bancadas minoritarias en las recientes elecciones de segundo grado también fue resaltado por Gutiérrez, que declaró: “Las bancadas minoritarias sí jugamos un papel determinante, porque colocamos el interés de fortalecer un Tribunal Supremo Electoral fuera de compadrazgos políticos que tradicionalmente lo han hecho”.

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En una síntesis de los desafíos futuros, Nery Ramos señaló que, aunque hubo avances importantes, subsisten deudas legislativas: la ley contra el lavado de dinero, reformas a USI, clases pasivas, la ley electoral y de partidos políticos y la ley de compras y contrataciones aguardan resolución en los próximos meses.