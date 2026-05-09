EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

La selección Colombia femenina sub-17 goleó a Bolivia por 3-0 en el Sudamericano de Paraguay - crédito FCF

La posibilidad de asegurar un cupo al Mundial Sub-17 femenino de Marruecos 2026 motiva a la Selección Colombia femenina Sub-17 en el cierre de su participación en el Sudamericano. El equipo dirigido por Carlos Panigua se enfrenta este sábado 9 de mayo de 2026 a Venezuela, en un duelo que definirá su futuro internacional.

El partido contra Venezuela representa la última oportunidad para que Colombia obtenga el anhelado tiquete al Mundial de la categoría. La expectativa es alta, ya que una victoria podría permitir la clasificación, dependiendo también de la combinación de resultados en el grupo.