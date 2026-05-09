EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

La posibilidad de asegurar un cupo al Mundial Sub-17 femenino de Marruecos 2026 motiva a la Selección Colombia femenina Sub-17 en el cierre de su participación en el Sudamericano. El equipo dirigido por Carlos Panigua se enfrenta este sábado 9 de mayo de 2026 a Venezuela, en un duelo que definirá su futuro internacional.
El partido contra Venezuela representa la última oportunidad para que Colombia obtenga el anhelado tiquete al Mundial de la categoría. La expectativa es alta, ya que una victoria podría permitir la clasificación, dependiendo también de la combinación de resultados en el grupo.
Ficha técnica
El enfrentamiento decisivo entre la selección Colombia y el conjunto “Vinotinto” se llevará a cabo en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay. El partido está programado para comenzar a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) y contará con la dirección arbitral de Gaby Oncoy, jueza central de nacionalidad peruana.
La transmisión del encuentro estará al alcance del público a través de Fútbol RCN HD2, la aplicación del Canal RCN, Gol Caracol HD2, Ditu y el canal Dsports Plus (613-1613). De esta manera, los aficionados tendrán diversas opciones para seguir la actuación de la selección juvenil en un partido que definirá su futuro mundialista.