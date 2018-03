18 kilos en 2 meses: en qué consiste la polémica dieta de Nancy Pazos que genera controversias entre los expertos

La periodista dio detalles del plan alimentario que en tiempo récord le permitió cambiar radicalmente su figura y las críticas no tardaron en llegar. "Seguir un patrón alimentario tan extremo en calorías no es sostenible en el tiempo" y "la gente que baja 10 kilos en un mes no baja grasa", algunas de las consideraciones de los especialistas consultados por Infobae