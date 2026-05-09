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El sucesor del Wi-Fi ya está aquí: logra velocidades inalámbricas de hasta 362 Gbps

La nueva tecnología busca complementar al Wi-Fi tradicional utilizando láseres ópticos para transmitir datos más rápido y con menor consumo energético

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Vista sobre el hombro de una persona sujetando un smartphone con el logo de WiFi en la pantalla y el símbolo de señal inalámbrica sobre él, en un aeropuerto.
Un nuevo sistema de WiFi podría llegar pronto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores del Reino Unido desarrolló un sistema inalámbrico óptico capaz de alcanzar velocidades de hasta 362,7 gigabits por segundo (Gbps), una cifra que supera ampliamente el rendimiento de las redes Wi-Fi actuales y que podría marcar el inicio de una nueva generación de conectividad en interiores.

La tecnología utiliza luz en lugar de ondas de radio para transmitir datos y fue presentada como una alternativa capaz de aliviar la creciente saturación de las redes inalámbricas tradicionales. El desarrollo fue publicado en la revista científica Advanced Photonics Nexus y ya es considerado uno de los avances más rápidos en comunicación inalámbrica óptica.

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El sistema fue diseñado para responder a un problema que se intensificó en los últimos años: el aumento del tráfico digital generado por videollamadas, plataformas de streaming, videojuegos en línea y hogares con decenas de dispositivos conectados simultáneamente.

Un smartphone con pantalla "WiFi Hotspot" conecta inalámbricamente un portátil, una tablet y un televisor, mostrando el símbolo WiFi en sus pantallas.
La nueva red pretende ayudar a descongestionar las redes inalámbricas tradiconales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz reemplaza a las ondas de radio

A diferencia del Wi-Fi convencional, que transmite información mediante ondas de radio, este nuevo sistema utiliza haces de luz generados por pequeños láseres especializados.

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La tecnología se basa en un chip compacto equipado con una matriz de láseres VCSEL, sigla de Vertical Cavity Surface Emitting Laser. Este tipo de componentes ya se utiliza actualmente en centros de datos y sistemas de comunicación de alta velocidad.

Durante las pruebas, los investigadores trabajaron con una matriz de 25 láseres distribuidos en una cuadrícula de cinco por cinco. De ellos, 21 funcionaron simultáneamente, alcanzando velocidades individuales de entre 13 y 19 Gbps por láser.

La combinación de todas las señales permitió llegar a una velocidad total de 362,7 Gbps en un enlace de apenas dos metros. La cifra representa un salto enorme frente a muchas conexiones inalámbricas actuales y abre la posibilidad de transmitir grandes volúmenes de información prácticamente en tiempo real.

repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo sistema de WiFi no usa las ondas de radio, sino las haces de luz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los grandes problemas del Wi-Fi

El desarrollo surge en un contexto donde las redes inalámbricas tradicionales enfrentan cada vez más limitaciones. La expansión del trabajo remoto, el consumo masivo de contenido en alta resolución y la proliferación de dispositivos inteligentes provocaron una saturación creciente de las bandas de radio utilizadas por el Wi-Fi.

Además de la congestión, también existen problemas relacionados con interferencias, estabilidad y consumo energético. Los investigadores consideran que la comunicación óptica inalámbrica puede funcionar como una solución complementaria para descargar parte del tráfico que actualmente soportan las redes tradicionales.

La idea no es eliminar el Wi-Fi de inmediato, sino crear sistemas híbridos donde la transmisión mediante luz asuma parte de la conectividad en espacios interiores.

repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El crecimiento de los dispositivos inteligentes ha provocado que las redes WiFi se vean saturadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más velocidad y menor consumo energético

Uno de los aspectos más destacados del nuevo sistema es su eficiencia energética. Según los investigadores, el consumo ronda los 1,4 nanojulios por bit transmitido, aproximadamente la mitad de lo que demandan tecnologías Wi-Fi comparables.

Este punto cobra especial importancia debido al crecimiento global del consumo eléctrico asociado a centros de datos, inteligencia artificial y redes digitales. Reducir el gasto energético de las comunicaciones se convirtió en una prioridad para muchas empresas tecnológicas y organismos de investigación.

Además, la tecnología óptica presenta ventajas frente a las interferencias tradicionales de radiofrecuencia, especialmente en oficinas, aeropuertos, hospitales y espacios públicos con gran cantidad de usuarios conectados.

repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva tecnología WiFi no pretende reemplazar a la tradicional, sino ser un apoyo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitaron las interferencias entre haces de luz

Uno de los principales desafíos técnicos era impedir que los distintos haces luminosos se mezclaran o generaran interferencias. Para resolverlo, el equipo desarrolló un sistema de microlentes capaz de dirigir cada señal hacia zonas específicas de cobertura.

El esquema funciona mediante una distribución en cuadrícula que permite mantener múltiples conexiones simultáneas dentro del mismo espacio físico. Las pruebas mostraron una uniformidad de iluminación superior al 90%, un dato importante para garantizar estabilidad y calidad de conexión.

Gracias a esta arquitectura, el sistema podría utilizarse en oficinas inteligentes, centros de datos, hogares conectados e incluso futuras redes urbanas de alta velocidad.

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