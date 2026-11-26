El entrenamiento de resistencia puede contribuir a mantener la movilidad y la autonomía con el paso de los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tamaño muscular y la fuerza máxima no son equivalentes, aunque ambos influyen en la movilidad y la autonomía con el paso de los años. El entrenamiento de resistencia puede desarrollar las dos capacidades, pero persigue adaptaciones diferentes.

La hipertrofia aumenta el tamaño de las fibras musculares. El trabajo de fuerza máxima eleva la fuerza que una persona aplica en un movimiento concreto. La diferencia se aprecia fuera del ejercicio: levantarse de una silla, subir escaleras o transportar una carga exige fuerza disponible, coordinación y control.

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La fuerza muscular interviene en tareas cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla o transportar objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuerza también depende del sistema nervioso y de la técnica

La cirujana ortopédica Vonda Wright, especializada en longevidad y salud muscular, explicó a Women’s Health que una musculatura más voluminosa no determina por sí sola la fuerza. Por eso una persona de menor tamaño corporal puede superar a otra con músculos más visibles.

El fisiólogo del ejercicio Mark Kovacs indicó que la masa muscular contribuye a sostener articulaciones y huesos, además de participar en la salud metabólica. La fuerza permite usar esa masa en tareas funcionales. El desempeño también depende de la capacidad del sistema nervioso para activar los músculos y de la eficiencia de cada gesto.

En tanto, el investigador muscular Stuart Phillips, profesor de Kinesiología en la Universidad McMaster, señaló que las cargas altas tienen un papel específico cuando se busca maximizar la fuerza. Su propuesta es realizar dos o tres series de unas cuatro a ocho repeticiones con una carga exigente, sin perder la técnica.

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La técnica y una progresión gradual son claves para entrenar de forma segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento muscular puede lograrse con cargas distintas

La hipertrofia muscular admite cargas ligeras o pesadas, siempre que el esfuerzo sea suficiente. Phillips explicó que los pesos menores exigen más repeticiones. Estudios citados por Women’s Health registraron aumentos musculares similares con 20 a 25 repeticiones de poco peso y con 8 a 12 de mayor carga, cuando ambas series llegaban al fallo.

El especialista propuso dejar cerca de dos repeticiones posibles con buena forma como referencia de esfuerzo. La escala de esfuerzo percibido, de 1 a 10, ubica ese margen alrededor de 8. Además, una serie exigente puede estimular el crecimiento, aunque varios conjuntos suelen producir una respuesta mayor.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos actividades de fortalecimiento de intensidad moderada o superior que involucren los principales grupos musculares al menos dos días por semana. Para mayores con movilidad reducida, suma ejercicios de equilibrio y prevención de caídas tres o más días a la semana.

La masa muscular, el equilibrio y la coordinación forman parte de la capacidad funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Masa y fuerza ayudan a preservar la función física

Con la edad disminuyen de forma natural la masa, fuerza y potencia muscular. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos advierte que este proceso puede limitar la vida independiente y señala que combinar caminatas con ejercicios de resistencia mejora la función física.

Un estudio de 2026 en JAMA Network Open siguió a 5.472 mujeres de 63 a 99 años durante un promedio de 8,3 años. Una mayor fuerza de prensión y mejor rendimiento al levantarse de una silla se asociaron con menor mortalidad, incluso al considerar actividad física, sedentarismo y velocidad de marcha. Por su diseño observacional, el estudio no demuestra causalidad.

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Los ejercicios de fuerza pueden adaptarse a diferentes edades y condiciones físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de masa muscular debe interpretarse con cautela. Una revisión publicada en 2023 en PLOS One, con 16 estudios y más de 81.000 participantes, vinculó un índice bajo de masa muscular esquelética con mayor mortalidad por todas las causas. La asociación no prueba que aumentar músculo por sí solo modifique ese desenlace.

La Fundación Internacional de Osteoporosis sostiene que los ejercicios con carga de peso y de resistencia son los más eficaces para fortalecer los huesos y los músculos. También destaca el entrenamiento de equilibrio y postura como parte de la prevención de caídas.

Trabajar los principales grupos musculares ayuda a sostener la actividad física regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La progresión debe ajustarse a cada condición física

El entrenador certificado Ben Walker afirmó que un plan equilibrado puede desarrollar masa y fuerza al mismo tiempo. El aumento muscular incorpora más tejido capaz de producir fuerza; el entrenamiento específico mejora, a la vez, la coordinación y la activación muscular.

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Antes de iniciar o cambiar una rutina, en especial ante osteoporosis, fracturas previas, dolor o enfermedades crónicas, se aconseja orientación profesional.

Ante lesiones, dolor persistente o enfermedades crónicas, se recomienda orientación profesional antes de modificar una rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Internacional de Osteoporosis plantea adaptar los programas al riesgo de caída y fractura y aumentar la resistencia de forma gradual. Pautas básicas de práctica segura:

Priorizar la técnica antes de subir la carga o las repeticiones.

Dejar recuperación suficiente entre sesiones del mismo grupo muscular.

Detenerse ante dolor agudo, mareos o molestias articulares persistentes.

Consultar ante limitaciones de movilidad o antecedentes de lesión.

Mantener fuerza, masa muscular, equilibrio y capacidad de movimiento permite afrontar las actividades cotidianas con una menor proporción del esfuerzo máximo disponible.