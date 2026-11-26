Sam Sulek explicó en Men's Health España que las comidas preparadas deben ocupar un lugar prioritario sobre los batidos de proteínas (Instagram/@sam_sulek)

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La alimentación ocupa un lugar central en la rutina de quienes practican culturismo. Para el culturista profesional Sam Sulek, las comidas preparadas con alimentos habituales deberían conservar un lugar principal, incluso cuando los batidos de proteínas pueden resultar prácticos en situaciones puntuales.

El competidor expresó una preferencia concreta: elegir pollo, arroz y papas antes que depender de los batidos de proteínas. Para él, los suplementos pueden servir como apoyo, pero la base de su alimentación está en los platos que consume a lo largo del día.

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Así lo explicó en una nota publicada por Men’s Health. Su postura se conoce en un deporte en el que el aumento de masa muscular suele estar vinculado al consumo de suplementos.

El atleta profesional cuenta con millones de seguidores en redes sociales y sostiene que organizar la dieta supera en importancia a los suplementos (Instagram/@sam_sulek)

Sulek, que tiene millones de seguidores en redes sociales y compite como profesional, afirmó que organizar la dieta tiene más importancia que depender de esos productos. No los descarta, pero les asigna un papel secundario dentro de su rutina.

Los batidos sirven como un apoyo ocasional para Sam Sulek

La proteína es uno de los nutrientes que el deportista prioriza para acompañar sus entrenamientos y sus objetivos físicos. Distingue entre incorporarla a través de alimentos y consumirla mediante suplementos líquidos. Esa diferencia guía la elección de productos que suman a su dieta.

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“Prefiero comer pollo, arroz y papas que depender de los batidos de proteínas”, afirmó Sulek. Con esa frase, dejó en claro que no considera a los suplementos un elemento prohibido, sino un recurso complementario frente a los ingredientes que incluye en sus preparaciones principales.

Los batidos de proteínas funcionan como un apoyo para resolver la ingesta mínima diaria o por razones de comodidad (Crèdito: Freepik)

“Mi consejo es: utiliza los batidos por comodidad o para llegar a tus necesidades mínimas de proteína diarias, por ejemplo, pero construye tu físico a base de comida real como huevos, pollo, arroz, boniato o papas”, afirmó Sulek.

Para el culturista, se trata de una opción práctica en determinadas circunstancias, sin convertirla en el eje de su forma de comer.

Su testimonio se refiere a su propia experiencia como competidor y a los hábitos que eligió para su preparación. En sus declaraciones, describió una organización de la dieta que prioriza los platos elaborados y deja a los batidos un lugar complementario.

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Pollo, huevos, pescado y verduras integran su dieta habitual

Entre los ingredientes que Sam Sulek mencionó como fuentes de proteína figuran el pollo, la ternera, el pavo, los huevos, los pescados blancos, el atún y el salmón. También incluyó verduras como el brócoli en la lista de productos que utiliza en desayunos, almuerzos y cenas.

El arroz, las papas y el boniato componen la base de alimentos que el culturista elige para sus entrenamientos de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección que describió reúne distintas opciones y no se limita a un solo alimento o preparación. De acuerdo con sus declaraciones, el pollo, el arroz, el boniato y las papas forman parte de los platos que elige como base de una dieta vinculada con el entrenamiento de fuerza.

El atleta también mencionó los huevos, el pollo, el arroz, el boniato y las papas al explicar qué productos elige para sus menús. Esos ingredientes aparecen en su planteo como una alternativa a sostener la dieta principalmente con suplementos.

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Esa distinción permite entender su posición sobre los batidos. El culturista no dijo que carezcan de utilidad, sino que pueden resolver una necesidad concreta, como alcanzar el consumo diario de proteína que busca. Según su testimonio, los alimentos deben conservar un lugar central en las ingestas del día.

Muchos atletas buscan ingresar al circuito profesional del culturismo y participar en torneos como Mister Olympia (Instagram/@sam_sulek)

El competidor también habló de las expectativas deportivas

Además de referirse a su dieta, Sam Sulek habló sobre las metas de quienes aspiran a competir en el nivel más alto del culturismo.

Indicó que muchos atletas buscan convertirse en profesionales y participar en certámenes como Mister Olympia, pero que la experiencia dentro de la disciplina puede cambiar esa expectativa.

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“Aferrarse a un sueño antiguo solo porque alguna vez lo deseaste puede terminar siendo perjudicial, incluso para tu salud física, y no solo mental”, afirmó Sulek, culturista profesional.

El deportista planteó que cambiar de rumbo puede ser válido cuando los objetivos de antes dejan de coincidir con la experiencia en el deporte.

Sulek advirtió que mantener metas deportivas del pasado puede causar daños en la salud física y mental de los competidores (Instagram/@sam_sulek)

Sus comentarios vinculan la dieta, la actividad física y las aspiraciones competitivas con las decisiones que toma en su vida deportiva.

En ese marco, explicó que los batidos pueden resultar útiles para una necesidad puntual, mientras que sus preparaciones habituales continúan siendo la base de su preparación.

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