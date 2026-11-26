La formulación de la pregunta sobre la posibilidad de que todo salga bien opera como una herramienta frente a la incertidumbre del futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un episodio reciente de The Mel Robbins Podcast, la conductora y escritora estadounidense Mel Robbins presentó un repaso acelerado por las enseñanzas más importantes que acumuló a lo largo de 58 años, respondiendo preguntas de oyentes de todo el mundo en menos de una hora junto a Ben, productor asociado del programa.

El formato fue abierto e improvisado: ella no conocía las preguntas de antemano y respondió en tiempo real, abordando temas que van desde cómo hacer amigos en una ciudad nueva hasta cómo afrontar la bancarrota o superar el miedo al futuro. La dinámica del episodio combinó consejos prácticos con reflexiones personales.

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La conductora recurrió a experiencias propias, como su mudanza a Vermont después de 26 años viviendo en las afueras de Boston o las dificultades financieras que atravesó junto a su esposo, para ilustrar cada punto. Ben, por su parte, funcionó como interlocutor y en varios momentos compartió su propia historia, como cuando confirmó que él mismo aplicó parte de los consejos al mudarse a Nueva York cuatro años atrás.

Hacer amigos en una ciudad nueva requiere tiempo y tomar la iniciativa

Las investigaciones citadas por la conductora indican que dos personas requieren entre 50 y 70 horas de convivencia para consolidar una amistad (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Ante la pregunta de un oyente de 21 años que se mudó desde Inglaterra a Nueva York, Robbins fue directa: lo primero es no juzgar el proceso por los primeros días. “Tienes que darte un año”, afirmó, apoyándose en una investigación que indica que dos personas necesitan entre 50 y 70 horas de convivencia para considerarse amigas, y cerca de 200 horas para sentirse cercanas.

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El segundo consejo fue no esperar a que otros den el primer paso y propuso una estrategia concreta: aprender los nombres de las personas del café o del edificio, anotar detalles en el celular y usarlos en el próximo encuentro para personalizar el saludo. “No estás creando mejores amigos, estás creando un andamiaje en una ciudad enorme que te hace sentir que perteneces”, explicó.

Para avanzar hacia amistades más profundas, recomendó unirse a grupos o clases vinculados a intereses personales, ya que esos espacios permiten acumular las horas de contacto que la amistad requiere. También sugirió organizar salidas en torno a eventos culturales e invitar a los nuevos conocidos a sumar más personas, como una forma de ampliar el círculo sin necesidad de grandes gestos.

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Un rechazo laboral no cierra puertas si se maneja bien

El contacto por escrito con los entrevistadores un mes después de un rechazo permite conservar abiertas las oportunidades ante futuras vacantes laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una oyente relató que llegó a la ronda final de su trabajo soñado y no lo obtuvo, luego de años de búsqueda. Robbins reconoció que sentirse “golpeado” ante esa situación es una respuesta emocionalmente sana y que es importante permitirse sentir la decepción. Sin embargo, planteó dos acciones concretas.

La primera: escribir al entrevistador un mes después para recordarle el interés y pedir ser tenida en cuenta ante futuras vacantes, ya que haber llegado a la final indica que la candidata les agradó; mientras que la segunda es adoptar la convicción de que “no obtuve ese trabajo porque no debía obtenerlo”, no como resignación, sino como una forma de redirigir la atención hacia posibilidades aún desconocidas.

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La conductora ilustró esto con el caso de alguien cercano que, tras dos rechazos en etapas finales, consiguió tres meses después un puesto mejor pagado y de mayor jerarquía en una empresa de primer nivel.

Visualizar el futuro revela qué decisiones tomar en el presente

El ejercicio mental del día perfecto ayuda a identificar cambios necesarios frente al estancamiento en una carrera profesional lucrativa (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Ante la pregunta de cómo decidir si tener hijos o no, propuso un ejercicio de viaje mental al futuro: imaginar las últimas horas de vida y preguntarse quiénes están presentes. “Si te rodeas de tu pareja, tus hijos y tus nietos, esa es tu respuesta”, dijo. Aclaró que la clave no es evaluar cómo sería la vida con hijos en el presente, sino qué clase de vida se quiere haber vivido al final.

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La misma lógica aplicó a quienes a los 52 años se encuentran en una carrera aburrida pero lucrativa. Robbins sugirió el ejercicio llamado “día perfecto” —popularizado por la escritora Martha Beck— que consiste en imaginarse despertando en 2037 y recorrer mentalmente ese día ideal para identificar deseos y valores que el día a día oculta. “Si no cambias nada, en cinco años vas a estar en el mismo lugar”, advirtió.

Los sistemas son lo que convierte las buenas intenciones en resultados

Uno de los intercambios más extensos del episodio giró en torno a la brecha entre la intención y la acción. Por eso, distinguió dos elementos: la habilidad de cumplir promesas propias y los sistemas que lo hacen posible. Para desarrollar la primera, propuso construir una rutina matutina simple (levantarse sin mirar el celular, tender la cama, mirarse al espejo, ponerse la ropa deportiva) como forma de entrenar el músculo del autocompromiso.

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La implementación de una rutina matutina sin mirar el celular entrena la habilidad personal de cumplir los compromisos propios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el segundo componente, que es el sistema, ofreció una solución elemental: hacer visible lo que se quiere recordar hacer. Ella dijo que un papel adhesivo en la pantalla del laptop o en el dorso del celular es suficiente para mantener en primer plano la tarea pendiente. “Aprendan a cumplir promesas consigo mismos”, resumió.

El episodio cerró con la pregunta más abierta: ¿Cómo saber que todo va a salir bien? La conductora respondió sin rodeos: “No lo sabes”. Pero planteó que, dado que el futuro es incierto, la persona que tiende a imaginar lo peor le debe a sí misma también imaginar lo mejor.

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La frase que propuso como herramienta cotidiana fue: “¿Y si todo sale bien?”. Según explicó, repetirla cumple varias funciones: alienta a tomar riesgos, funciona como apoyo emocional en momentos difíciles y recuerda que todo lo que se vivió hasta ahora fue superado. “Todo lo que alguna vez te pasó, lo resolviste. Y la razón por la que lo sé es porque seguís acá escuchando esto”, concluyó Robbins ante su audiencia.