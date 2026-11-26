La mayoría de los seres humanos presenta una marcada preferencia por el uso de la mano derecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La preferencia por usar una mano u otra parece una decisión cotidiana, pero constituye una singularidad evolutiva sin parangón en el reino animal. En la población humana, el 90% es diestro, un patrón que define la lateralidad manual y que no se repite con la misma uniformidad en ninguna otra especie de primates.

En el resto de los simios, cada individuo puede manifestar inclinación por un lado específico, pero el conjunto del grupo se distribuye en proporciones cercanas al cincuenta por ciento entre zurdos y diestros.

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Una investigación de la Universidad de Oxford y la Universidad de Reading, publicada en la revista científica PLOS Biology, analizó 41 especies de primates sobre un total de 2.025 individuos mediante un enfoque filogenético —el método que rastrea el parentesco evolutivo entre especies— para identificar las causas biológicas de esta asimetría exclusiva de nuestra estirpe.

La prueba del tubo demostró que la lateralidad poblacional es exclusiva de la especie humana

La recolección de datos recurrió a la prueba del tubo, una tarea motora coordinada en la cual cada animal sujeta un cilindro con una extremidad y extrae alimento con la otra. Este protocolo permite registrar la dirección —si la elección recae en la izquierda o la derecha— y la intensidad, que mide la fuerza con la que un sujeto sostiene esa preferencia.

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Los estudios comparativos señalan que la intensidad en la preferencia manual diestra no se replica en otros primates (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados confirmaron que ninguna especie animal fuera de los humanos muestra una lateralización —la concentración de funciones en un hemisferio específico— a escala poblacional.

La evidencia fósil refuerza esta antigüedad: en África, un fósil de Homo habilis de 1,8 millones de años hallado en la garganta de Olduvai, analizado por el antropólogo David Frayer, conserva estrías labiales en los incisivos superiores cuya inclinación diagonal comprueba que usaba la mano derecha sujeta a herramientas de piedra.

El bipedismo y el volumen del encéfalo aceleraron la asimetría funcional

La transición hacia la locomoción bípeda transformó la anatomía de los homininos —el grupo integrado por los humanos y sus ancestros bípedos extintos—. Al caminar sobre dos piernas, esa postura erguida liberó las extremidades superiores de las exigencias del soporte del peso corporal, lo que facilitó la fabricación de utensilios y demandó una precisión motriz sin precedentes.

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Esta especialización de las extremidades superiores coincidió con el desarrollo del lenguaje corporal y sonoro. Dado que las áreas corticales encargadas del habla y del control motor fino comparten proximidad en el lóbulo frontal izquierdo, el uso preferencial de la mano derecha reforzó la comunicación del habla en los primeros grupos sociales.

La prueba del tubo examina la diferencia entre la mano que estabiliza un objeto y la extremidad encargada de la acción de precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la masa encefálica sumó una presión energética determinante: un cerebro de mayor volumen requiere más tiempo y gasto metabólico para transmitir impulsos entre sus hemisferios. Para optimizar el procesamiento neuronal y evitar la duplicación de tareas, el hemisferio izquierdo concentró circuitos motores especializados —el cual controla el hemicuerpo derecho—, lo que consolidó el predominio de la mano diestra.

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Pese a esta hegemonía, la persistencia de un 10% de zurdos responde a un equilibrio biológico ventajoso. En contextos de confrontación física o destrezas sorpresivas, la lateralidad minoritaria aportó ventajas tácticas que garantizaron su preservación genética y evitaron la desaparición completa de esta variante a través de los milenios.

Un estudio previo, publicado en la revista eLife, analizó la preferencia manual —la tendencia a usar más una mano que la otra— en 1.786 individuos de 38 especies de primates antropoides. La investigación confirmó que el predominio derecho humano constituye un patrón colectivo excepcional, mientras que las especies no humanas muestran preferencias individuales mucho más variables.

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Los próximos proyectos paleontológicos y de neuroimagen buscarán determinar el momento cronológico exacto en que la asimetría del lenguaje oral se acopló a la dominancia motriz durante la evolución de los homínidos.