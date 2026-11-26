Un kit de emergencia permite reunir recursos básicos para responder ante cortes de servicios, fenómenos meteorológicos o una evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una interrupción eléctrica, inundación o evacuación pueden cortar el acceso a agua, alimentos y servicios básicos. Un kit doméstico de emergencia con 12 suministros esenciales permite cubrir necesidades inmediatas mientras se siguen las indicaciones de las autoridades.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recomienda guardar las provisiones en un lugar seguro y accesible, y revisarlas cada seis meses.

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Su guía plantea reservas para aproximadamente una semana; otros organismos, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, fijan un mínimo de tres días. La cantidad final debe ajustarse al tamaño del hogar, clima y necesidades médicas.

La periodista de estilo de vida Maria Sabella reunió estos 12 artículos en una guía publicada por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas.

1. Las baterías mantienen operativos los equipos sin red eléctrica

Las baterías de repuesto ayudan a mantener en funcionamiento linternas, radios y otros equipos esenciales durante un apagón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guarde baterías adicionales del tamaño que requieran linternas, radios u otros dispositivos indispensables. Conviene comprobar su carga y separar las que ya no funcionan para evitar confusiones cuando falle la electricidad.

2. Las baterías externas permiten conservar la comunicación

Una reserva de energía portátil permite cargar teléfonos y acceder a llamadas, alertas e información oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cargador portátil y cables compatibles con el teléfono ayudan a realizar llamadas, consultar alertas y acceder a mapas. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja incluye un teléfono con batería adicional o reserva de energía entre sus provisiones.

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3. Linternas ofrecen iluminación portátil ante un apagón

La iluminación portátil reduce riesgos dentro del hogar cuando se interrumpe el suministro eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponga de linternas en puntos conocidos de la vivienda, como el acceso, cocina y dormitorios. Los modelos que funcionan con manivela, energía solar o baterías recargables pueden complementar las unidades convencionales.

4. El agua potable requiere una reserva calculada por persona

El agua almacenada en recipientes limpios y cerrados es una de las primeras reservas que debe prever cada familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como referencia mínima, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias recomienda 3,8 litros de agua por persona y por día durante al menos tres días, tanto para beber como para higiene.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja elevan la previsión semanal a entre 25 y 30 litros por integrante del hogar, almacenados en recipientes limpios y cerrados.

5. Alimentos no perecederos evitan depender de la refrigeración

Los productos que no requieren refrigeración ni cocción facilitan la alimentación durante los primeros días de una contingencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conserve comida que pueda consumirse sin cocción ni frío y revise sus fechas de vencimiento. La reserva debe contemplar dietas especiales y un abrelatas manual si incluye conservas.

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Alimentos listos para consumir

Utensilios básicos y abrelatas manual

Provisiones específicas para bebés o personas con dietas indicadas

6. Comida y agua para mascotas forman parte del plan familiar

El plan familiar debe contemplar alimento, agua, medicación e identificación para los animales de compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales deben figurar en la planificación de emergencias. La guía internacional aconseja prever alimento, agua, medicación y documentación veterinaria, además de identificar con antelación una alternativa de alojamiento si hay evacuación.

7. Papel higiénico y toallitas ayudan a sostener la higiene

Los artículos de higiene permiten resolver necesidades de saneamiento si el acceso al agua queda limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el suministro de agua se interrumpe, estos artículos reducen las dificultades cotidianas de saneamiento.

La Federación Internacional recomienda incorporar artículos de aseo y mantener los alimentos y el agua protegidos de contaminación.

8. Bolsas resistentes sirven para residuos y protección de objetos

Las bolsas plásticas sirven para manejar residuos, proteger pertenencias de la humedad y atender necesidades sanitarias temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolsas plásticas y los cierres permiten manejar residuos, aislar pertenencias de la humedad y resolver necesidades sanitarias temporales.

Deben almacenarse junto con otros elementos de higiene, en un contenedor fácil de transportar.

9. El desinfectante de manos es útil cuando falta agua segura

El desinfectante y las toallitas pueden complementar la higiene cuando no hay agua segura disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kit puede incluir solución desinfectante y toallitas para la higiene personal y de superficies. Sin embargo, si hay agua segura disponible, el lavado de manos con agua y jabón sigue siendo una medida central de prevención, según la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

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10. El botiquín permite atender lesiones menores hasta recibir ayuda

Vendas, antisépticos y otros insumos de primeros auxilios ayudan a atender lesiones menores mientras llega asistencia profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un botiquín debe contener insumos en condiciones de uso y responder a las necesidades de quienes viven en el hogar. La Cruz Roja y la Media Luna Roja mencionan vendas, antisépticos, cinta, compresas y material de primeros auxilios entre los elementos de preparación.

11. Medicamentos recetados deben reservarse con anticipación

Las personas con tratamientos continuos deben prever una reserva adicional de fármacos e insumos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con tratamientos continuos necesitan una cantidad adicional de sus fármacos y de los insumos médicos que utilicen. La guía internacional contempla medicamentos recetados dentro de las provisiones y aconseja revisar el kit de forma periódica.

12. Las mantas aportan abrigo si se pierde la calefacción

El abrigo, la ropa adecuada y el calzado resistente resultan necesarios si se pierde la calefacción o se debe salir del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantas, ropa adecuada y calzado resistente son parte de la preparación para permanecer en casa o salir de ella. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja incluye ropa de abrigo y elementos de cama en sus listas para el hogar y la evacuación.

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