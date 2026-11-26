La acumulación de grasa y restos de comida puede requerir remojo antes de la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las fuentes para horno acumulan grasa y restos adheridos cuando la cocción deja alimentos quemados en la superficie. La limpieza cambia según el material y tipo de mancha, por lo que conviene empezar por retirar la suciedad suelta con detergente lavavajillas y una esponja apta para utensilios.

La especialista en limpieza Kaylie Hill, consultada por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, aconseja limpiar primero la grasa superficial y secar la fuente antes de tratar las marcas persistentes.

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Para recipientes de vidrio o cerámica, el procedimiento inicial consiste en dejarlos en remojo con agua caliente y unas gotas de detergente durante al menos 30 minutos; luego se pueden desprender los restos con un raspador de plástico o silicona.

Las esponjas suaves y los raspadores de plástico ayudan a retirar residuos sin rayar superficies sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El American Cleaning Institute (ACI), entidad especializada en productos y prácticas de limpieza, también recomienda remojar los utensilios con agua caliente, detergente o bicarbonato antes de frotarlos.

Sus pautas señalan que las almohadillas metálicas pueden rayar el vidrio y que la limpieza debe terminar con enjuague y secado. En recipientes de hierro fundido esmaltado, hay que esperar a que se enfríen por completo y evitar abrasivos fuertes, blanqueadores y cambios bruscos de temperatura.

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1. Las toallitas para secadora se dejan en remojo durante varias horas

Una toallita para secadora en agua caliente puede dejarse actuar varias horas antes del lavado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer método propuesto para fuentes de vidrio o metal requiere cubrir las zonas quemadas o grasosas con agua caliente e introducir una toallita para secadora. El remojo debe durar, como mínimo, dos horas y puede extenderse durante la noche si la suciedad permanece adherida. Después del remojo:

Retirar los restos con una esponja suave. Lavar otra vez la fuente con agua tibia y detergente lavavajillas para eliminar cualquier residuo. Secarla con un paño.

Esta alternativa no reemplaza el lavado final: la superficie que estará en contacto con alimentos debe quedar enjuagada.

2. El limón y sal se aplican sobre la zona con grasa adherida

La sal gruesa y el limón se aplican con movimientos circulares sobre las zonas con suciedad adherida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la segunda alternativa, la fuente se deja 15 minutos con agua caliente. Luego se espolvorea sal gruesa sobre el área afectada y se frota con la parte cortada de medio limón, mediante movimientos circulares y presión leve. El proceso continúa de la siguiente manera:

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Dejar actuar la combinación durante otros 15 minutos. Pasar una esponja por toda la superficie. Enjuagar con agua tibia y secar.

La propuesta combina la fricción de la sal con el limón. El ACI aconseja, en términos generales, optar por una abrasión moderada y por esponjas o mallas plásticas en fuentes de vidrio o vidrio cerámico, en lugar de herramientas metálicas.

3. El bicarbonato y vinagre requieren una aplicación controlada

El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco producen efervescencia al entrar en contacto sobre la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer método comienza al distribuir una cantidad abundante de bicarbonato de sodio sobre las manchas. Después se rocía vinagre blanco de manera gradual, solo hasta que aparezca la efervescencia; no hace falta empapar la fuente. Los pasos posteriores son:

Dejar actuar la mezcla 15 minutos. Frotar con una esponja. Enjuagar con agua caliente para retirar el polvo y residuos. Repetir el proceso si resulta necesario.

El ACI incluye el bicarbonato entre las opciones para ablandar suciedad pegada y recomienda hervir una solución de agua y bicarbonato para restos resistentes en ollas. En todos los casos, conviene revisar las indicaciones de cuidado del recipiente, ya que las superficies y recubrimientos no responden igual a los ácidos ni a los abrasivos.

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4. Un limpiador en polvo puede usarse sin añadir agua al recipiente

El limpiador en polvo se utiliza con una esponja húmeda y presión moderada sobre los sectores afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta opción utiliza un limpiador en polvo de acción abrasiva suave, esponja húmeda y paño. La fuente debe estar previamente lavada y seca. Para aplicarlo:

Espolvorear el producto en seco. Humedecer la esponja. Frotar con presión moderada únicamente sobre los sectores con restos de comida o grasa. Enjuagar con agua tibia y secar por completo.

El procedimiento puede repetirse hasta quitar la suciedad. Las recomendaciones del American Cleaning Institute coinciden en priorizar limpiadores suaves y evitar abrasivos agresivos o lana de acero en superficies sensibles. Antes de emplear cualquier producto, también corresponde verificar que sea compatible con el material de la fuente y seguir las instrucciones de uso del fabricante.