Según el informe, la prevalencia de la violencia en la pareja se mantuvo practicamente sin cambios durante las últimas dos décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A horas de un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la violencia física o sexual alcanzó al menos una vez en la vida a cerca de una de cada tres mujeres en el mundo, según un informe divulgado por la Organización de las Naciones Unidas.

La estimación realizada por ONU Mujeres (UN Women) informó que alrededor de 840 millones de mujeres, de 15 años o más, sufrieron violencia física o sexual por parte de una pareja, violencia sexual fuera de la pareja o ambas formas, al menos una vez.

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Según el informe del organismo, la prevalencia se mantuvo practicamente sin cambios durante las últimas dos décadas -la reducción de la violencia de pareja avanzó apenas un 0,2% anual en ese período- mientras las consecuencias incluyen mayor incidencia de depresión, ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y VIH.

Un resumen de los ítems más importantes del informe de la ONU a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra global no contempla el acoso sexual y revela que el problema alcanza a mujeres de todas las edades, aunque afecta de manera desproporcionada a quienes viven en países de menores ingresos, territorios en conflicto o zonas vulnerables al cambio climático.

Según ONU Mujeres, la violencia sexual cometida por personas distintas de la pareja afecta al 8% de las mujeres de 15 años o más, unas 263 millones de personas. El bajo nivel de denuncias limita además la dimensión registrada de ese tipo de agresiones.

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La exposición comienza en la adolescencia. “Cerca de 43 millones de mujeres de entre 15 y 19 años, casi el 30% de ese grupo etario, experimentaron violencia de pareja, violencia sexual fuera de la pareja o ambas formas a lo largo de su vida”, reveló el informe.

Entre las adolescentes que han tenido una relación, el 23% sufrió violencia física o sexual de su pareja al menos una vez. El 16% la padeció durante el último año, un indicador de que para muchas la agresión es reciente.

La violencia de pareja en el mundo

Las desigualdades regionales son marcadas. Oceanía, sin incluir Australia y Nueva Zelanda, registra una prevalencia estimada del 38% de violencia de pareja en los últimos 12 meses; en los países menos adelantados, la proporción es del 18%, y en los pequeños Estados insulares en desarrollo, del 17%.

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Esos porcentajes superan el promedio mundial del 11% para la violencia de pareja registrada en el último año. Las adolescentes enfrentan un riesgo superior al de las mujeres adultas, aunque la violencia tampoco desaparece en la vejez: entre el 4% y el 5% de las mujeres de 60 años o más reportó violencia de pareja en el último año.

Las cifras entre mujeres mayores pueden ser más altas porque no siempre se registran otras formas de maltrato, como la retención de medicamentos o equipos de asistencia, la violencia económica y la negligencia. Las mujeres con discapacidad también presentan tasas más altas de todas las formas de violencia de pareja, especialmente cuando tienen bajos ingresos.

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Casi el 30% de las adolescentes de entre 15 y 19 años experimentó agresiones físicas o sexuales dentro o fuera del noviazgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desigualdad de género y la misoginia inciden directamente en el riesgo. Un análisis de encuestas de salud realizadas entre 2016 y 2019 en Granada, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago mostró que las mujeres vinculadas con hombres que sostenían actitudes de dominación masculina tenían más probabilidades de haber sufrido violencia de pareja durante su vida y en el presente.

El control sobre el cuerpo, la autonomía y los vínculos sociales de las mujeres también se relaciona con un riesgo mayor. En los espacios digitales, la machosfera, comunidades y contenidos en línea que difunden ideas misóginas, contribuye a normalizar discursos que justifican agresiones dentro y fuera de Internet.

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Femicidios y desplazamientos

En 2024, unas 50.000 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en el mundo. Esa cifra no confirma una disminución frente a 2023, ya que las diferencias en la disponibilidad de datos por país influyen en la estimación.

Las muertes a manos de parejas o familiares representaron el 60% de las casi 83.300 mujeres y niñas asesinadas intencionalmente durante ese año. El promedio equivale a 137 víctimas por día en el ámbito privado.

La diferencia con los homicidios de hombres expone una característica de la violencia de género: mientras el 60% de los asesinatos de mujeres es cometido por parejas o integrantes de la familia, solo el 11% de los homicidios de hombres ocurre en ese entorno.

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Las parejas y familiares provocaron la muerte de unas 50.000 mujeres y niñas en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las crisis económicas, los conflictos armados y la degradación ambiental agravan la violencia contra las mujeres y las niñas. El desplazamiento, la escasez de recursos, la inseguridad alimentaria y la interrupción de los servicios para supervivientes aumentan la exposición al abuso.

Se estima que el 80% de las personas desplazadas por el clima son mujeres. Tras el huracán Katrina de 2005, la tasa de violaciones entre mujeres desplazadas a campamentos de casas remolque fue seis veces mayor que la tasa de referencia de Misisipí, en Estados Unidos, durante ese año.

Después del terremoto de Canterbury, la policía de Nueva Zelanda informó un aumento del 53% en la violencia doméstica. En Etiopía creció la cantidad de niñas vendidas para matrimonios tempranos a cambio de ganado, una práctica vinculada a las sequías prolongadas y a la necesidad de las familias de obtener recursos.

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El 70% de las mujeres en contextos humanitarios sufre violencia de género, frente al 35% estimado a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el 70% de las mujeres en contextos humanitarios sufre violencia de género, frente al 35% estimado a nivel mundial. Las tasas de matrimonio infantil son cuatro puntos porcentuales más elevadas en áreas afectadas por conflictos.

En Afganistán, en julio de 2024, el 64% de las mujeres afirmó no sentirse “nada” segura al salir sola de su casa, frente al 2% de los hombres. El 8% de las encuestadas conocía al menos a una mujer o niña que había intentado suicidarse en los tres años previos.

En Haití, el 8% de las mujeres que vivían en campamentos dijo haber recurrido al trabajo sexual o la prostitución para cubrir sus necesidades al menos una vez. Otro 20,6% conocía al menos a una persona que había atravesado esa situación.

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Trata, matrimonio infantil y mutilación genital

Las mujeres y niñas representaban el 61% de las víctimas de trata detectadas en el mundo en 2022. La mayoría continuaba siendo explotada sexualmente, un patrón sostenido durante años.

En Nepal, la trata de personas pasó de una estimación anual de entre 3.000 y 5.000 casos en 1990 a entre 12.000 y 20.000 después del terremoto de 2015. Las mujeres desplazadas forzosamente en Colombia y Liberia (África occidental) enfrentaron, respectivamente, un riesgo 40% y 55% más alto de sufrir violencia de pareja durante el último año que las mujeres no desplazadas.

El matrimonio infantil también mantiene una incidencia extendida. Una de cada cinco mujeres de entre 20 y 24 años se casó o inició una unión antes de cumplir 18 años, una proporción del 19% que descendió desde el 22% de 2014. Sin nuevos avances, 9 millones de niñas se casarán en 2030. Las comunidades más pobres y marginadas concentran el mayor riesgo.

Las mujeres y niñas representaron el 61% de las víctimas de trata detectadas a nivel internacional para explotación sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mutilación genital femenina alcanzó al menos a 230 millones de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años. La cifra supone un aumento del 1%, equivalente a 30 millones más de víctimas que ocho años antes. África concentra el 63% de los casos. Cada año, 4 millones de niñas son sometidas a esta práctica y más de 2 millones tienen menos de cinco años.

La violencia afecta además el ámbito escolar: uno de cada tres estudiantes de entre 11 y 15 años padeció acoso de compañeros al menos una vez durante el mes anterior. Los niños tienen más probabilidades de sufrir agresiones físicas, mientras las niñas enfrentan con mayor frecuencia hostigamiento psicológico y burlas sobre su rostro o cuerpo.

Protección legal limitada y desfinanciamiento

En 2022, solo el 14% de las mujeres y niñas del mundo, cerca de 557 millones, vivía en países con una protección jurídica sólida de sus derechos fundamentales. Aunque 104 países incorporaban la violencia doméstica en su legislación hacia 2025, frente a 12 en 1995, solo alrededor del 55% cuenta con normas integrales sobre esa materia.

Los países con leyes contra la violencia doméstica registran una tasa de violencia de pareja del 9,5%, frente al 16,1% de los que no poseen esas normas. Más del 60% de los países aún carece de legislaciones sobre violación basadas en el consentimiento y solo 36 tienen leyes específicas sobre femicidio.

Más del 60% de los países carece de leyes sobre violación basadas en el consentimiento y solo 36 cuentan con normas específicas sobre femicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 151 países prohíbe el acoso sexual en el empleo, pero solo 39 lo prohíben en los espacios públicos. Además, 139 países no tienen leyes adecuadas para impedir el matrimonio infantil y menos de la mitad de la población mundial de mujeres está protegida por normas contra el ciberacoso.

En 2024, la Ayuda Oficial al Desarrollo destinó USD 703,3 millones a combatir la violencia contra mujeres y niñas, apenas el 0,3% de los USD 214.600 millones de la asistencia mundial total. El 99% de los recursos vinculados con la igualdad de género no llega a organizaciones locales de derechos de las mujeres ni a movimientos feministas.

Más de una de cada tres organizaciones de derechos de las mujeres y de la sociedad civil encuestadas suspendió o cerró programas en 2025 por recortes de financiamiento. Más del 40% redujo o cerró servicios que salvan vidas, y solo el 5% calculaba poder mantener sus operaciones durante dos años o más.