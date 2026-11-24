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La decisión de sancionar a 38 trabajadores del Hospital Garrahan abrió un nuevo frente entre la conducción de la institución y los gremios que participaron de las protestas salariales de 2025. Mientras ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) convocaron a una movilización para exigir que se reviertan las medidas, las autoridades denunciaron que sindicalistas y manifestantes ingresaron por la fuerza al establecimiento.

La protesta se realizó en la puerta del hospital, donde los delegados anunciaron un acto y una conferencia de prensa. El eje del reclamo fueron nueve pedidos de cesantía para empleados con tutela gremial y 28 suspensiones sin goce de sueldo, según informó ATE.

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Para el gremio, las medidas afectan áreas que intervienen en la atención y el funcionamiento cotidiano del centro pediátrico. “Es un atropello intolerable que hoy las enfermeras no puedan estar en su puesto de trabajo”, afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, durante la concentración.

El dirigente mencionó además la situación del jardín maternal, de los consultorios y de los laboratorios. “Hoy las médicas no pueden ir a su consultorio, técnicas que no pueden ir a su laboratorio”, sostuvo. Según su planteo, las sanciones alcanzan a trabajadores de distintas profesiones y oficios que participaron de las protestas.

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Imágenes de las protestas que sucedieron en el Hospital Garrahan durante 2025

Lipcovich consideró que existe una respuesta de las autoridades a las medidas de fuerza del año pasado. “A nadie se le escapa que acá hay un revanchismo por seis meses de lucha”, dijo. También afirmó que los reclamos de entonces derivaron en una mejora salarial y que el personal se opuso a cambios sobre la gestión del hospital.

APyT expresó una posición similar y convocó a acompañar al personal. “En el Garrahan no sobra nadie. Que vuelva a ser causa nacional”, señaló la organización en un comunicado.

La administración indicó que dictó diez pedidos de cesantía y 28 suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo

Los sumarios administrativos se originaron por la toma de oficinas de la Dirección Médica, ocurrida el 31 de octubre de 2025. ATE cuestionó el resultado del proceso y anticipó que buscará dejar sin efecto las sanciones. “Vamos a luchar hasta el final para anular estas sanciones”, expresó Lipcovich.

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Desde la conducción del hospital sostuvieron, en cambio, que el procedimiento respetó el derecho de defensa de los involucrados. Según esa versión, al inicio hubo 40 personas sumariadas: una quedó sobreseída por falta de pruebas y otra se jubiló, por lo que la resolución alcanzó a 38 trabajadores.

El comunicado del Hospital Garrahan

La administración indicó que dictó diez pedidos de cesantía y 28 suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo. De las cesantías, una puede aplicarse de forma inmediata porque la persona no cuenta con tutela gremial. Las otras nueve requieren un pedido de desafuero, trámite que el Garrahan deberá impulsar ante la Justicia.

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En cuanto a las suspensiones, las autoridades señalaron que 13 se aplicarán de inmediato y que las restantes quedan sujetas a la situación gremial de cada trabajador. El hospital también informó que una medida cautelar frenó el avance del sumario, pero una cámara la revocó y el procedimiento continuó.

Las autoridades informaron, además, que el hospital otorgó un pago de $ 250.000 al personal

La conducción vinculó los incidentes de la mañana con el rechazo sindical a esas decisiones. En un comunicado, denunció que personas sancionadas y manifestantes que no trabajan en el hospital ingresaron por la fuerza. Según la institución, durante ese episodio hubo agresiones físicas y verbales contra personal de seguridad y una trabajadora resultó herida.

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“Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales”, sostuvo el Garrahan. También afirmó que la actividad asistencial continuó y que el personal ingresó con normalidad para atender a los pacientes.

Las autoridades informaron, además, que el hospital otorgó un pago de $ 250.000 al personal bajo el concepto de anticipo de recupero de costos. Atribuyeron ese desembolso a cambios aplicados en los procesos internos de la institución.